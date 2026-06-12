  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
اختبار حقيقـي للمغـرب أمــام البرازيل

اختبار حقيقـي للمغـرب أمــام البرازيل

2026-06-12 08:02:47
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٣ يونيو ٢٠٢٦ - 02:00

موريستاون‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬لا‭ ‬يستطيع‭ ‬المغرب‭ ‬مجاراة‭ ‬تاريخ‭ ‬البرازيل‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬إذ‭ ‬يشارك‭ ‬للمرة‭ ‬السابعة‭ ‬فقط،‭ ‬لكن‭ ‬بعد‭ ‬احتلاله‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬2022،‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬تثبيت‭ ‬موقعه‭ ‬خلال‭ ‬مواجهتهما‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬ضمن‭ ‬العرس‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬الشمالية‭.‬

شاءت‭ ‬الصدف‭ ‬أن‭ ‬تقام‭ ‬مواجهة‭ ‬المنتخبين‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬ميتلايف‭ ‬في‭ ‬إيست‭ ‬راذرفورد‭ ‬بنيوجيرزي‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬نيويورك‭ ‬الذي‭ ‬سيحتضن‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬والتي‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬بلوغها‭ ‬سيليساو‭ ‬وأسود‭ ‬الأطلس،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬مباريات‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬ترقّبًا‭.‬

ويأمل‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬محمد‭ ‬وهبي‭ ‬أن‭ ‬ينجح‭ ‬في‭ ‬انطلاقته‭ ‬الرسمية‭ ‬مع‭ ‬أسود‭ ‬الأطلس‭ ‬رغم‭ ‬هيبة‭ ‬منافسه‭ ‬البرازيلي‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭.‬

قال‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬صحفية‭: ‬‮«‬نعرف‭ ‬جيدا‭ ‬قيمة‭ ‬المنتخب‭ ‬البرازيلي‭ ‬وما‭ ‬يمتلكه‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬وإنجازات‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬العالمية،‭ ‬لكننا‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬نثق‭ ‬كثيرا‭ ‬في‭ ‬مؤهلات‭ ‬لاعبينا‭ ‬وفي‭ ‬العمل‭ ‬الذي‭ ‬قمنا‭ ‬به‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬اللاعبون‭ ‬جاهزون‭ ‬لهذه‭ ‬المواجهة،‭ ‬والجميع‭ ‬يدرك‭ ‬أهمية‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭. ‬نملك‭ ‬مجموعة‭ ‬متجانسة‭ ‬تضم‭ ‬لاعبين‭ ‬محترفين‭ ‬في‭ ‬أعلى‭ ‬المستويات،‭ ‬ولدينا‭ ‬من‭ ‬الإمكانيات‭ ‬ما‭ ‬يسمح‭ ‬لنا‭ ‬بمنافسة‭ ‬أقوى‭ ‬المنتخبات‭. ‬سنخوض‭ ‬المباراة‭ ‬بعقلية‭ ‬الانتصار‭ ‬مع‭ ‬كامل‭ ‬الاحترام‭ ‬للمنافس‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬جئنا‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬بطموحات‭ ‬كبيرة،‭ ‬وتحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬والدفاع‭ ‬عن‭ ‬حظوظنا‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭. ‬نحترم‭ ‬البرازيل،‭ ‬لكنها‭ ‬تبقى‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬تُحسم‭ ‬فوق‭ ‬أرضية‭ ‬الملعب،‭ ‬وسنبذل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬وسعنا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الخروج‭ ‬بنتيجة‭ ‬تليق‭ ‬بطموحات‭ ‬الجماهير‭ ‬المغربية‮»‬‭.‬

وتسعى‭ ‬البرازيل،‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربها‭ ‬الإيطالي‭ ‬الفذ‭ ‬كارلو‭ ‬أنشيلوتي،‭ ‬للتتويج‭ ‬بلقبها‭ ‬العالمي‭ ‬السادس‭ ‬وتعزيز‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي،‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬في‭ ‬مباريات‭ ‬ودية،‭ ‬سجّلت‭ ‬خلالها‭ ‬11‭ ‬هدفا،‭ ‬ما‭ ‬يُبرز‭ ‬قوتها‭ ‬الهجومية‭ ‬التي‭ ‬تضعها‭ ‬بين‭ ‬كبار‭ ‬المرشحين‭ ‬للقب‭.‬

وتعتبر‭ ‬النهائيات‭ ‬تحديا‭ ‬جديدا‭ ‬بالنسبة‭ ‬لأنشيلوتي،‭ ‬أحد‭ ‬عمالقة‭ ‬التدريب،‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مهمة‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬الادارة‭ ‬الفنية‭ ‬للمنتخبات‭ ‬بعد‭ ‬مشوار‭ ‬حافل‭ ‬بالألقاب‭ ‬مع‭ ‬الاندية‭.‬

‮«‬كارليتو‮»‬،‭ ‬البالغ‭ ‬67‭ ‬عاما‭ ‬والذي‭ ‬يسجل‭ ‬ظهوره‭ ‬الأول‭ ‬كمدرب‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬هو‭ ‬المدرب‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬أحرز‭ ‬خمس‭ ‬بطولات‭ ‬لدوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬وتوج‭ ‬بالدوري‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الأوروبية‭ ‬الخمس‭ ‬الكبرى‭.‬

MENAFN12062026000055011008ID1111251778

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث