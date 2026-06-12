الصين تعلن احتجاز مواطن أمريكي بشبهة التجسس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٣ يونيو ٢٠٢٦ - 02:00

بكين‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلنت‭ ‬الصين‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬أنها‭ ‬تحتجز‭ ‬مواطنا‭ ‬أمريكيا‭ ‬يعمل‭ ‬محللا‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬دراسات‭ ‬متخصص‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬بورما،‭ ‬للاشتباه‭ ‬في‭ ‬قيامه‭ ‬بأنشطة‭ ‬تجسس‭. ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬لين‭ ‬جيان‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬إن‭ ‬مين‭ ‬زين‭ ‬‮«‬خضع‭ ‬لإجراءات‭ ‬جنائية‭ ‬إلزامية‭ ‬طبقا‭ ‬للقانون،‭ ‬للاشتباه‭ ‬في‭ ‬قيامه‭ ‬بأنشطة‭ ‬تجسس‭ ‬تعرض‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬الصيني‭ ‬للخطر‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬بذلك‭ ‬معلومات‭ ‬صحفية‭ ‬أفادت‭ ‬عن‭ ‬عملية‭ ‬التوقيف‭ ‬في‭ ‬الصين‭. ‬ولم‭ ‬يوضح‭ ‬المتحدث‭ ‬طبيعة‭ ‬‮«‬الإجراءات‭ ‬الجنائية‭ ‬الإلزامية‮»‬‭ ‬غير‭ ‬أنها‭ ‬تعني‭ ‬بصورة‭ ‬عامة‭ ‬أنه‭ ‬محروم‭ ‬من‭ ‬حرية‭ ‬الحركة‭.‬

وأضاف‭ ‬المتحدث‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الطرف‭ ‬الصيني‭ ‬أبلغ‭ ‬القنصلية‭ ‬العامة‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬كانتون‭ ‬بهذه‭ ‬القضية‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬حقوق‭ (‬مين‭ ‬زين‭) ‬القانونية‭ ‬مضمونة‭ ‬بالكامل‮»‬‭. ‬ومين‭ ‬زين‭ ‬عضو‭ ‬مؤسس‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬والسياسة‭ - ‬بورما‭ ‬الذي‭ ‬يدرس‭ ‬الديناميات‭ ‬السياسية‭ ‬والنزاع‭ ‬والموارد‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالدولة‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬حربا‭ ‬أهلية‭ ‬منذ‭ ‬انقلاب‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬على‭ ‬حكومة‭ ‬أونغ‭ ‬سان‭ ‬سو‭ ‬تشي‭ ‬المنتخبة‭ ‬ديمقراطيا‭. ‬وتطرّق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬منشوراته‭ ‬إلى‭ ‬نفوذ‭ ‬الصين‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬البورمية‭ ‬الحدودية،‭ ‬حيث‭ ‬تُتهم‭ ‬بكين‭ ‬بدعم‭ ‬الفصائل‭ ‬المسلحة‭ ‬التي‭ ‬تناسب‭ ‬مصالحها‭ ‬الوطنية‭. ‬وقال‭ ‬شخص‭ ‬على‭ ‬صلة‭ ‬مهنية‭ ‬بالمعهد‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬مشترطا‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هويته‭ ‬لحساسية‭ ‬القضية،‭ ‬إنّه‭ ‬تم‭ ‬توقيف‭ ‬مين‭ ‬زين‭ ‬في‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬يونيو‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬كونمينغ‭ ‬في‭ ‬مقاطعة‭ ‬يونان،‭ ‬المحاذية‭ ‬لبورما‭.‬

وأشار‭ ‬شخص‭ ‬آخر‭ ‬على‭ ‬صلة‭ ‬به‭ ‬وطلب‭ ‬عدم‭ ‬نشر‭ ‬اسمه‭ ‬أيضا،‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬مين‭ ‬‮«‬ذهب‭ ‬إلى‭ ‬هناك‭ ‬لحضور‭ ‬اجتماع‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬المصدر‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬عائلته‭ ‬وزملاءه‭ ‬يتابعون‭ ‬الأمر‭ ‬مع‭ ‬مكتب‭ ‬القنصلية‭ ‬هناك‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬أعرف‭ ‬أن‭ ‬عائلته‭ ‬تشعر‭ ‬بالقلق‮»‬‭. ‬ولم‭ ‬ترد‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬ولا‭ ‬معهد‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬السياسية‭ ‬المختص‭ ‬بشؤون‭ ‬بورما،‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬التعليق‭. ‬ويقع‭ ‬مقر‭ ‬المعهد‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬شيانغ‭ ‬ماي‭ ‬شمال‭ ‬تايلاند،‭ ‬وهي‭ ‬مركز‭ ‬للمنفيين‭ ‬السياسيين‭ ‬من‭ ‬بورما‭ ‬منذ‭ ‬الانقلاب‭.‬

يقول‭ ‬محلّلون‭ ‬ومن‭ ‬بينهم‭ ‬العاملون‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬السياسية‭ ‬المذكور،‭ ‬إنّ‭ ‬الصين‭ ‬دعمت‭ ‬بشكل‭ ‬متقطع‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬والمتمردين‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬الأهلية،‭ ‬وفقا‭ ‬لمصالحها‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والأمنية‭ ‬المتغيّرة‭. ‬وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬بكين‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬البورمي‭ ‬الجديد‭ ‬مين‭ ‬أونغ‭ ‬هلاينغ‭ ‬سيقوم‭ ‬بزيارة‭ ‬رسمية‭ ‬إلى‭ ‬الصين‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭. ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الوزارة‭ ‬‮«‬بناء‭ ‬على‭ ‬دعوة‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬شي‭ ‬جينبينغ،‭ ‬سيقوم‭ ‬رئيس‭ ‬بورما‭ ‬مين‭ ‬أونغ‭ ‬هلاينغ‭ ‬بزيارة‭ ‬دولة‭ ‬إلى‭ ‬الصين‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬إلى‭ ‬19‭ ‬يونيو‭.‬

وخلال‭ ‬الزيارة،‭ ‬سيجري‭ ‬الرئيس‭ ‬شي‭ ‬جينبينغ‭ ‬محادثات‭ ‬معه،‭ ‬كما‭ ‬سيلتقي‭ ‬به‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬لي‭ ‬تشيانغ‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الدولة‭ ‬تشاو‭ ‬له‭ ‬جي‭ ‬بشكل‭ ‬منفصل‮»‬‭. ‬والصين‭ ‬شريك‭ ‬مهم‭ ‬لبورما‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬عزلة‭ ‬دبلوماسية‭ ‬منذ‭ ‬الانقلاب‭ ‬العسكري‭ ‬الذي‭ ‬قاده‭ ‬مين‭ ‬أونغ‭ ‬هلاينغ‭. ‬وأقدمت‭ ‬الصين‭ ‬على‭ ‬استثمارات‭ ‬كبيرة‭ ‬وتقدم‭ ‬مساعدات‭ ‬عسكرية‭ ‬لبورما‭ ‬التي‭ ‬تشترك‭ ‬معها‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬بطول‭ ‬2100‭ ‬كيلومتر‭. ‬