رحلة جوية أمريكية تقل مُرحَّلين إيرانيين تتوجه إلى جمهورية إفريقيا الوسطى

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٣ يونيو ٢٠٢٦ - 02:00

أبوجا‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬توجهت‭ ‬رحلة‭ ‬أمريكية‭ ‬تقلّ‭ ‬مُرحَّلين‭ ‬إيرانيين‭ ‬وأفغانيين‭ ‬وأتراك‭ ‬وجورجيين،‭ ‬إلى‭ ‬جمهورية‭ ‬إفريقيا‭ ‬الوسطى‭ ‬الجمعة،‭ ‬وفق‭ ‬نظام‭ ‬لتتبع‭ ‬الرحلات‭ ‬الجوية‭ ‬ومحام‭ ‬مطلع‭ ‬على‭ ‬القضية‭. ‬ودافعت‭ ‬إدارة‭ ‬الرئيس‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬عن‭ ‬عمليات‭ ‬الترحيل‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬دول‭ ‬ثالثة‮»‬،‭ ‬باعتبارها‭ ‬ضرورية‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الدول‭ ‬الأصلية‭ ‬لبعض‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذي‭ ‬تطولهم‭ ‬عمليات‭ ‬الترحيل‭ ‬قد‭ ‬ترفض‭ ‬استقبالهم‭. ‬لكن‭ ‬هذه‭ ‬العمليات‭ ‬تواجه‭ ‬انتقادات‭ ‬ودعاوى‭ ‬قضائية‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وخارجها‭. ‬وكانت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬أصدرت‭ ‬تحذيرا‭ ‬لمواطنيها‭ ‬بعدم‭ ‬السفر‭ ‬إلى‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإفريقية‭ ‬التي‭ ‬مزّقتها‭ ‬النزاعات،‭ ‬وقالت‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تسافروا‭ ‬إلى‭ ‬جمهورية‭ ‬إفريقيا‭ ‬الوسطى‭ ‬لأي‭ ‬سبب‭ ‬كان‮»‬‭.‬

وفيما‭ ‬يصف‭ ‬ترامب‭ ‬طهران‭ ‬بـ«نظام‭ ‬إرهابي‮»‬،‭ ‬تواصل‭ ‬واشنطن‭ ‬ترحيل‭ ‬إيرانيين‭ ‬فروا‭ ‬من‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬امرأتان‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬وفق‭ ‬تقرير‭ ‬لصحيفة‭ ‬نيويورك‭ ‬تايمز‭. ‬وأقلعت‭ ‬الرحلة‭ ‬من‭ ‬ألكسندريا‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬لويزيانا‭ ‬مساء‭ ‬الخميس،‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تتوقف‭ ‬أولا‭ ‬في‭ ‬غانا‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬بدورها‭ ‬نقطة‭ ‬عبور‭ ‬للمهاجرين‭ ‬الذين‭ ‬يتم‭ ‬ترحيلهم‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬دولة‭ ‬ثالثة،‭ ‬وفقا‭ ‬لتقرير‭ ‬مراقبة‭ ‬رحلات‭ ‬إدارة‭ ‬الهجرة‭ ‬والجمارك‭ ‬الأمريكية‭ (‬ ICE ‭ ‬ Flight ‭ ‬ Monitor ‭) ‬التابع‭ ‬لمنظمة‭ ‬‮«‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬فيرست‮»‬‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭.‬

