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أغيـري: الرهبة أصـابت اللاعبين بالتشنجــات

أغيـري: الرهبة أصـابت اللاعبين بالتشنجــات

2026-06-12 08:02:50
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٣ يونيو ٢٠٢٦ - 02:00

مكسيكو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬كشف‭ ‬مدرب‭ ‬المكسيك‭ ‬خافيير‭ ‬أغيري‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬رهبة‭ ‬البداية‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يحقق‭ ‬أول‭ ‬انتصار‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬افتتاحية‭ ‬لكأس‭ ‬العالم،‭ ‬بتخطيه‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬2‭-‬0‭ ‬الخميس‭.‬

ولم‭ ‬يسبق‭ ‬للمكسيك‭ ‬أن‭ ‬فازت‭ ‬بمباراتها‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬خلال‭ ‬سبع‭ ‬مشاركات‭ ‬سابقة،‭ ‬حيث‭ ‬سجلت‭ ‬خمس‭ ‬هزائم‭ ‬وتعادلين‭ ‬في‭ ‬ظهورها‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬البطولة‭.‬

لكن‭ ‬فريق‭ ‬أغيري‭ ‬كان‭ ‬مسيطرا‭ ‬طوال‭ ‬المباراة‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬المتواضع‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬أستيكا،‭ ‬وحقق‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬وضعته‭ ‬بقوة‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬الأدوار‭ ‬الإقصائية‭ ‬من‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭.‬

ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬أوضح‭ ‬أغيري‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬اضطر‭ ‬إلى‭ ‬تجاوز‭ ‬بعض‭ ‬توتر‭ ‬اليوم‭ ‬الافتتاحي‭ ‬لتحقيق‭ ‬النتيجة‭.‬

وقال‭ ‬أغيري‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬تبدأ‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬من‭ ‬الطبيعي‭ ‬أن‭ ‬ترتجف‭ ‬ساقاك‭. ‬لم‭ ‬يحدث‭ ‬خلال‭ ‬25‭ ‬عاما‭ ‬أن‭ ‬عانى‭ ‬أحد‭ ‬من‭ ‬تشنجات،‭ ‬لكن‭ ‬ثلاثة‭ ‬لاعبين‭ ‬أصيبوا‭ ‬بتشنجات‭ ‬اليوم‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬شعرنا‭ ‬بالرهبة‭ ‬عندما‭ ‬رأينا‭ ‬الملعب،‭ ‬وداهمتهم‭ ‬رهبة‭ ‬المسرح‭ ‬قليلا‭. ‬لكننا‭ ‬لم‭ ‬نعانِ‭. ‬كان‭ ‬بإمكاننا‭ ‬تسجيل‭ ‬أربعة‭ ‬أهداف،‭ ‬وكان‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬النتيجة‭ ‬مختلفة‭ ‬تماما‮»‬‭.‬

وشهدت‭ ‬الدقائق‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬الخميس‭ ‬بعض‭ ‬صيحات‭ ‬الاستهجان‭ ‬من‭ ‬جماهير‭ ‬أصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬غير‭ ‬الراضية‭.‬

وقال‭ ‬أغيري‭ ‬إنه‭ ‬لم‭ ‬يسمع‭ ‬صافرات‭ ‬الاستهجان،‭ ‬لكنه‭ ‬أقر‭ ‬بأن‭ ‬للجماهير‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬استيائها‭.‬

وأكمل‭ ‬‮«‬لم‭ ‬أسمع‭ ‬صافرات‭ ‬استهجان‭. ‬لكن‭ ‬كان‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تنتهي‭ ‬المباراة‭ ‬4-0‭. ‬النتيجة‭ ‬2‭-‬0‭ ‬ليست‭ ‬كبيرة‭. ‬لكننا‭ ‬حصلنا‭ ‬على‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط،‭ ‬وهذا‭ ‬أمر‭ ‬رائع‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬يطلق‭ ‬صافرات‭ ‬الاستهجان،‭ ‬فمن‭ ‬واجب‭ ‬لاعبي‭ ‬المكسيك‭ ‬أن‭ ‬يتأكدوا‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬تكرار‭ ‬ذلك‭. ‬لكن‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬يؤثر‭ ‬علينا‮»‬‭.‬

وتتجه‭ ‬المكسيك‭ ‬الآن‭ ‬لمواجهة‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬وجمهورية‭ ‬تشيكيا،‭ ‬لكن‭ ‬أغيري‭ ‬استبعد‭ ‬أي‭ ‬حديث‭ ‬عن‭ ‬استهداف‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬لسنا‭ ‬مهووسين‭ ‬إطلاقا‭ ‬بالفوز‭ ‬بالمجموعة‭. ‬اليوم‭ ‬نركز‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬كوريا‭. ‬هذا‭ ‬ليس‭ ‬مهما،‭ ‬وليس‭ ‬أولويتنا‭. ‬أولويتنا‭ ‬هي‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬كوريا،‭ ‬والمضي‭ ‬قدما‭ ‬خطوة‭ ‬بخطوة‭ ‬والاستعداد‭ ‬للمستقبل‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬لم‭ ‬يُبدِ‭ ‬المدرب‭ ‬البلجيكي‭ ‬لجنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬هوغو‭ ‬بروس‭ ‬أي‭ ‬اعتراض‭ ‬على‭ ‬البطاقة‭ ‬الحمراء‭ ‬التي‭ ‬نالها‭ ‬سفيفيلو‭ ‬سيتولي‭ ‬بعد‭ ‬الاستراحة،‭ ‬لكنه‭ ‬اعترض‭ ‬على‭ ‬طرد‭ ‬البديل‭ ‬ثيمبا‭ ‬زواني‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬من‭ ‬المباراة‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬البطاقة‭ ‬الحمراء‭ ‬الأولى‭ ‬لا‭ ‬أعتقد‭ ‬أننا‭ ‬بحاجة‭ ‬للتعليق‭ ‬عليها،‭ ‬لكن‭ ‬البطاقة‭ ‬الثانية‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬اللاعب‭ ‬المكسيكي‭ ‬أعاق‭ ‬لاعبنا،‭ ‬بينما‭ ‬قرر‭ ‬الحكم‭ ‬خلاف‭ ‬ذلك‭. ‬من‭ ‬المؤسف‭ ‬أننا‭ ‬اضطررنا‭ ‬لإنهاء‭ ‬المباراة‭ ‬بتسعة‭ ‬لاعبين‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬فريقي‭ ‬قدم‭ ‬مباراة‭ ‬جيدة،‭ ‬وفي‭ ‬بعض‭ ‬اللحظات‭ ‬بدا‭ ‬المنتخب‭ ‬المكسيكي‭ ‬مرتبكا‭ ‬ولم‭ ‬يعرف‭ ‬كيف‭ ‬يجد‭ ‬المساحات‭. ‬لكن‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬أفضل‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬المقبلة‭ ‬عندما‭ ‬نمتلك‭ ‬الكرة‮»‬‭.‬

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