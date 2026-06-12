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الهند تستدعي مجددا القائم بأعمال السفارة الأمريكية احتجاجا على استهداف سفن قبالة عُمان

الهند تستدعي مجددا القائم بأعمال السفارة الأمريكية احتجاجا على استهداف سفن قبالة عُمان

2026-06-12 08:02:27
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٣ يونيو ٢٠٢٦ - 02:00

نيودلهي‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬استدعت‭ ‬الهند،‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة،‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬سفارة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لديها‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬خلال‭ ‬يومين،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الاحتجاج‭ ‬على‭ ‬الهجمات‭ ‬الأمريكية‭ ‬على‭ ‬سفن‭ ‬تجارية‭ ‬قبالة‭ ‬سواحل‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬والتي‭ ‬أسفرت‭ ‬إحداها‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬بحارة‭ ‬هنود‭. ‬ونشرت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الهندية‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬للدبلوماسي‭ ‬الأمريكي‭ ‬وهو‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬مقرها‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭.‬

وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الأمريكي‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬أنه‭ ‬أطلق‭ ‬صواريخ‭ ‬على‭ ‬ثلاث‭ ‬ناقلات‭ ‬نفط،‭ ‬اثنتان‭ ‬منها‭ ‬مسجّلتان‭ ‬في‭ ‬جزر‭ ‬بالاو‭ ‬والثالثة‭ ‬في‭ ‬غينيابيساو،‭ ‬معلّلا‭ ‬استهدافه‭ ‬إياها‭ ‬بأنها‭ ‬كانت‭ ‬تحاول‭ ‬تصدير‭ ‬النفط‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬رغم‭ ‬الحصار‭ ‬الذي‭ ‬تفرضه‭ ‬واشنطن‭ ‬على‭ ‬موانئ‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭. ‬وشدّد‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الهندية‭ ‬راندير‭ ‬جيسوال‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الهجمات‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تتوقف‮»‬‭. ‬وأجْلَت‭ ‬السلطات‭ ‬العُمانية‭ ‬الاثنين‭ ‬بواسطة‭ ‬مروحية‭ ‬24‭ ‬بحّارا‭ ‬هنديا‭ ‬من‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬ناقلة‭ ‬النفط‭ ‬‮«‬إم‭ ‬تي‭ ‬ماريفكس‮»‬‭ ‬التي‭ ‬استهدفتها‭ ‬نيران‭ ‬أمريكية‭ ‬قبالة‭ ‬سواحل‭ ‬السلطنة‭.‬

ثم‭ ‬شنّت‭ ‬طائرات‭ ‬تابعة‭ ‬للبحرية‭ ‬الأمريكية‭ ‬الأربعاء‭ ‬غارة‭ ‬على‭ ‬ناقلة‭ ‬نفط‭ ‬أخرى‭ ‬هي‭ ‬‮«‬سيتيبيلو‮»‬،‭ ‬ترفع‭ ‬علم‭ ‬بالاو‭ ‬أيضا،‭ ‬وكان‭ ‬على‭ ‬متنها‭ ‬24‭ ‬هنديا،‭ ‬أعلنت‭ ‬نيودلهي‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬أن‭ ‬ثلاثة‭ ‬منهم‭ ‬قُتِلوا‭. ‬وفي‭ ‬أعقاب‭ ‬ذلك،‭ ‬استدعت‭ ‬السلطات‭ ‬الهندية‭ ‬القائم‭ ‬بالأعمال‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬وقدمت‭ ‬إليه‭ ‬‮«‬احتجاجا‭ ‬شديد‭ ‬اللهجة‮»‬‭ ‬على‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬استهدف‭ ‬السفينة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تستدعيه‭ ‬مجددا‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬هجوم‭ ‬آخر‭.‬

وأكدت‭ ‬القيادة‭ ‬المركزية‭ ‬للجيش‭ ‬الأمريكي‭ (‬سنتكوم‭) ‬الخميس‭ ‬أن‭ ‬قواتها‭ ‬أطلقت‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬ناقلة‭ ‬النفط‭ ‬‮«‬جالفير‮»‬‭ ‬التي‭ ‬ترفع‭ ‬علم‭ ‬غينيابيساو،‭ ‬وبين‭ ‬أفراد‭ ‬طاقمها‭ ‬عشرون‭ ‬من‭ ‬التابعية‭ ‬الهندية،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬وقوع‭ ‬إصابات‭. ‬وتقع‭ ‬سلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬عند‭ ‬مدخل‭ ‬مضيق‭ ‬هرمز‭ ‬الذي‭ ‬توقفت‭ ‬حركة‭ ‬الملاحة‭ ‬البحرية‭ ‬عبره‭ ‬برة‭ ‬شبه‭ ‬تامة‭ ‬منذ‭ ‬أواخر‭ ‬فبراير،‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وإسرائيل‭ ‬من‭ ‬جهة،‭ ‬وإيران‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬ثانية‭. ‬ويشكل‭ ‬المضيق‭ ‬ممرا‭ ‬لنحو‭ ‬خُمس‭ ‬شحنات‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭ ‬العالمية‭.‬

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