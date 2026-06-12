قطر تفتتح آمال العرب بمواجهة سويسرا

قطر تفتتح آمال العرب بمواجهة سويسرا
سانتا كلارا - (د ب أ): يفتتح المنتخب القطري مواجهات المنتخبات العربية في كأس العالم 2026 لكرة القدم في أمريكا والمكسيك وكندا، وذلك حينما يلعب أمام سويسرا، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية بالبطولة.
ويستضيف ملعب «ليفاي» في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا الأمريكية، المباراة التي تجمع بين بطل آسيا في آخر نسختين في مواجهة سويسرا، التي تأهلت للمونديال بانتظام منذ نسخة عام 2006 في ألمانيا وحتى الآن.
ويبدأ منتخب قطر مشوار المنتخبات العربية في البطولة، وعددها ثمانية منتخبات، وستكون المهمة صعبة في مواجهة المنتخب السويسري المتمرس في المونديال. وسيكون المنتخب السويسري هو ثاني منافس أوروبي يواجهه المنتخب القطري في المونديال، وذلك بعدما واجه منتخب هولندا في النسخة الماضية التي أقيمت على أرضه، وخسر بهدفين دون مقابل.
ويأمل منتخب قطر في تحقيق أول نتيجة إيجابية في تاريخه بالمونديال، وذلك بعدما خسر المباريات الثلاث في مونديال قطر 2022، أمام الإكوادور والسنغال وهولندا على الترتيب، في أول ظهور قطري في المونديال. ويعتمد الإسباني جولين لوبتيجي، المدير الفني للمنتخب القطري، على خدمات النجم القطري الأبرز أكرم عفيف، أفضل لاعب في آسيا 2019 و2023.ويحاول عفيف، نجم السد، والذي سيقود قطر في المونديال للمرة الثانية بعد مشاركته في النسخة الماضية، تغيير واقع قطر في المونديال، ومفاجأة خصمه المنتخب السويسري، الذي ربما سيكون صاحب الترشيحات للفوز بالمباراة، وربما صدارة المجموعة الثانية، التي تضم كذلك كندا والبوسنة والهرسك.
على الجانب الآخر، يدخل منتخب سويسرا المباراة وهو يأمل في تحقيق فوز يساعده على بلوغ هدفه في تصدر المجموعة والتأهل لدور الـ32 من البطولة قبل مواجهتي البوسنة والهرسك وكندا على الترتيب.
ويعتمد المدير الفني للمنتخب السويسري، مورات ياكين، على النجم جرانيت شاكا، قائد الفريق، إلى جانب المهاجم بريل إيمبولو، الذي كان بطل أزمة قبل أسبوع واحد حينما تم منعه من دخول الولايات المتحدة بسبب سابقة جنائية في بلاده تعود إلى عام 2018، لكن تم حل المشكلة فيما بعد لينضم اللاعب إلى معسكر بلاده استعدادا للبطولة.
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