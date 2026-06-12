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الشرع يؤكد أن لا نية لسوريا للدخول إلى لبنان

الشرع يؤكد أن لا نية لسوريا للدخول إلى لبنان

2026-06-12 08:02:19
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٣ يونيو ٢٠٢٦ - 02:00

دمشق‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬أحمد‭ ‬الشرع‭ ‬أمام‭ ‬زوّاره،‭ ‬أنّ‭ ‬لا‭ ‬نية‭ ‬لدمشق‭ ‬للدخول‭ ‬إلى‭ ‬لبنان،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يُتداول‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‭ ‬لا‭ ‬يعدو‭ ‬كونه‭ ‬شائعات،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مصدران‭ ‬كانا‭ ‬حاضرين‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭. ‬وكان‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬أفاد‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الخميس،‭ ‬بأنّ‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تضغط‭ ‬على‭ ‬سوريا‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬في‭ ‬2‭ ‬مارس،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التدخل‭ ‬ضدّ‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬المجاور‭ ‬الذي‭ ‬تتشارك‭ ‬معه‭ ‬حدودا‭ ‬طويلة‭.‬

وقال‭ ‬أحد‭ ‬المصدَرين‭ ‬طالبا‭ ‬عدم‭ ‬كشف‭ ‬اسمه‭ ‬الجمعة،‭ ‬إن‭ ‬الشرع‭ ‬تطرّق‭ ‬إلى‭ ‬الملف‭ ‬اللبناني‭ ‬خلال‭ ‬لقائه‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الشعب‭ ‬وفدا‭ ‬ضمّ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬70‭ ‬من‭ ‬وجهاء‭ ‬وأعيان‭ ‬محافظة‭ ‬ريف‭ ‬دمشق‭. ‬وبحسب‭ ‬المصدر،‭ ‬فقد‭ ‬أكد‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬ما‭ ‬يُتداول‭ ‬بشأن‭ ‬دخول‭ ‬سوريا‭ ‬إلى‭ ‬لبنان‭ ‬لا‭ ‬يعدو‭ ‬كونه‭ ‬شائعات‮»‬‭. ‬وكانت‭ ‬الرئاسة‭ ‬السورية‭ ‬أفادت‭ ‬الخميس‭ ‬عن‭ ‬إجراء‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنّه‭ ‬تناول‭ ‬قضايا‭ ‬خدمية‭ ‬وتنموية‭ ‬تهم‭ ‬أبناء‭ ‬محافظة‭ ‬ريف‭ ‬دمشق‭. ‬ولم‭ ‬يتطرق‭ ‬البيان‭ ‬الرسمي‭ ‬إلى‭ ‬تصريحات‭ ‬الشرع‭ ‬بشأن‭ ‬لبنان‭.‬

وتأتي‭ ‬تصريحات‭ ‬الشرع‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تستمر‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬رغم‭ ‬إعلان‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار،‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬إجراء‭ ‬مفاوضات‭ ‬مباشرة‭ ‬بين‭ ‬السلطات‭ ‬اللبنانية‭ ‬والدولة‭ ‬العبرية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يعترض‭ ‬عليه‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬بشدّة‭. ‬وكان‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬ألمح‭ ‬أخيرا‭ ‬إلى‭ ‬إمكان‭ ‬الطلب‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬التدخل‭ ‬ضد‭ ‬الحزب‭ ‬المدعوم‭ ‬من‭ ‬إيران‭. ‬وقال‭: ‬‮«‬أريد‭ ‬أن‭ ‬يحظى‭ ‬لبنان‭ ‬بحياة‭ ‬أفضل‭. ‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أرى‭ ‬هجوما‭ ‬أكثر‭ ‬دقة‭ ‬على‭ ‬حزب‭ ‬الله‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬يمكننا‭ ‬مساعدتهم‭ ‬في‭ ‬ذلك،‭ ‬أو‭ ‬يمكننا‭ ‬أن‭ ‬نوصي‭ ‬سوريا‮»‬‭.‬

والخميس،‭ ‬قال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬السورية‭ ‬نور‭ ‬الدين‭ ‬البابا‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬تلفزيونية،‭ ‬إن‭ ‬دمشق‭ ‬تقف‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الرئيس‭ ‬اللبناني‭ ‬جوزيف‭ ‬عون‭ ‬في‭ ‬‮«‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬لبنان‭ ‬وسيادة‭ ‬الدولة‭ ‬اللبنانية‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬القبول‭ ‬اللبناني‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الشقيق‭ ‬لبنان‭ ‬هو‭ ‬الركيزة‭ ‬الأساسية‭ ‬لأي‭ ‬دور‭ ‬ممكن‭ ‬أن‭ ‬تساعد‭ ‬فيه‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬الملفات‭ ‬اللبنانية‮»‬‭.‬

وبشأن‭ ‬تصريحات‭ ‬ترامب،‭ ‬قال‭ ‬البابا‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الجانب‭ ‬السوري‭ ‬واللبناني‭ ‬هما‭ ‬الأقدر‭ ‬على‭ ‬تفسير‭ ‬هذه‭ ‬التصريحات‭ ‬والاتفاق‭ ‬على‭ ‬الصيغة‭ ‬التي‭ ‬تخدم‭ ‬البلدين‭ ‬ضمن‭ ‬الرؤية‭ ‬العربية‭ ‬المشتركة‮»‬‭. ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬مثقلة‭ ‬بإرث‭ ‬عقود‭ ‬من‭ ‬النفوذ‭ ‬السوري‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬قبل‭ ‬انسحاب‭ ‬القوات‭ ‬السورية‭ ‬من‭ ‬الدولة‭ ‬الجارة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2005،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ملفات‭ ‬عالقة،‭ ‬بينها‭ ‬ترسيم‭ ‬الحدود‭ ‬واللاجئون‭ ‬السوريون‭ ‬والتنسيق‭ ‬الأمني‭.‬

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