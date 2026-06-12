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هولندا تستعد لمواجهة صعبة أمام اليابان

هولندا تستعد لمواجهة صعبة أمام اليابان

2026-06-12 08:02:51
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٣ يونيو ٢٠٢٦ - 02:00

نيويورك‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬كشف‭ ‬رونالد‭ ‬كومان،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لمنتخب‭ ‬هولندا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬إنه‭ ‬زوجته‭ ‬غير‭ ‬سعيدة‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭. ‬وقال‭ ‬كومان‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭: ‬‮«‬سأحاول‭ ‬قدر‭ ‬المستطاع‮»‬‭.‬

ويبقى‭ ‬السؤال‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬تعبير‭ ‬وجهه‭ ‬سيتغير،‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬الهولندي،‭ ‬وصيف‭ ‬البطولة‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات،‭ ‬لا‭ ‬يصنف‭ ‬ضمن‭ ‬أبرز‭ ‬المرشحين‭ ‬للقب‭.‬

ويستهل‭ ‬المنتخب‭ ‬الهولندي‭ ‬مشواره‭ ‬بمواجهة‭ ‬صعبة‭ ‬للغاية‭ ‬بعد‭ ‬غد‭ ‬الأحد‭ ‬أمام‭ ‬اليابان،‭ ‬التي‭ ‬هزمت‭ ‬ألمانيا‭ ‬وإسبانيا‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬وحققت‭ ‬ستة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬البرازيل‭ ‬وإنجلترا‭.‬

وخسر‭ ‬المنتخب‭ ‬الهولندي‭ ‬صفر‭/‬1‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬الجزائري،‭ ‬وفاز‭ ‬على‭ ‬منتخب‭ ‬أوزبكستان‭ ‬2‭/‬1‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬مبارياته‭ ‬الودية،‭ ‬واعترف‭ ‬المدافع‭ ‬فيرجيل‭ ‬فان‭ ‬دايك‭: ‬‮«‬نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬اتخاذ‭ ‬خطوات‭ ‬إضافية‮»‬‭.‬

وتعرض‭ ‬المنتخب‭ ‬الهولندي‭ ‬لإصابات‭ ‬مؤثرة،‭ ‬حيث‭ ‬يغيب‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يوريان‭ ‬تيمبر،‭ ‬وتشافي‭ ‬سيمونز،‭ ‬وماتيس‭ ‬دي‭ ‬ليخت،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬المهاجم‭ ‬ممفيس‭ ‬ديباي‭ ‬ليس‭ ‬في‭ ‬كامل‭ ‬جاهزيته‭ ‬بعد‭ ‬موسم‭ ‬صعب‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬كورينثيانز‭ ‬البرازيلي‭.‬

وليس‭ ‬من‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يبدأ‭ ‬ديباي‭ ‬المباراة‭ ‬أمام‭ ‬اليابان‭ ‬ولكن‭ ‬كومان‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬يقترب‭ ‬يوما‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬استعادة‭ ‬أفضل‭ ‬مستوياته‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬كومان‭: ‬‮«‬هو‭ ‬الهداف‭ ‬التاريخي‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬ونحتاج‭ ‬إليه‮»‬‭.‬

وأظهرت‭ ‬المباراتان‭ ‬الأخيرتان‭ ‬ذلك،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬المنتخب‭ ‬الهولندي‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬إهدار‭ ‬الفرص،‭ ‬وسجل‭ ‬أهدافه‭ ‬الثلاثة‭ ‬كلها‭ ‬من‭ ‬ركلات‭ ‬جزاء‭ ‬عبر‭ ‬كودي‭ ‬جاكبو‭ ‬لاعب‭ ‬ليفربول‭.‬

وليس‭ ‬هذا‭ ‬مؤشرا‭ ‬جيدا‭ ‬قبل‭ ‬مواجهة‭ ‬اليابان،‭ ‬التي‭ ‬حافظت‭ ‬على‭ ‬شباكها‭ ‬نظيفة‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬خمس‭ ‬مباريات،‭ ‬بينما‭ ‬تضم‭ ‬المجموعة‭ ‬أيضا‭ ‬منتخبي‭ ‬تونس‭ ‬والسويد‭.‬

ولكن‭ ‬الثقة‭ ‬مرتفعة‭ ‬داخل‭ ‬معسكر‭ ‬المنتخب‭ ‬الهولندي،‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬عدة‭ ‬نجوم‭ ‬بارزين‭ ‬مثل‭ ‬فان‭ ‬دايك،‭ ‬وجاكبو،‭ ‬ودينزل‭ ‬دومفريس،‭ ‬وفرينكي‭ ‬دي‭ ‬يونج،‭ ‬وتيجاني‭ ‬رايندرز،‭ ‬ودونييل‭ ‬مالين‭.‬

وقال‭ ‬فرينكي‭ ‬دي‭ ‬يونج،‭ ‬لاعب‭ ‬برشلونة‭ ‬إن‭ ‬الخسارة‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬أمام‭ ‬إسبانيا‭ ‬بطلة‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭: ‬‮«‬أثبتت‭ ‬أننا‭ ‬قادرون‭ ‬على‭ ‬المنافسة‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لا‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬فريق‭ ‬سيستمتع‭ ‬بمواجهتنا‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

واتفق‭ ‬معه‭ ‬كومان،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬نمتلك‭ ‬فريق‭ ‬يصعب‭ ‬الفوز‭ ‬عليه‭. ‬لدينا‭ ‬ثقة‭ ‬كبيرة‭ ‬بأننا‭ ‬سنقدم‭ ‬بطولة‭ ‬جيدة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬المهاجم‭ ‬فوت‭ ‬فيجورست‭: ‬‮«‬لدينا‭ ‬هدف‭ ‬واحد‭ ‬وهو‭ ‬أن‭ ‬نصبح‭ ‬أبطال‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

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