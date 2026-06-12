شؤون الموانئ: 238 سفينة و97 ألف حاوية عبر ميناء خليفة بن سلمان حتى مايو الماضي

شؤون الموانئ: 238 سفينة و97 ألف حاوية عبر ميناء خليفة بن سلمان حتى مايو الماضي
كشفت بوابة البحرين للبيانات المفتوحة، ضمن أحدث إحصائيات شؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات، عن مؤشرات أداء ميناء خليفة بن سلمان خلال الفترة من يناير حتى مايو 2026، والتي أظهرت تسجيل 238 سفينة خلال هذه الفترة، وسط تحسن ملحوظ في حركة البضائع العامة والحاويات رغم التحديات الإقليمية التي أثرت في الملاحة في المنطقة.
وبحسب البيانات، تصدرت سفن البضائع العامة إجمالي الحركة بعدد 127 سفينة، تلتها سفن الحاويات بـ94 سفينة، إضافة إلى 17 سفينة متنوعة خلال العام الحالي.
وعلى المستوى الشهري، سجل الميناء 67 سفينة في يناير، و64 في فبراير، فيما تراجعت الأعداد إلى 29 سفينة في مارس، قبل أن تعاود الارتفاع في أبريل بـ31 سفينة، وتصل إلى 48 سفينة في مايو، ما يعكس عودة تدريجية للنشاط الملاحي.
وفيما يخص سفن البضائع العامة، تم تسجيل 32 سفينة في كل من يناير وفبراير، و17 سفينة في مارس، و14 سفينة في أبريل، ثم ارتفعت إلى 32 سفينة في مايو، في مؤشر على تحسن الحركة التجارية.
أما البضائع العامة، فقد بلغ إجماليها نحو 41 ألف طن خلال الفترة المذكورة، حيث سجل يناير نحو 40 ألف طن، بينما شهد فبراير 56 طناً فقط، ولم تُسجل أي واردات في مارس، قبل أن تعود الحركة في أبريل بـ59 طناً، وترتفع في مايو إلى نحو 105 أطنان.
وفيما يتعلق بسفن الحاويات، فقد سجل الميناء 26 سفينة في يناير، و24 في فبراير، و11 في مارس، ثم ارتفع العدد إلى 17 سفينة في أبريل و16 في مايو، بإجمالي 94 سفينة خلال خمسة أشهر.
كما أظهرت البيانات تسجيل 17 سفينة سياحية خلال شهري يناير وفبراير فقط، بواقع 9 سفن في يناير و8 في فبراير.
وعلى صعيد الحاويات، بلغ إجمالي التداول نحو 97 ألف حاوية (واردة وصادرة). حيث سجلت الحاويات الواردة نحو 51 ألف حاوية، توزعت بين 19 ألفاً في يناير، و15 ألفاً في فبراير، و6 آلاف في مارس، و6 آلاف في أبريل، وحوالي 3 آلاف في مايو.
أما الحاويات الصادرة، فقد بلغت نحو 46 ألف حاوية، بواقع 17 ألفاً في يناير، و14 ألفاً في فبراير، و6 آلاف في مارس، و7 آلاف في أبريل، وألفين في مايو.
وفيما يتعلق بحركة السيارات، بلغ إجمالي المركبات الداخلة عبر الميناء نحو 9 آلاف سيارة. حيث سجل يناير نحو 3 آلاف سيارة، وفبراير قرابة 7 آلاف سيارة، فيما انخفضت الأعداد إلى 609 سيارات في مارس، ولم يتم تسجيل أي دخول في أبريل ومايو، نتيجة التحديات التي أثرت في الحركة الملاحية في المنطقة.كلمات دالة
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