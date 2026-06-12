قطر تفتتح آمال العرب بمواجهة سويسرا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٣ يونيو ٢٠٢٦ - 02:00

سانتا‭ ‬كلارا‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يفتتح‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬مواجهات‭ ‬المنتخبات‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬والمكسيك‭ ‬وكندا،‭ ‬وذلك‭ ‬حينما‭ ‬يلعب‭ ‬أمام‭ ‬سويسرا،‭ ‬اليوم‭ ‬السبت،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬بالمجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬بالبطولة‭.‬

ويستضيف‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬ليفاي‮»‬‭ ‬في‭ ‬سانتا‭ ‬كلارا‭ ‬بولاية‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬الأمريكية،‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬بطل‭ ‬آسيا‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬نسختين‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬سويسرا،‭ ‬التي‭ ‬تأهلت‭ ‬للمونديال‭ ‬بانتظام‭ ‬منذ‭ ‬نسخة‭ ‬عام‭ ‬2006‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬وحتى‭ ‬الآن‭.‬

ويبدأ‭ ‬منتخب‭ ‬قطر‭ ‬مشوار‭ ‬المنتخبات‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬وعددها‭ ‬ثمانية‭ ‬منتخبات،‭ ‬وستكون‭ ‬المهمة‭ ‬صعبة‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬المنتخب‭ ‬السويسري‮ ‬المتمرس‭ ‬في‭ ‬المونديال‭. ‬وسيكون‭ ‬المنتخب‭ ‬السويسري‭ ‬هو‭ ‬ثاني‭ ‬منافس‭ ‬أوروبي‭ ‬يواجهه‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬في‭ ‬المونديال،‭ ‬وذلك‭ ‬بعدما‭ ‬واجه‭ ‬منتخب‭ ‬هولندا‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الماضية التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬أرضه،‭ ‬وخسر‭ ‬بهدفين‭ ‬دون‭ ‬مقابل‭.‬

ويأمل‭ ‬منتخب‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أول‭ ‬نتيجة‭ ‬إيجابية‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭ ‬بالمونديال،‭ ‬وذلك‭ ‬بعدما‭ ‬خسر‭ ‬المباريات‭ ‬الثلاث‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭ ‬2022،‭ ‬أمام‭ ‬الإكوادور‭ ‬والسنغال‭ ‬وهولندا‭ ‬على‭ ‬الترتيب،‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬ظهور‭ ‬قطري‭ ‬في‭ ‬المونديال‭. ‬ويعتمد‭ ‬الإسباني‭ ‬جولين‭ ‬لوبتيجي،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬للمنتخب‭ ‬القطري،‭ ‬على‭ ‬خدمات‭ ‬النجم‭ ‬القطري‭ ‬الأبرز‭ ‬أكرم‭ ‬عفيف،‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬آسيا‭ ‬2019‭ ‬و2023‭.‬ويحاول‭ ‬عفيف،‭ ‬نجم‭ ‬السد،‭ ‬والذي‭ ‬سيقود‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬المونديال‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬بعد‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الماضية،‭ ‬تغيير‭ ‬واقع‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬المونديال،‭ ‬ومفاجأة‭ ‬خصمه‭ ‬المنتخب‭ ‬السويسري،‮ ‬الذي‭ ‬ربما‭ ‬سيكون‭ ‬صاحب‭ ‬الترشيحات‭ ‬للفوز‭ ‬بالمباراة،‭ ‬وربما‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية،‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬كذلك‭ ‬كندا‭ ‬والبوسنة‭ ‬والهرسك‭.‬

على‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر،‭ ‬يدخل‭ ‬منتخب‭ ‬سويسرا‭ ‬المباراة‭ ‬وهو‭ ‬يأمل‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬فوز‭ ‬يساعده‭ ‬على‭ ‬بلوغ‭ ‬هدفه‭ ‬في‭ ‬تصدر‭ ‬المجموعة‭ ‬والتأهل‭ ‬لدور‭ ‬الـ32‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬قبل‭ ‬مواجهتي‭ ‬البوسنة‭ ‬والهرسك‭ ‬وكندا‭ ‬على‭ ‬الترتيب‭.‬

ويعتمد‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬للمنتخب‭ ‬السويسري،‭ ‬مورات‭ ‬ياكين،‭ ‬على‭ ‬النجم‭ ‬جرانيت‭ ‬شاكا،‭ ‬قائد‭ ‬الفريق،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المهاجم‭ ‬بريل‭ ‬إيمبولو،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬بطل‭ ‬أزمة‭ ‬قبل‭ ‬أسبوع‭ ‬واحد‭ ‬حينما‭ ‬تم‭ ‬منعه‭ ‬من‭ ‬دخول‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بسبب‭ ‬سابقة‭ ‬جنائية‭ ‬في‭ ‬بلاده‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬2018،‭ ‬لكن‭ ‬تم‭ ‬حل‭ ‬المشكلة‭ ‬فيما‭ ‬بعد‭ ‬لينضم‭ ‬اللاعب‭ ‬إلى‭ ‬معسكر‭ ‬بلاده‭ ‬استعدادا‭ ‬للبطولة‭.‬