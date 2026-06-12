ضربات أوكرانية تطول مدينة في تتارستان الروسية وإلغاء فعاليات في العيد الوطني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٣ يونيو ٢٠٢٦ - 02:00

موسكو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تعرض‭ ‬مبنى‭ ‬سكني‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬بمنطقة‭ ‬تتارستان‭ ‬الروسية‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1600‭ ‬كيلومتر‭ ‬عن‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬لضربات‭ ‬بطائرات‭ ‬مسيرة‭ ‬أوكرانية‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة،‭ ‬حسبما‭ ‬أعلن‭ ‬مسؤولون‭ ‬روس،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬إلغاء‭ ‬احتفالات‭ ‬بمناسبة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭. ‬وأفاد‭ ‬الجيش‭ ‬الأوكراني‭ ‬بأنه‭ ‬استهدف‭ ‬مصفاة‭ ‬النفط‭ ‬الرئيسية‭ ‬‮«‬تانيكو‮»‬‭ ‬في‭ ‬تتارستان،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مصنع‭ ‬لإنتاج‭ ‬المطاط‭ ‬الصناعي‭ ‬المستخدم‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الصواريخ‭ ‬البالستية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬توغلياتي‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬نهر‭ ‬الفولغا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬سامارا‭. ‬وكثّفت‭ ‬كييف‭ ‬ضرباتها‭ ‬على‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬للطاقة‭ ‬في‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬الحرب،‭ ‬مستهدفة‭ ‬مواقع‭ ‬بعيدة‭ ‬مثل‭ ‬جبال‭ ‬الأورال‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬نيجنيكامسك،‭ ‬وهي‭ ‬مدينة‭ ‬صناعية‭ ‬يبلغ‭ ‬عدد‭ ‬سكانها‭ ‬240‭ ‬ألف‭ ‬نسمة‭ ‬وتقع‭ ‬على‭ ‬نهر‭ ‬كاما‭ ‬شرق‭ ‬جمهورية‭ ‬تتارستان،‭ ‬إن‭ ‬المدينة‭ ‬تعرضت‭ ‬لهجوم‭. ‬وأعلن‭ ‬رئيس‭ ‬البلدية‭ ‬رادمير‭ ‬بيلياييف‭ ‬على‭ ‬تلغرام‭ ‬‮«‬استهدفت‭ ‬طائرة‭ ‬مسيرة‭ ‬مبنى‭ ‬سكنيا‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬إصابة‭ ‬أربعة‭ ‬أشخاص‭ ‬بجروح‭. ‬ونُقل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬شخصا‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬إيواء‭ ‬مؤقت،‭ ‬كما‭ ‬قال‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬لأسباب‭ ‬أمنية،‭ ‬تقرر‭ ‬إلغاء‭ ‬جميع‭ ‬الفعاليات‭ ‬العامة‭ ‬المقررة‭ ‬اليوم‮»‬‭. ‬وتحيي‭ ‬روسيا‭ ‬الجمعة‭ ‬‮«‬يوم‭ ‬روسيا‮»‬،‭ ‬ذكرى‭ ‬تأسيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الروسي‭ ‬عام‭ ‬1991‭ ‬بعد‭ ‬انهيار‭ ‬الاتحاد‭ ‬السوفيتي‭.‬