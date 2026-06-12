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السجن 30 عاما بحق الرئيس الكوري الجنوبي السابق على خلفية إرسال مسيرات إلى الشمال

السجن 30 عاما بحق الرئيس الكوري الجنوبي السابق على خلفية إرسال مسيرات إلى الشمال

2026-06-12 08:02:21
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٣ يونيو ٢٠٢٦ - 02:00

سيول‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حُكم‭ ‬على‭ ‬الرئيس‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬السابق‭ ‬يون‭ ‬سوك‭ ‬يول‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬بالسجن‭ ‬30‭ ‬عاما‭ ‬لإرساله‭ ‬مسيّرات‭ ‬إلى‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬قال‭ ‬المّدعون‭ ‬إن‭ ‬الهدف‭ ‬منها‭ ‬كان‭ ‬اختلاق‭ ‬ذريعة‭ ‬لإعلان‭ ‬الأحكام‭ ‬العرفية‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024‭. ‬وتسبب‭ ‬إرسال‭ ‬الطائرات‭ ‬المسيرة‭ ‬التي‭ ‬ذكرت‭ ‬بيونج‭ ‬يانج‭ ‬أنها‭ ‬تضمنت‭ ‬إسقاط‭ ‬منشورات‭ ‬دعائية،‭ ‬في‭ ‬تصاعد‭ ‬حاد‭ ‬للتوترات‭ ‬العسكرية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬2024‭. ‬وكان‭ ‬المدعون‭ ‬المكلفون‭ ‬القضية‭ ‬قالوا‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬الماضي‭: ‬إن‭ ‬مساعي‭ ‬يون‭ ‬لـ«فبركة‭ ‬ظروف‭ ‬حرب‮»‬‭ ‬بالمسيّرات‭ ‬قوضت‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭.‬

وأفاد‭ ‬ناطق‭ ‬باسم‭ ‬محكمة‭ ‬منطقة‭ ‬سيول‭ ‬المركزية‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬بأن‭ ‬يون‭ ‬‮«‬حكم‭ ‬عليه‭ ‬بالسجن‭ ‬30‭ ‬عاما‮»‬‭ ‬بالتهم‭ ‬الموجهة‭ ‬إليه‭. ‬وقال‭ ‬القضاة‭ ‬في‭ ‬قرارهم‭ ‬الصادر‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭: ‬إن‭ ‬عملية‭ ‬إرسال‭ ‬يون‭ ‬للطائرات‭ ‬المسيّرة‭ ‬‮«‬انطوت‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬القدرات‭ ‬العسكرية‭ ‬لكوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬لأغراض‭ ‬خاصة‮»‬‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬تحقيق‭ ‬مكاسب‭ ‬سياسية‮»‬‭. ‬وأضافوا‭ ‬أن‭ ‬الصلاحيات‭ ‬الممنوحة‭ ‬للرئيس،‭ ‬بمن‭ ‬فيها‭ ‬القيادة‭ ‬العليا‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬وسلطة‭ ‬إعلان‭ ‬الأحكام‭ ‬العرفية،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تُمارس‭ ‬لحماية‭ ‬بقاء‭ ‬البلاد‭ ‬وأمنها‭. ‬وأوضح‭ ‬المدّعون‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬العملية‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬تصعيد‭ ‬التوترات‭ ‬مع‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬وتسببت‭ ‬في‭ ‬تسريب‭ ‬معلومات‭ ‬تصنف‭ ‬سرية،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬تفاصيل‭ ‬بشأن‭ ‬القدرات‭ ‬العسكرية‭ ‬للبلاد،‭ ‬عقب‭ ‬تحطم‭ ‬المسيّرات،‭ ‬وفق‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬يونهاب‮»‬‭ ‬للأنباء‭.‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الحكم‭ ‬بعد‭ ‬صدور‭ ‬حكم‭ ‬سابق‭ ‬بحق‭ ‬يون‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬الماضي‭ ‬بالسجن‭ ‬مدى‭ ‬الحياة‭ ‬بتهمة‭ ‬قيادة‭ ‬تمرد‭ ‬استهدف‭ ‬‮«‬شل‭ ‬حركة‮»‬‭ ‬البرلمان‭ ‬في‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬عبر‭ ‬إعلان‭ ‬الأحكام‭ ‬العرفية‭. ‬ومساء‭ ‬3‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024،‭ ‬أعلن‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬متلفز‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬مفاجئ‭ ‬فرض‭ ‬الأحكام‭ ‬العرفية،‭ ‬وأرسل‭ ‬الجيش‭ ‬إلى‭ ‬البرلمان‭ ‬لإسكاته‭. ‬ولم‭ ‬يستمر‭ ‬انقلابه‭ ‬سوى‭ ‬ست‭ ‬ساعات،‭ ‬إذ‭ ‬تمكن‭ ‬عدد‭ ‬كاف‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬من‭ ‬التسلل‭ ‬إلى‭ ‬قاعة‭ ‬البرلمان‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬محاصرة‭ ‬بالجنود‭ ‬وتمرير‭ ‬قرار‭ ‬ضد‭ ‬محاولة‭ ‬الاستيلاء‭ ‬على‭ ‬السلطة،‭ ‬ما‭ ‬أجبره‭ ‬على‭ ‬التراجع‭. ‬واستأنف‭ ‬يون،‭ ‬القابع‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬السجن،‭ ‬حكم‭ ‬المؤبد‭ ‬الصادر‭ ‬بحقه،‭ ‬مصرّا‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬تصرف‭ ‬‮«‬فقط‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مصلحة‭ ‬الأمة‮»‬‭.‬

