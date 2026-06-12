واشنطن تريد تقليص عدد السفن والطائرات المُتاحة للناتو في أوروبا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٣ يونيو ٢٠٢٦ - 02:00

واشنطن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أبلغت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأوروبيين‭ ‬بنيّتها‭ ‬إجراء‭ ‬خفض‭ ‬كبير‭ ‬لعدد‭ ‬الطائرات‭ ‬والسفن‭ ‬الحربية‭ ‬المخصصة‭ ‬لحلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬حسبما‭ ‬أفادت‭ ‬صحيفة‭ ‬نيويورك‭ ‬تايمز‭. ‬وتحدث‭ ‬مسؤولان‭ ‬أوروبيان‭ ‬رفيعا‭ ‬المستوى‭ ‬للصحيفة‭ ‬الأمريكية‭ ‬عن‭ ‬وثيقة‭ ‬مكتوبة‭ ‬أوضحت‭ ‬فيها‭ ‬واشنطن‭ ‬لشركائها‭ ‬في‭ ‬أوائل‭ ‬يونيو،‭ ‬خطط‭ ‬إعادة‭ ‬نشر‭ ‬هذه‭ ‬المعدّات‭. ‬وستؤثر‭ ‬هذه‭ ‬الإجراءات‭ ‬على‭ ‬قدرة‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬على‭ ‬شنّ‭ ‬ضربات‭ ‬بعيدة‭ ‬المدى‭ ‬وإجراء‭ ‬عمليات‭ ‬مراقبة،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يواجه‭ ‬التحالف‭ ‬انتقادات‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬ولايته‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬2025‭.‬

وستُعقد‭ ‬قمة‭ ‬للناتو‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬في‭ ‬يوليو،‭ ‬أكد‭ ‬ترامب‭ ‬مشاركته‭ ‬فيها،‭ ‬بعدما‭ ‬وجّه‭ ‬انتقادات‭ ‬حادة‭ ‬إلى‭ ‬الأوروبيين‭ ‬لرفضهم‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬حربه‭ ‬التي‭ ‬شنّها‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬إيران‭. ‬ووفق‭ ‬الخطط‭ ‬التي‭ ‬نشرتها‭ ‬صحيفة‭ ‬نيويورك‭ ‬تايمز،‭ ‬فإنّ‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تريد‭ ‬‮«‬تقليص‭ ‬عدد‭ ‬طائرات‭ ‬إف‭-‬16‭ ‬وإف‭-‬15‭ ‬إي‭ ‬من‭ ‬حوالي‭ ‬150‭ ‬إلى‭ ‬100،‭ ‬وتقليص‭ ‬عدد‭ ‬طائرات‭ ‬الاستطلاع‭ ‬البحري‭ ‬من‭ ‬26‭ ‬إلى‭ ‬15،‭ ‬وسحب‭ ‬طائرات‭ ‬التزويد‭ ‬بالوقود‭ ‬الجوي‭ ‬الثماني‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬متوفّرة‭ ‬في‭ ‬أوروبا‮»‬‭. ‬ويشمل‭ ‬المشروع‭ ‬أيضا‭ ‬إعادة‭ ‬تخصيص‭ ‬غواصة‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬حمل‭ ‬صواريخ‭ ‬وحاملة‭ ‬طائرات‭ ‬وعدّة‭ ‬سفن‭ ‬حربية‭ ‬تحمل‭ ‬عشرات‭ ‬الطائرات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إحدى‭ ‬مجموعتي‭ ‬القاذفات‭ ‬اللتين‭ ‬كانتا‭ ‬مخصصتين‭ ‬سابقا‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬أوروبا‭. ‬ووفق‭ ‬الصحيفة،‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تحديد‭ ‬جدول‭ ‬زمني‭ ‬لهذه‭ ‬الخطط‭.‬