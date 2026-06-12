واشنطن تريد تقليص عدد السفن والطائرات المُتاحة للناتو في أوروبا

واشنطن تريد تقليص عدد السفن والطائرات المُتاحة للناتو في أوروبا
واشنطن - (أ ف ب): أبلغت الولايات المتحدة الأوروبيين بنيّتها إجراء خفض كبير لعدد الطائرات والسفن الحربية المخصصة لحلف شمال الأطلسي في أوروبا، حسبما أفادت صحيفة نيويورك تايمز. وتحدث مسؤولان أوروبيان رفيعا المستوى للصحيفة الأمريكية عن وثيقة مكتوبة أوضحت فيها واشنطن لشركائها في أوائل يونيو، خطط إعادة نشر هذه المعدّات. وستؤثر هذه الإجراءات على قدرة حلف شمال الأطلسي على شنّ ضربات بعيدة المدى وإجراء عمليات مراقبة، في وقت يواجه التحالف انتقادات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ بداية ولايته الثانية في يناير 2025.
وستُعقد قمة للناتو في تركيا في يوليو، أكد ترامب مشاركته فيها، بعدما وجّه انتقادات حادة إلى الأوروبيين لرفضهم الانضمام إلى حربه التي شنّها مع إسرائيل على إيران. ووفق الخطط التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز، فإنّ الولايات المتحدة تريد «تقليص عدد طائرات إف-16 وإف-15 إي من حوالي 150 إلى 100، وتقليص عدد طائرات الاستطلاع البحري من 26 إلى 15، وسحب طائرات التزويد بالوقود الجوي الثماني التي كانت متوفّرة في أوروبا». ويشمل المشروع أيضا إعادة تخصيص غواصة قادرة على حمل صواريخ وحاملة طائرات وعدّة سفن حربية تحمل عشرات الطائرات، بالإضافة إلى إحدى مجموعتي القاذفات اللتين كانتا مخصصتين سابقا للدفاع عن أوروبا. ووفق الصحيفة، لم يتم تحديد جدول زمني لهذه الخطط.
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