ونفى‭ ‬الفريق‭ ‬القانوني‭ ‬المدافع‭ ‬عنه‭ ‬التهمة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمسيّرات،‭ ‬مؤكدا‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬‮«‬أي‭ ‬أمر‭ ‬مسبق‭ ‬أو‭ ‬موافقة‭ ‬لاحقة‮»‬‭ ‬من‭ ‬جهته‭ ‬بشأن‭ ‬عملية‭ ‬المسيرات‭ ‬التي‭ ‬استند‭ ‬إليها‭ ‬الادعاء‭. ‬وأوضح‭ ‬محامو‭ ‬الدفاع‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬العملية‭ ‬جاءت‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬إرسال‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬بالونات‭ ‬تحمل‭ ‬نفايات‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬العام،‭ ‬وأنها‭ ‬كانت‭ ‬‮«‬عملا‭ ‬مشروعا‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬النفس‮»‬‭ ‬ولا‭ ‬علاقة‭ ‬لها‭ ‬بإعلان‭ ‬يون‭ ‬الأحكام‭ ‬العرفية‭. ‬ودحضوا‭ ‬ادعاءات‭ ‬المدّعين‭ ‬قائلين‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬رواية‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬التخمين‭ ‬ومحض‭ ‬افتراء‮»‬‭.‬

وتبقى‭ ‬مسألة‭ ‬إرسال‭ ‬مسيّرات‭ ‬إلى‭ ‬بيونج‭ ‬يانج‭ ‬نقطة‭ ‬توتر‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬الكوريتين‭ ‬اللتين‭ ‬ما‭ ‬زالتا‭ ‬حالة‭ ‬حرب‭ ‬عمليا،‭ ‬إذ‭ ‬انتهى‭ ‬نزاعهما‭ ‬عام‭ ‬1953‭ ‬بهدنة‭ ‬وليس‭ ‬بمعاهدة‭ ‬سلام‭. ‬وكان‭ ‬الرئيس‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬لي‭ ‬جاي‭ ‬ميونغ‭ ‬قد‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬أسفه‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بعدما‭ ‬كشف‭ ‬تحقيق‭ ‬رسمي‭ ‬عن‭ ‬قيام‭ ‬مسؤولين‭ ‬حكوميين‭ ‬بإرسال‭ ‬مسيّرات‭ ‬إلى‭ ‬الشمال‭ ‬في‭ ‬يناير،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬بدت‭ ‬بيونج‭ ‬يانج‭ ‬ترحّب‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تعود‭ ‬وتصف‭ ‬جارتها‭ ‬الجنوبية‭ ‬بـ«الدولة‭ ‬العدوة‭ ‬الأكثر‭ ‬عدائية‮»‬‭.‬

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