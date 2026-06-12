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رونالدو يغادر البرتغال بمعنويات إيجابية

رونالدو يغادر البرتغال بمعنويات إيجابية

2026-06-12 08:02:51
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٣ يونيو ٢٠٢٦ - 02:00

لشبونة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعرب‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو،‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة،‭ ‬عن‭ ‬تفاؤله‭ ‬الكبير‭ ‬قبل‭ ‬سفره‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬البرتغال‭ ‬من‭ ‬لشبونة‭ ‬إلى‭ ‬معسكره‭ ‬في‭ ‬بالم‭ ‬بيتش‭ ‬بولاية‭ ‬فلوريدا‭ ‬الأمريكية،‭ ‬استعدادا‭ ‬لخوض‭ ‬منافسات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭.‬

وقال‭ ‬رونالدو،‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬41‭ ‬عاما‭ ‬والحائز‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬خمس‭ ‬مرات،‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬ظهور‭ ‬إعلامي‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬انطلاق‭ ‬المعسكر‭ ‬التحضيري‭ ‬للمنتخب‭ ‬البرتغالي‭ ‬‮«‬ندخل‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬الأمل‭ ‬والطموح‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬قائد‭ ‬المنتخب‭ ‬البرتغالي‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬فترة‭ ‬التحضير‭ ‬جيدة‭ ‬جدا،‭ ‬رغم‭ ‬أنها‭ ‬كانت‭ ‬شاقة‭ ‬لأننا‭ ‬عملنا‭ ‬بجد،‭ ‬لكنني‭ ‬أشعر‭ ‬بأنني‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬بدنية‭ ‬جيدة‮»‬‭. ‬

وتابع‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬متفائل‭ ‬للغاية،‭ ‬وأعتقد‭ ‬أن‭ ‬الأمور‭ ‬ستسير‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬وأننا‭ ‬سنقدم‭ ‬بطولة‭ ‬قوية‮»‬‭. ‬

ويستعد‭ ‬رونالدو‭ ‬لخوض‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للمرة‭ ‬السادسة‭ ‬في‭ ‬مسيرته،‭ ‬وهو‭ ‬إنجاز‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭.‬

وعن‭ ‬الجيل‭ ‬الحالي‭ ‬للمنتخب‭ ‬البرتغالي،‭ ‬قال‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬جيل‭ ‬مميز‭ ‬جدا‭ ‬وقادر‭ ‬على‭ ‬منح‭ ‬الجماهير‭ ‬البرتغالية‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأفراح‮»‬‭.‬

وشدد‭ ‬رونالدو‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬البداية‭ ‬القوية‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬الأهم‭ ‬هو‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى،‭ ‬ثم‭ ‬الثانية‭ ‬والثالثة،‭ ‬وإنهاء‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬في‭ ‬الصدارة،‭ ‬وبعدها‭ ‬التقدم‭ ‬خطوة‭ ‬بخطوة‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬إلى‭ ‬أخرى‮»‬‭.‬

ويستهل‭ ‬المنتخب‭ ‬البرتغالي‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬الجاري‭ ‬بمواجهة‭ ‬جمهورية‭ ‬الكونغو‭ ‬الديمقراطية،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يلتقي‭ ‬أوزبكستان‭ ‬وكولومبيا‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭.‬

وكان‭ ‬المنتخب‭ ‬البرتغالي‭ ‬قد‭ ‬خاض‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية‭ ‬مباراتين‭ ‬وديتين‭ ‬أمام‭ ‬تشيلي‭ ‬ونيجيريا،‭ ‬وحقق‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬كلتيهما‭ ‬بنتيجة‭ ‬2‭-‬1،‭ ‬فيما‭ ‬لم‭ ‬ينجح‭ ‬رونالدو‭ ‬في‭ ‬هز‭ ‬الشباك‭ ‬خلال‭ ‬اللقاءين‭.‬

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