مونتيلا يقود نهضة تركيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٣ يونيو ٢٠٢٦ - 02:00

روما‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بعد‭ ‬24‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬الانتظار،‭ ‬عادت‭ ‬تركيا‭ ‬إلى‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بفضل‭ ‬مدربها‭ ‬الإيطالي‭ ‬فينتشنتسو‭ ‬مونتيلا‭ ‬الذي‭ ‬نجح‭ ‬بانضباطه‭ ‬التكتيكي،‭ ‬في‭ ‬تحويل‭ ‬منتخب‭ ‬لطالما‭ ‬طغت‭ ‬عليه‭ ‬الحماسة‭ ‬المفرطة‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬التنظيم‭. ‬لولا‭ ‬استجابته‭ ‬إيجابا‭ ‬لمسؤولي‭ ‬نادي‭ ‬أضنة‭ ‬ديمير‭ ‬سبور‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬لكان‭ ‬مونتيلا‭ (‬51‭ ‬عاما،‭ ‬وسيبلغ‭ ‬52‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬يونيو‭) ‬قد‭ ‬أدار‭ ‬ظهره‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬منذ‭ ‬زمن‭. ‬

هذا‭ ‬ما‭ ‬أكده‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬غازيتا‭ ‬ديلو‭ ‬سبورت‮»‬‭: ‬‮«‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬أضنة،‭ ‬واكتشاف‭ ‬عالم‭ ‬آخر،‭ ‬أعادا‭ ‬إشعال‭ ‬اللهب‭ ‬في‭ ‬داخلي،‭ ‬شرارة‭ ‬الشغف‮»‬‭.‬

وردّ‭ ‬الدولي‭ ‬الإيطالي‭ ‬السابق‭ (‬20‭ ‬مباراة‭ ‬دولية،‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭) ‬الذي‭ ‬عُيّن‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬المنتخب‭ ‬التركي‭ ‬بعد‭ ‬موسمين‭ ‬مع‭ ‬أضنة‭ ‬ديمير‭ ‬سبور‭ (‬2021-2023‭)‬،‭ ‬الجميل‭ ‬لبلد‭ ‬تبنّاه‭ ‬ومنحه‭ ‬الجنسية‭ ‬التركية‭.‬

قاد‭ ‬مونتيلا‭ ‬المنتخب‭ ‬التركي‭ ‬إلى‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬2024،‭ ‬وأهّله‭ ‬إلى‭ ‬أول‭ ‬مونديال‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬2002،‭ ‬بتخطيه‭ ‬في‭ ‬الملحق‭ ‬عقبة‭ ‬رومانيا‭ (‬1-0‭) ‬ثم‭ ‬كوسوفو‭ (‬1-0‭)‬،‭ ‬وهو‭ ‬الحاجز‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬قاتلا‭ ‬لإيطاليا،‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬2018‭ ‬و2022‭.‬

وقال‭ ‬المدرب‭ ‬الذي‭ ‬أمضى‭ ‬الجزء‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬مسيرته‭ ‬بقميص‭ ‬روما‭ (‬1999-2007‭ ‬و2008‭-‬2009‭): ‬‮«‬إذا‭ ‬أضفنا‭ ‬صعودنا‭ ‬إلى‭ ‬دوري‭ ‬النخبة‭ (‬المستوى‭ ‬الأول‭) ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأمم،‭ ‬فقد‭ ‬عشت‭ ‬لحظات‭ ‬استثنائية‭. ‬إسعاد‭ ‬شعب‭ ‬بأكمله‭ ‬هو‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلي‭ ‬أجمل‭ ‬مكافأة‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬موقع‭ ‬فيفا‭ ‬مطلع‭ ‬يونيو‭: ‬‮«‬في‭ ‬تركيا،‭ ‬تُعد‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬بمثابة‭ ‬ديانة‭. ‬إنه‭ ‬شعور‭ ‬قوي‭ ‬جدا‭ ‬الثقافة‭ ‬التركية‭ ‬قريبة‭ ‬جدا‭ ‬من‭ ‬ثقافة‭ ‬القرية‭ ‬التي‭ ‬نشأت‭ ‬فيها‭ ‬في‭ ‬ضواحي‭ ‬نابولي‭. ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الاحترام‭ ‬والكبرياء‭. ‬أشعر‭ ‬أنني‭ ‬واحد‭ ‬منهم‮»‬‭.‬