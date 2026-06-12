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الأوقاف السنية: تنظيم أوقات الدفن خلال الصيف حفاظا على سلامة المشيعين والعاملين

الأوقاف السنية: تنظيم أوقات الدفن خلال الصيف حفاظا على سلامة المشيعين والعاملين

2026-06-12 08:01:58
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للشؤون‭ ‬السنية‭ ‬اعتماد‭ ‬أوقات‭ ‬محددة‭ ‬لأعمال‭ ‬الدفن‭ ‬خلال‭ ‬أشهر‭ ‬الصيف‭ ‬الممتدة‭ ‬من‭ ‬يونيو‭ ‬حتى‭ ‬سبتمبر؛‭ ‬وذلك‭ ‬حرصاً‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬المشيعين‭ ‬والعاملين‭ ‬في‭ ‬المقابر‭ ‬من‭ ‬التعرض‭ ‬لدرجات‭ ‬الحرارة‭ ‬المرتفعة‭.‬

وأوضحت‭ ‬الإدارة‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬إيقاف‭ ‬أعمال‭ ‬الدفن‭ ‬مؤقتاً‭ ‬خلال‭ ‬ساعات‭ ‬اشتداد‭ ‬الحر،‭ ‬حفاظاً‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬وسلامة‭ ‬الجميع،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أوقات‭ ‬الدفن‭ ‬المعتمدة‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬ستكون‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬7‭:‬30‭ ‬صباحاً‭ ‬حتى‭ ‬9‭:‬00‭ ‬صباحاً،‭ ‬ومن‭ ‬الساعة‭ ‬4‭:‬30‭ ‬مساءً‭ ‬حتى‭ ‬7‭:‬00‭ ‬مساءً‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬يُستثنى‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المواعيد،‭ ‬حيث‭ ‬يُسمح‭ ‬بأعمال‭ ‬الدفن‭ ‬بعد‭ ‬صلاة‭ ‬الجمعة‭.‬

ودعت‭ ‬الإدارة‭ ‬ذوي‭ ‬المتوفين‭ ‬إلى‭ ‬التنسيق‭ ‬المسبق‭ ‬مع‭ ‬مشرفي‭ ‬المقابر‭ ‬عبر‭ ‬الأرقام‭ ‬المتوفرة‭ ‬لدى‭ ‬المشارح‭ ‬قبل‭ ‬التوجه‭ ‬إلى‭ ‬المقابر،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬الإجراءات‭ ‬وتسهيل‭ ‬عملية‭ ‬الدفن‭ ‬وفق‭ ‬المواعيد‭ ‬المحددة‭.‬

وأكدت‭ ‬إدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الإجراءات‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬العاملين‭ ‬والمراجعين‭ ‬خلال‭ ‬فصل‭ ‬الصيف،‭ ‬متمنية‭ ‬الرحمة‭ ‬والمغفرة‭ ‬لجميع‭ ‬موتى‭ ‬المسلمين‭.‬

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