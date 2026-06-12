كيف خطط ميسي بدقة لظهوره الأول في مونديال 2026؟

لم يكن انتقال الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) مجرد خطوة تسويقية أو رغبة في قضاء سنوات مسيرته الأخيرة في أجواء أقل حدة؛ بل تحوّل هذا الانتقال إلى مشروع رياضي وعلمي متكامل هدفه الأول الحفاظ على الجسد البشري الأكثر قيمة في تاريخ كرة القدم الحديثة. في سن الثامنة والثلاثين، ومع خوضه المعترك المونديالي الأكبر في عام 2026، يخضع ميسي لبرنامج بدني وطبي صارم للغاية خلف الكواليس، يُدار بواسطة غرف مغلقة تجمع بين أحدث تقنيات علوم الرياضة والخبرات الطبية العالمية، لضمان استمرار "البرغوث" في تقديم سحره المعهود بالحد الأدنى من مخاطر الإصابة.

منذ وصوله إلى الملاعب الأمريكية، أدرك الجهاز الفني والطبي المشرف على ميسي (سواء في نادي إنتر ميامي أو برفقة المنتخب الأرجنتيني) أن التعامل مع لاعب خاض أكثر من ألف مباراة احترافية يتطلب فلسفة تدريبية غير تقليدية. تعتمد هذه الفلسفة على مفهوم "إدارة الأحمال الانتقائية"، حيث لا يتساوى ميسي مع بقية زملائه الشباب في حجم المجهود المبذول داخل الحصص التدريبية اليومية.

في التدريبات الجماعية، يتم تقليص الفترات التي يركض فيها ميسي لمسافات طويلة دون كرة، وتُستبدل بها تدريبات تعتمد على الكرات القصيرة في مساحات ضيقة للحفاظ على سرعة رد الفعل والتوافق العضلي العصبي. تشير التقارير الفنية إلى أن ميسي يتدرب بحدة لا تتجاوز 60% إلى 70% من طاقته القصوى في الأيام الثلاثة التي تلي المباريات الرسمية، مما يمنح عضلاته – خاصة العضلات الخلفية للفخذ والسمانة التي عانى من آلام متكررة فيها سابقاً – الوقت الكافي لإعادة البناء والتخلص من حمض اللاكتيك المتراكم.

خلف الأبواب المغلقة في منشآت التدريب الفاخرة بالولايات المتحدة، تحول روتين ميسي اليومي بعد المباريات إلى ما يشبه طقساً علمياً صارماً. يعتمد ميسي بشكل أساسي على تكنولوجيا "غرف الأكسجين عالي الضغط، حيث يقضي ساعات محددة داخل هذه الغرف لزيادة تدفق الأكسجين في الدم، مما يسرع من شفاء الأنسجة العضلية المجهدة بنسبة تصل إلى الضعف مقارنة بالاستشفاء الطبيعي.

علاوة على ذلك، يشتمل برنامج ميسي على استخدام غرف العلاج بالتبريد الشديد التي تصل درجات الحرارة فيها إلى أقل من 110 درجات مئوية تحت الصفر، وذلك لتقليص الالتهابات العضلية الفورية بعد المجهود البدني العالي. ولا تقتصر الرعاية على الأجهزة الحديثة، بل تمتد إلى العلاج المائي عبر التنقل بين أحواض المياه الحارة والمثلجة لتنشيط الدورة الدموية، مصحوباً بمراقبة رقمية حية من خلال شرائح إلكترونية دقيقة يرتديها ميسي في سترة التدريب، وتقوم بقياس نبضات القلب، والتسارع، والتباطؤ، ومعدل الإجهاد اللحظي، وتُرسل البيانات مباشرة إلى شاشات الطاقم الطبي لإصدار أوامر بالتوقف فوراً إذا تجاوزت المؤشرات الخطوط الحمراء.

لا يمكن لآلة بدنية أن تعمل بانتظام في سن الثامنة والثلاثين دون وقود نقي ومحسوب بالجرام. يتبع ميسي منذ سنوات، وبتشديد أكبر خلال تواجده في الدوري الأمريكي، نظاماً غذائياً صارماً يعتمد على الأغذية العضوية. تم إقصاء السكريات المكررة والمقليات تماماً من وجباته، وحلت مكانها بروتينات نظيفة مستخلصة من الأسماك والدواجن، بجانب كميات مدروسة من النشويات المعقدة مثل البطاطا الحلوة والكينوا لتوفير مخزون طاقة مستدام يخدمه خلال فترات المباريات الطويلة.

كما يركز الطاقم الغذائي على تدعيم ميسي بمضادات الأكسدة الطبيعية، والترطيب الفائق المستمر قبل وخلال وبعد الحصص التدريبية لتفادي تقلصات العضلات المفاجئة التي تنتج عادة عن الطقس الحار والرطب في بعض الولايات الأمريكية مثل فلوريدا وتكساس.

يرتبط الجسد بالعقل ارتباطاً وثيقاً، ويرى خبراء علم النفس الرياضي أن الراحة النفسية التي وجدها ميسي في ملاعب الدوري الأمريكي وفرت له حماية غير مباشرة من الإصابات. فاللعب في بيئة تمنحه الخصوصية العائلية، والعيش دون الضغوط الإعلامية الخانقة التي عاشها في أوروبا، أسهم في خفض مستويات هرمون "الكورتيزول" (هرمون الإجهاد) في جسده، وهو الهرمون المسؤول بشكل غير مباشر عن زيادة تيبس العضلات والتعرض للإصابات البدنية.

هذا الاستقرار الذهني جعل ميسي يدخل معسكرات المنتخب الأرجنتيني والمونديال الحالي في حالة من الجاهزية الفائقة، حيث تحول الدافع النفسي المتمثل في كونه حاملاً للقب والمدافع الأول عن العرش العالمي على أراضٍ يعرفها شبراً بشبر، إلى طاقة حركية مذهلة تظهر في تدريباته الحالية، والتي يمزج فيها بين الجدية الصارمة والابتسامة المعهودة، مرسلاً رسالة واضحة لجميع المنافسين: "الجسد ما زال قادراً على العطاء، والرقصة الأخيرة لن تكون مجرد نزهة".