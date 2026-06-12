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فرنسا: شركة إسرائيلية ربما تدخلت في انتخابات نيويورك واسكتلندا

فرنسا: شركة إسرائيلية ربما تدخلت في انتخابات نيويورك واسكتلندا

2026-06-12 08:02:21
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٣ يونيو ٢٠٢٦ - 02:00

باريس‭ - (‬رويترز‭): ‬قالت‭ ‬وكالة‭ ‬فيجينوم‭ ‬الفرنسية‭ ‬المعنية‭ ‬بكشف‭ ‬المعلومات‭ ‬المضللة‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬إن‭ ‬شركة‭ ‬بلاك‭ ‬كور‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬المشتبه‭ ‬في‭ ‬تورطها‭ ‬في‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬المحلية‭ ‬الفرنسية‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬في‭ ‬مارس،‭ ‬يُشتبه‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬تورطها‭ ‬في‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬بمدينة‭ ‬نيويورك‭ ‬وفي‭ ‬اسكتلندا‭ ‬وفي‭ ‬ممارسة‭ ‬‌أنشطة‭ ‬في‭ ‬أنجولا‭ ‬وتوجو‭.‬

وفي‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬ذكرت‭ ‬رويترز‭ ‬أن‭ ‬السلطات‭ ‬الفرنسية‭ ‬تشتبه‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬بلاك‭ ‬كور‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬حملة‭ ‬تشويه‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬استهدفت‭ ‬ثلاثة‭ ‬مرشحين‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬البلدية‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬فرنسا‭ ‬الأبية‭ ‬المنتمي‭ ‬الى‭ ‬تيار‭ ‬أقصى‭ ‬اليسار‭ ‬والمناصر‭ ‬للفلسطينيين‭.‬

وقال‭ ‬مارك‭ ‬أنطوان‭ ‬بريلان‭ ‬رئيس‭ ‬فيجينوم‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬الخميس‭ ‬بحضور‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الفرنسي‭ ‬سيباستيان‭ ‬ليكورنو‭ ‬إن‭ ‬العمل‭ ‬التقني‭ ‬قادهم‭ ‬إلى‭ ‬بلاك‭ ‬كور‭. ‬وقدمت‭ ‬فيجينوم‭ ‬لاحقا‭ ‬تقريرا‭ ‬‌مفصلا‭ ‬عن‭ ‬أنشطة‭ ‬يشتبه‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬بلاك‭ ‬كور‭ ‬تنفذها‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يقتصر‭ ‬أسلوب‭ ‬العمل‭ ‬هذا‭ ‬على‭ ‬الانتخابات‭ ‬البلدية‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭... ‬يبدو‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬استخدامه‭ ‬أيضا‭ ‬لتنفيذ‭ ‬عمليات‭ ‬تدخل‭ ‬رقمي‭ ‬أجنبي‭ ‬في‭ ‬بلدان‭ ‬أو‭ ‬مناطق‭ ‬أخرى،‭ ‬مثل‭ ‬أنجولا‭ ‬وتوجو‭ ‬والانتخابات‭ ‬في‭ ‬اسكتلندا‭ ‬وفي‭ ‬الانتخابات‭ ‬البلدية‭ ‬لعام‭ ‬2025‭ ‬في‭ ‬نيويورك‮»‬‭.‬

غير‭ ‬أن‭ ‬بريلان‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬لم‭ ‬يتضح‭ ‬بعد‭ ‬من‭ ‬كلف‭ ‬بلاك‭ ‬كور‭ ‬بالتدخل‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬لم‭ ‬تسفر‭ ‬تحقيقاتنا‭ ‬عن‭ ‬تحديد‭ ‬الجهة‭ ‬الراعية،‭ ‬إن‭ ‬وجدت،‭ ‬وراء‭ ‬هذا‭ ‬التدخل‭ ‬الرقمي‭ ‬الأجنبي‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬ليكورنو‭ ‬إن‭ ‬الحكومة‭ ‬الفرنسية‭ ‬طلبت‭ ‬من‭ ‬إسرائيل‭ ‬توضيحات‭ ‬بشأن‭ ‬تصرفات‭ ‬بلاك‭ ‬كور،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬كشف‭ ‬هوية‭ ‬من‭ ‬يقف‭ ‬وراء‭ ‬حملة‭ ‬التشويه‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أشك‭ ‬للحظة‭ ‬في‭ ‬أنه‭ ‬لو‭ ‬تورطت‭ ‬مجموعة‭ ‬فرنسية‭ ‬خاصة‭ ‬موجودة‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬الفرنسية‭ ‬في‭ ‬تدخل‭ ‬رقمي‭ ‬أجنبي‭ ‬في‭ ‬إسرائيل،‭ ‬لكانت‭ ‬فعلت‭ ‬الشيء‭ ‬نفسه‭ ‬مع‭ ‬سفيرها‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬يذكر‭ ‬بريلان‭ ‬صراحة‭ ‬من‭ ‬تم‭ ‬استهدافه‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬مدينة‭ ‬نيويورك‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬التي‭ ‬فاز‭ ‬بها‭ ‬زهران‭ ‬ممداني‭. ‬ورغم‭ ‬أن‭ ‬فوزه‭ ‬أسعد‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الشبان‭ ‬اليهود‭ ‬التقدميين،‭ ‬فقد‭ ‬أثار‭ ‬قلق‭ ‬سكان‭ ‬نيويورك‭ ‬الأكثر‭ ‬تمسكا‭ ‬بالموقف‭ ‬التقليدي‭ ‬المؤيد‭ ‬لإسرائيل‭ ‬بسبب‭ ‬دعمه‭ ‬الصريح‭ ‬‌للقضية‭ ‬الفلسطينية‭.‬

في‭ ‬تقرير‭ ‬لاحق،‭ ‬ذكرت‭ ‬فيجينوم‭ ‬أنها‭ ‬رصدت‭ ‬حسابات‭ ‬مرتبطة‭ ‬ببلاك‭ ‬كور‭ ‬تستهدف‭ ‬جون‭ ‬سويني‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬اسكتلندا‭.‬

وصف‭ ‬سويني‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬كارثة‭ ‬إنسانية‭ ‬من‭ ‬صنع‭ ‬الإنسان‮»‬،‭ ‬قائلا‭ ‬إن‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬إبادة‭ ‬جماعية،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬سقوط‭ ‬قتلى‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬والدمار‭ ‬واسع‭ ‬النطاق‭ ‬وتصريحات‭ ‬مسؤولين‭ ‬إسرائيليين‭. ‬وقال‭ ‬سويني‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬بريد‭ ‬إلكتروني‭ ‬‮«‬التقارير‭ ‬عن‭ ‬محاولات‭ ‬جهات‭ ‬خبيثة‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬البرلمان‭ ‬الأسكتلندي‭ ‬مثيرة‭ ‬للقلق‭ ‬البالغ‮»‬‭. ‬ودعا‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية،‭ ‬‌التي‭ ‬قال‭ ‬إنها‭ ‬هي‭ ‬‮«‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬الأمن‭ ‬‌القومي‮»‬،‭ ‬لأن‭ ‬تولي‭ ‬‮«‬التصدي‭ ‬للتدخل‭ ‬الإلكتروني‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬معادية‭ ‬أولوية‭ ‬قصوى‮»‬‭. ‬ولم‭ ‬يرد‭ ‬مسؤولون‭ ‬من‭ ‬الحزب‭ ‬الوطني‭ ‬الاسكتلندي‭ ‬على‭ ‬طلبات‭ ‬للتعليق‭.‬

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