وقالت‭ ‬ألما‭ ‬ديفيد‭ ‬وهي‭ ‬محامية‭ ‬أمريكية‭ ‬مختصة‭ ‬بشؤون‭ ‬الهجرة،‭ ‬إنه‭ ‬لم‭ ‬يتضح‭ ‬بعد‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬سيتم‭ ‬إنزال‭ ‬بعض‭ ‬الركاب‭ ‬من‭ ‬الطائرة‭ ‬هناك،‭ ‬أم‭ ‬أنهم‭ ‬سيواصلون‭ ‬رحلتهم‭ ‬إلى‭ ‬جمهورية‭ ‬إفريقيا‭ ‬الوسطى‭. ‬ووسّعت‭ ‬إدارة‭ ‬ترامب‭ ‬نطاق‭ ‬الفئات‭ ‬المشمولة‭ ‬بالترحيل،‭ ‬لتضم‭ ‬أشخاصا‭ ‬يتمتعون‭ ‬بحماية‭ ‬قانونية،‭ ‬كما‭ ‬وسّعت‭ ‬نطاق‭ ‬وجهات‭ ‬ترحيلهم‭. ‬وتحدث‭ ‬مُرحّلون‭ ‬ومحامون‭ ‬عن‭ ‬معاملة‭ ‬قاسية‭ ‬في‭ ‬غانا‭ ‬واحتجاز‭ ‬لأجل‭ ‬غير‭ ‬مسمى‭ ‬في‭ ‬إسواتيني‭. ‬ومن‭ ‬غانا‭ ‬وغينيا‭ ‬الاستوائية،‭ ‬وهي‭ ‬مركز‭ ‬ترحيل‭ ‬إفريقي‭ ‬آخر،‭ ‬أُعيد‭ ‬بعض‭ ‬الأشخاص‭ ‬إلى‭ ‬بلدانهم‭ ‬الأصلية‭ ‬التي‭ ‬حكم‭ ‬قضاة‭ ‬أمريكيون‭ ‬بأنهم‭ ‬يواجهون‭ ‬فيها‭ ‬خطرا‭.‬

ولم‭ ‬يتضح‭ ‬بعد‭ ‬مصير‭ ‬المُرحّلين‭ ‬لدى‭ ‬وصولهم‭ ‬إلى‭ ‬جمهورية‭ ‬إفريقيا‭ ‬الوسطى‭. ‬ويبدو‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الرحلة‭ ‬تعكس‭ ‬أول‭ ‬اتفاق‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‭ ‬بين‭ ‬البلد‭ ‬الإفريقي‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬التي‭ ‬أبرمت‭ ‬سلسلة‭ ‬اتفاقيات‭ ‬ترحيل‭ ‬في‭ ‬إفريقيا‭ ‬وغيرها‭. ‬ولم‭ ‬تردّ‭ ‬سلطات‭ ‬جمهورية‭ ‬إفريقيا‭ ‬الوسطى‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬التعليق‭. ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬من‭ ‬يُرسلون‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬الإفريقي،‭ ‬الذي‭ ‬يعدّ‭ ‬من‭ ‬الأفقر‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬أشخاص‭ ‬يتمتعون‭ ‬بحماية‭ ‬قانونية،‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬من‭ ‬يحملون‭ ‬‮«‬أمر‭ ‬منع‭ ‬الترحيل‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬وضع‭ ‬يمنح‭ ‬حقوقا‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬اللجوء‭ ‬لكنه‭ ‬كان‭ ‬يُعتبر‭ ‬‮«‬انتصارا‮»‬‭ ‬في‭ ‬محاكم‭ ‬الهجرة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الإدارات‭ ‬الأمريكية‭ ‬السابقة‭.‬

وقالت‭ ‬ديفيد‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬المتجهين‭ ‬إلى‭ ‬جمهورية‭ ‬إفريقيا‭ ‬الوسطى‭ ‬هم‭ ‬في‭ ‬الغالب‭ ‬ممّن‭ ‬يحملون‭ ‬أمرا‭ ‬بمنع‭ ‬الترحيل،‭ ‬ويتحدرون‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬بينها‭ ‬إيران‭ ‬وأفغانستان‭ ‬وتركيا‭ ‬وجورجيا‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬أسهمت‭ ‬بعثة‭ ‬حفظ‭ ‬السلام‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬القوات‭ ‬الرواندية‭ ‬ومرتزقة‭ ‬روس‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬فاغنر‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬الوضع‭ ‬الأمني‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬إفريقيا‭ ‬الوسطى‭. ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬المقاتلون‭ ‬المناهضون‭ ‬للحكومة‭ ‬والجماعات‭ ‬المسلحة‭ ‬منتشرين‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬البلد‭ ‬الإفريقي‭ ‬غير‭ ‬المستقر‭ ‬والغني‭ ‬بالمعادن‭.‬