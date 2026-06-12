ضربات أوكرانية تطول مدينة في تتارستان الروسية وإلغاء فعاليات في العيد الوطني

ضربات أوكرانية تطول مدينة في تتارستان الروسية وإلغاء فعاليات في العيد الوطني
موسكو - (أ ف ب): تعرض مبنى سكني في مدينة بمنطقة تتارستان الروسية على بعد أكثر من 1600 كيلومتر عن أوكرانيا، لضربات بطائرات مسيرة أوكرانية أمس الجمعة، حسبما أعلن مسؤولون روس، ما أدى إلى إلغاء احتفالات بمناسبة العيد الوطني. وأفاد الجيش الأوكراني بأنه استهدف مصفاة النفط الرئيسية «تانيكو» في تتارستان، بالإضافة إلى مصنع لإنتاج المطاط الصناعي المستخدم في صناعة الصواريخ البالستية في مدينة توغلياتي الواقعة على نهر الفولغا في منطقة سامارا. وكثّفت كييف ضرباتها على البنى التحتية للطاقة في روسيا في السنة الخامسة من الحرب، مستهدفة مواقع بعيدة مثل جبال الأورال.
وقال رئيس بلدية نيجنيكامسك، وهي مدينة صناعية يبلغ عدد سكانها 240 ألف نسمة وتقع على نهر كاما شرق جمهورية تتارستان، إن المدينة تعرضت لهجوم. وأعلن رئيس البلدية رادمير بيلياييف على تلغرام «استهدفت طائرة مسيرة مبنى سكنيا»، مؤكدا إصابة أربعة أشخاص بجروح. ونُقل أكثر من 20 شخصا إلى مركز إيواء مؤقت، كما قال. وأضاف «لأسباب أمنية، تقرر إلغاء جميع الفعاليات العامة المقررة اليوم». وتحيي روسيا الجمعة «يوم روسيا»، ذكرى تأسيس الاتحاد الروسي عام 1991 بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.
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