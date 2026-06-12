اختبار حقيقـي للمغـرب أمــام البرازيل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٣ يونيو ٢٠٢٦ - 02:00

موريستاون‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬لا‭ ‬يستطيع‭ ‬المغرب‭ ‬مجاراة‭ ‬تاريخ‭ ‬البرازيل‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬إذ‭ ‬يشارك‭ ‬للمرة‭ ‬السابعة‭ ‬فقط،‭ ‬لكن‭ ‬بعد‭ ‬احتلاله‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬2022،‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬تثبيت‭ ‬موقعه‭ ‬خلال‭ ‬مواجهتهما‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬ضمن‭ ‬العرس‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬الشمالية‭.‬

شاءت‭ ‬الصدف‭ ‬أن‭ ‬تقام‭ ‬مواجهة‭ ‬المنتخبين‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬ميتلايف‭ ‬في‭ ‬إيست‭ ‬راذرفورد‭ ‬بنيوجيرزي‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬نيويورك‭ ‬الذي‭ ‬سيحتضن‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬والتي‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬بلوغها‭ ‬سيليساو‭ ‬وأسود‭ ‬الأطلس،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬مباريات‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬ترقّبًا‭.‬

ويأمل‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬محمد‭ ‬وهبي‭ ‬أن‭ ‬ينجح‭ ‬في‭ ‬انطلاقته‭ ‬الرسمية‭ ‬مع‭ ‬أسود‭ ‬الأطلس‭ ‬رغم‭ ‬هيبة‭ ‬منافسه‭ ‬البرازيلي‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭.‬

قال‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬صحفية‭: ‬‮«‬نعرف‭ ‬جيدا‭ ‬قيمة‭ ‬المنتخب‭ ‬البرازيلي‭ ‬وما‭ ‬يمتلكه‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬وإنجازات‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬العالمية،‭ ‬لكننا‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬نثق‭ ‬كثيرا‭ ‬في‭ ‬مؤهلات‭ ‬لاعبينا‭ ‬وفي‭ ‬العمل‭ ‬الذي‭ ‬قمنا‭ ‬به‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬اللاعبون‭ ‬جاهزون‭ ‬لهذه‭ ‬المواجهة،‭ ‬والجميع‭ ‬يدرك‭ ‬أهمية‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭. ‬نملك‭ ‬مجموعة‭ ‬متجانسة‭ ‬تضم‭ ‬لاعبين‭ ‬محترفين‭ ‬في‭ ‬أعلى‭ ‬المستويات،‭ ‬ولدينا‭ ‬من‭ ‬الإمكانيات‭ ‬ما‭ ‬يسمح‭ ‬لنا‭ ‬بمنافسة‭ ‬أقوى‭ ‬المنتخبات‭. ‬سنخوض‭ ‬المباراة‭ ‬بعقلية‭ ‬الانتصار‭ ‬مع‭ ‬كامل‭ ‬الاحترام‭ ‬للمنافس‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬جئنا‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬بطموحات‭ ‬كبيرة،‭ ‬وتحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬والدفاع‭ ‬عن‭ ‬حظوظنا‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭. ‬نحترم‭ ‬البرازيل،‭ ‬لكنها‭ ‬تبقى‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬تُحسم‭ ‬فوق‭ ‬أرضية‭ ‬الملعب،‭ ‬وسنبذل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬وسعنا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الخروج‭ ‬بنتيجة‭ ‬تليق‭ ‬بطموحات‭ ‬الجماهير‭ ‬المغربية‮»‬‭.‬

وتسعى‭ ‬البرازيل،‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربها‭ ‬الإيطالي‭ ‬الفذ‭ ‬كارلو‭ ‬أنشيلوتي،‭ ‬للتتويج‭ ‬بلقبها‭ ‬العالمي‭ ‬السادس‭ ‬وتعزيز‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي،‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬في‭ ‬مباريات‭ ‬ودية،‭ ‬سجّلت‭ ‬خلالها‭ ‬11‭ ‬هدفا،‭ ‬ما‭ ‬يُبرز‭ ‬قوتها‭ ‬الهجومية‭ ‬التي‭ ‬تضعها‭ ‬بين‭ ‬كبار‭ ‬المرشحين‭ ‬للقب‭.‬

وتعتبر‭ ‬النهائيات‭ ‬تحديا‭ ‬جديدا‭ ‬بالنسبة‭ ‬لأنشيلوتي،‭ ‬أحد‭ ‬عمالقة‭ ‬التدريب،‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مهمة‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬الادارة‭ ‬الفنية‭ ‬للمنتخبات‭ ‬بعد‭ ‬مشوار‭ ‬حافل‭ ‬بالألقاب‭ ‬مع‭ ‬الاندية‭.‬

‮«‬كارليتو‮»‬،‭ ‬البالغ‭ ‬67‭ ‬عاما‭ ‬والذي‭ ‬يسجل‭ ‬ظهوره‭ ‬الأول‭ ‬كمدرب‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬هو‭ ‬المدرب‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬أحرز‭ ‬خمس‭ ‬بطولات‭ ‬لدوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬وتوج‭ ‬بالدوري‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الأوروبية‭ ‬الخمس‭ ‬الكبرى‭.‬