هولندا تستعد لمواجهة صعبة أمام اليابان

هولندا تستعد لمواجهة صعبة أمام اليابان
نيويورك - (د ب أ): كشف رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا لكرة القدم، إنه زوجته غير سعيدة بشكل عام. وقال كومان في هذا الشأن: «سأحاول قدر المستطاع».
ويبقى السؤال عما إذا كان تعبير وجهه سيتغير، خاصة أن المنتخب الهولندي، وصيف البطولة ثلاث مرات، لا يصنف ضمن أبرز المرشحين للقب.
ويستهل المنتخب الهولندي مشواره بمواجهة صعبة للغاية بعد غد الأحد أمام اليابان، التي هزمت ألمانيا وإسبانيا في دور المجموعات عام 2022، وحققت ستة انتصارات متتالية، من بينها الفوز على البرازيل وإنجلترا.
وخسر المنتخب الهولندي صفر/1 أمام المنتخب الجزائري، وفاز على منتخب أوزبكستان 2/1 في آخر مبارياته الودية، واعترف المدافع فيرجيل فان دايك: «نحتاج إلى اتخاذ خطوات إضافية».
وتعرض المنتخب الهولندي لإصابات مؤثرة، حيث يغيب كل من يوريان تيمبر، وتشافي سيمونز، وماتيس دي ليخت، كما أن المهاجم ممفيس ديباي ليس في كامل جاهزيته بعد موسم صعب مع نادي كورينثيانز البرازيلي.
وليس من المرجح أن يبدأ ديباي المباراة أمام اليابان ولكن كومان قال إنه «يقترب يوما بعد يوم من استعادة أفضل مستوياته».
وأضاف كومان: «هو الهداف التاريخي لمنتخبنا ونحتاج إليه».
وأظهرت المباراتان الأخيرتان ذلك، حيث كان المنتخب الهولندي يعاني من إهدار الفرص، وسجل أهدافه الثلاثة كلها من ركلات جزاء عبر كودي جاكبو لاعب ليفربول.
وليس هذا مؤشرا جيدا قبل مواجهة اليابان، التي حافظت على شباكها نظيفة في آخر خمس مباريات، بينما تضم المجموعة أيضا منتخبي تونس والسويد.
ولكن الثقة مرتفعة داخل معسكر المنتخب الهولندي، الذي يضم عدة نجوم بارزين مثل فان دايك، وجاكبو، ودينزل دومفريس، وفرينكي دي يونج، وتيجاني رايندرز، ودونييل مالين.
وقال فرينكي دي يونج، لاعب برشلونة إن الخسارة بركلات الترجيح أمام إسبانيا بطلة أوروبا في دوري الأمم العام الماضي: «أثبتت أننا قادرون على المنافسة».
وأضاف: «لا أعتقد أن أي فريق سيستمتع بمواجهتنا في كأس العالم».
واتفق معه كومان، وقال: «نمتلك فريق يصعب الفوز عليه. لدينا ثقة كبيرة بأننا سنقدم بطولة جيدة».
وأضاف المهاجم فوت فيجورست: «لدينا هدف واحد وهو أن نصبح أبطال العالم».
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