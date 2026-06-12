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شؤون الموانئ: 238 سفينة و97 ألف حاوية عبر ميناء خليفة بن سلمان حتى مايو الماضي

شؤون الموانئ: 238 سفينة و97 ألف حاوية عبر ميناء خليفة بن سلمان حتى مايو الماضي

2026-06-12 08:01:55
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭ ‬مروة‭ ‬أحمد

كشفت‭ ‬بوابة‭ ‬البحرين‭ ‬للبيانات‭ ‬المفتوحة،‭ ‬ضمن‭ ‬أحدث‭ ‬إحصائيات‭ ‬شؤون‭ ‬الموانئ‭ ‬والملاحة‭ ‬البحرية‭ ‬بوزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬عن‭ ‬مؤشرات‭ ‬أداء‭ ‬ميناء‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬حتى‭ ‬مايو‭ ‬2026،‭ ‬والتي‭ ‬أظهرت‭ ‬تسجيل‭ ‬238‭ ‬سفينة‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الفترة،‭ ‬وسط‭ ‬تحسن‭ ‬ملحوظ‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬البضائع‭ ‬العامة‭ ‬والحاويات‭ ‬رغم‭ ‬التحديات‭ ‬الإقليمية‭ ‬التي‭ ‬أثرت‭ ‬في‭ ‬الملاحة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وبحسب‭ ‬البيانات،‭ ‬تصدرت‭ ‬سفن‭ ‬البضائع‭ ‬العامة‭ ‬إجمالي‭ ‬الحركة‭ ‬بعدد‭ ‬127‭ ‬سفينة،‭ ‬تلتها‭ ‬سفن‭ ‬الحاويات‭ ‬بـ94‭ ‬سفينة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬17‭ ‬سفينة‭ ‬متنوعة‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭.‬

وعلى‭ ‬المستوى‭ ‬الشهري،‭ ‬سجل‭ ‬الميناء‭ ‬67‭ ‬سفينة‭ ‬في‭ ‬يناير،‭ ‬و64‭ ‬في‭ ‬فبراير،‭ ‬فيما‭ ‬تراجعت‭ ‬الأعداد‭ ‬إلى‭ ‬29‭ ‬سفينة‭ ‬في‭ ‬مارس،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تعاود‭ ‬الارتفاع‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬بـ31‭ ‬سفينة،‭ ‬وتصل‭ ‬إلى‭ ‬48‭ ‬سفينة‭ ‬في‭ ‬مايو،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬عودة‭ ‬تدريجية‭ ‬للنشاط‭ ‬الملاحي‭.‬

وفيما‭ ‬يخص‭ ‬سفن‭ ‬البضائع‭ ‬العامة،‭ ‬تم‭ ‬تسجيل‭ ‬32‭ ‬سفينة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬وفبراير،‭ ‬و17‭ ‬سفينة‭ ‬في‭ ‬مارس،‭ ‬و14‭ ‬سفينة‭ ‬في‭ ‬أبريل،‭ ‬ثم‭ ‬ارتفعت‭ ‬إلى‭ ‬32‭ ‬سفينة‭ ‬في‭ ‬مايو،‭ ‬في‭ ‬مؤشر‭ ‬على‭ ‬تحسن‭ ‬الحركة‭ ‬التجارية‭.‬

أما‭ ‬البضائع‭ ‬العامة،‭ ‬فقد‭ ‬بلغ‭ ‬إجماليها‭ ‬نحو‭ ‬41‭ ‬ألف‭ ‬طن‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المذكورة،‭ ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬يناير‭ ‬نحو‭ ‬40‭ ‬ألف‭ ‬طن،‭ ‬بينما‭ ‬شهد‭ ‬فبراير‭ ‬56‭ ‬طناً‭ ‬فقط،‭ ‬ولم‭ ‬تُسجل‭ ‬أي‭ ‬واردات‭ ‬في‭ ‬مارس،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تعود‭ ‬الحركة‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬بـ59‭ ‬طناً،‭ ‬وترتفع‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬105‭ ‬أطنان‭.‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بسفن‭ ‬الحاويات،‭ ‬فقد‭ ‬سجل‭ ‬الميناء‭ ‬26‭ ‬سفينة‭ ‬في‭ ‬يناير،‭ ‬و24‭ ‬في‭ ‬فبراير،‭ ‬و11‭ ‬في‭ ‬مارس،‭ ‬ثم‭ ‬ارتفع‭ ‬العدد‭ ‬إلى‭ ‬17‭ ‬سفينة‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬و16‭ ‬في‭ ‬مايو،‭ ‬بإجمالي‭ ‬94‭ ‬سفينة‭ ‬خلال‭ ‬خمسة‭ ‬أشهر‭.‬

كما‭ ‬أظهرت‭ ‬البيانات‭ ‬تسجيل‭ ‬17‭ ‬سفينة‭ ‬سياحية‭ ‬خلال‭ ‬شهري‭ ‬يناير‭ ‬وفبراير‭ ‬فقط،‭ ‬بواقع‭ ‬9‭ ‬سفن‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬و8‭ ‬في‭ ‬فبراير‭.‬

وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬الحاويات،‭ ‬بلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬التداول‭ ‬نحو‭ ‬97‭ ‬ألف‭ ‬حاوية‭ (‬واردة‭ ‬وصادرة‭). ‬حيث‭ ‬سجلت‭ ‬الحاويات‭ ‬الواردة‭ ‬نحو‭ ‬51‭ ‬ألف‭ ‬حاوية،‭ ‬توزعت‭ ‬بين‭ ‬19‭ ‬ألفاً‭ ‬في‭ ‬يناير،‭ ‬و15‭ ‬ألفاً‭ ‬في‭ ‬فبراير،‭ ‬و6‭ ‬آلاف‭ ‬في‭ ‬مارس،‭ ‬و6‭ ‬آلاف‭ ‬في‭ ‬أبريل،‭ ‬وحوالي‭ ‬3‭ ‬آلاف‭ ‬في‭ ‬مايو‭.‬

أما‭ ‬الحاويات‭ ‬الصادرة،‭ ‬فقد‭ ‬بلغت‭ ‬نحو‭ ‬46‭ ‬ألف‭ ‬حاوية،‭ ‬بواقع‭ ‬17‭ ‬ألفاً‭ ‬في‭ ‬يناير،‭ ‬و14‭ ‬ألفاً‭ ‬في‭ ‬فبراير،‭ ‬و6‭ ‬آلاف‭ ‬في‭ ‬مارس،‭ ‬و7‭ ‬آلاف‭ ‬في‭ ‬أبريل،‭ ‬وألفين‭ ‬في‭ ‬مايو‭.‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بحركة‭ ‬السيارات،‭ ‬بلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬المركبات‭ ‬الداخلة‭ ‬عبر‭ ‬الميناء‭ ‬نحو‭ ‬9‭ ‬آلاف‭ ‬سيارة‭. ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬يناير‭ ‬نحو‭ ‬3‭ ‬آلاف‭ ‬سيارة،‭ ‬وفبراير‭ ‬قرابة‭ ‬7‭ ‬آلاف‭ ‬سيارة،‭ ‬فيما‭ ‬انخفضت‭ ‬الأعداد‭ ‬إلى‭ ‬609‭ ‬سيارات‭ ‬في‭ ‬مارس،‭ ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬تسجيل‭ ‬أي‭ ‬دخول‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬ومايو،‭ ‬نتيجة‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬أثرت‭ ‬في‭ ‬الحركة‭ ‬الملاحية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

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