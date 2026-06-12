الأوقاف السنية: تنظيم أوقات الدفن خلال الصيف حفاظا على سلامة المشيعين والعاملين

الأوقاف السنية: تنظيم أوقات الدفن خلال الصيف حفاظا على سلامة المشيعين والعاملين
وأوضحت الإدارة أنه سيتم إيقاف أعمال الدفن مؤقتاً خلال ساعات اشتداد الحر، حفاظاً على صحة وسلامة الجميع، مشيرة إلى أن أوقات الدفن المعتمدة خلال هذه الفترة ستكون من الساعة 7:30 صباحاً حتى 9:00 صباحاً، ومن الساعة 4:30 مساءً حتى 7:00 مساءً.
وأضافت أن يوم الجمعة يُستثنى من هذه المواعيد، حيث يُسمح بأعمال الدفن بعد صلاة الجمعة.
ودعت الإدارة ذوي المتوفين إلى التنسيق المسبق مع مشرفي المقابر عبر الأرقام المتوفرة لدى المشارح قبل التوجه إلى المقابر، بما يسهم في تنظيم الإجراءات وتسهيل عملية الدفن وفق المواعيد المحددة.
وأكدت إدارة الأوقاف السنية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار المحافظة على سلامة العاملين والمراجعين خلال فصل الصيف، متمنية الرحمة والمغفرة لجميع موتى المسلمين.كلمات دالة
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