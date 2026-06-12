تركيا تتطلع إلى بداية مثالية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٣ يونيو ٢٠٢٦ - 02:00

فانكوفر‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يحتضن‭ ‬ملعب‭ ‬بي‭ ‬سي‭ ‬بليس‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬فانكوفر‭ ‬الكندية‭ ‬مواجهة‭ ‬مثيرة‭ ‬وقوية‭ ‬بين‭ ‬منتخبي‭ ‬أستراليا‭ ‬وتركيا‭ ‬فجر‭ ‬غد‭ ‬الأحد‭ ‬لحساب‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭ ‬لنهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭.‬

ويتطلع‭ ‬كل‭ ‬فريق‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬انطلاقة‭ ‬مثالية‭ ‬تقربه‭ ‬من‭ ‬العبور‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الـ32،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬وأن‭ ‬المجموعة‭ ‬تضم‭ ‬أيضا‭ ‬منتخبي‭ ‬أمريكا‭ ‬وباراجواي،‭ ‬مما‭ ‬يجعل‭ ‬التنافس‭ ‬شرسا‭ ‬ومحتدما‭ ‬منذ‭ ‬الأمتار‭ ‬الأولى‭ ‬للمونديال‭.‬

ويدخل‭ ‬المنتخب‭ ‬الأسترالي‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬وهو‭ ‬يحمل‭ ‬إرثا‭ ‬طيبا‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬وجوده‭ ‬الدائم‭ ‬خلال‭ ‬النسخ‭ ‬الخمس‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬المونديال،‭ ‬ويسعى‭ ‬الفريق‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬مدربه‭ ‬توني‭ ‬بوبوفيتش،‭ ‬الذي‭ ‬حظي‭ ‬مؤخرا‭ ‬بتمديد‭ ‬عقده‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2027،‭ ‬إلى‭ ‬تكرار‭ ‬إنجاز‭ ‬بطولة‭ ‬2022‭ ‬عندما‭ ‬بلغ‭ ‬دور‭ ‬الـ16،‭ ‬وهو‭ ‬أفضل‭ ‬إنجاز‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬مشاركاته‭ ‬بالمونديال‭.‬

ورغم‭ ‬أن‭ ‬المهمة‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬سهلة‭ ‬أمام‭ ‬الخصم‭ ‬التركي‭ ‬العنيد،‭ ‬يعول‭ ‬الكنغر‭ ‬الأسترالي‭ ‬كثيرا‭ ‬على‭ ‬الانضباط‭ ‬الدفاعي‭ ‬والخبرة‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬يمتلكها‭ ‬حارس‭ ‬المرمى‭ ‬ماتيو‭ ‬رايان‭ ‬واللاعب‭ ‬المخضرم‭ ‬ماتيو‭ ‬ليكي‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬35‭ ‬عاما،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬القوة‭ ‬الهجومية‭ ‬الشابة‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬محمد‭ ‬توري‭ ‬الذي‭ ‬تألق‭ ‬بشكل‭ ‬لافت‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬نورويتش‭ ‬سيتي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬وأحرز‭ ‬10‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬مباراة،‭ ‬ويطمح‭ ‬الآن‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬رصيده‭ ‬التهديفي‭ ‬الدولي‭ ‬البالغ‭ ‬هدفين‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬مباريات‭ ‬ليعزز‭ ‬فرص‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬تجاوز‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬الصعبة‭ ‬قبل‭ ‬مواجهة‭ ‬أمريكا‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬يونيو‭ ‬ثم‭ ‬باراجواي‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬ذاته‭.‬

وعلى‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر،‭ ‬يعود‭ ‬المنتخب‭ ‬التركي‭ ‬إلى‭ ‬مسرح‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬تاريخه،‭ ‬وللمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2002،‭ ‬حينما‭ ‬حقق‭ ‬جيله‭ ‬الذهبي‭ ‬الإنجاز‭ ‬التاريخي‭ ‬بحصد‭ ‬المركز‭ ‬الثالث،‭ ‬ويصل‭ ‬الفريق‭ ‬إلى‭ ‬كندا‭ ‬بمعنويات‭ ‬مرتفعة‭ ‬للغاية‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬النتائج‭ ‬الإيجابية‭ ‬وسجل‭ ‬خال‭ ‬من‭ ‬الهزائم‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬8‭ ‬مباريات‭ ‬خاضها‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الإيطالي‭ ‬فينتشينزو‭ ‬مونتيلا،‭ ‬حيث‭ ‬حقق‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬مواجهات‭ ‬منها،‭ ‬وتأهل‭ ‬إلى‭ ‬المونديال‭ ‬بعد‭ ‬الإطاحة‭ ‬بمنتخب‭ ‬كوسوفو‭ ‬بهدف‭ ‬دون‭ ‬رد‭ ‬في‭ ‬الملحق‭ ‬الأوروبي‭ ‬الحاسم‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬مارس‭ ‬الماضي‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬لتكون‭ ‬صراعا‭ ‬حقيقيا‭ ‬بين‭ ‬أسلوبين‭ ‬مختلفين‭ ‬تماما،‭ ‬حيث‭ ‬تعتمد‭ ‬أستراليا‭ ‬على‭ ‬القوة‭ ‬البدنية‭ ‬والتنظيم‭ ‬الدفاعي‭ ‬المحكم‭ ‬واستغلال‭ ‬الكرات‭ ‬الثابتة‭ ‬والمرتدات‭ ‬السريعة،‭ ‬بينما‭ ‬يفضل‭ ‬المنتخب‭ ‬التركي‭ ‬السيطرة‭ ‬والاستحواذ‭ ‬والاعتماد‭ ‬على‭ ‬الحلول‭ ‬الفردية‭ ‬والمهارات‭ ‬الفنية‭ ‬العالية‭ ‬لخط‭ ‬وسطه‭ ‬وهجومه،‭ ‬وسيحاول‭ ‬كلا‭ ‬المدربين‭ ‬استغلال‭ ‬نقاط‭ ‬ضعف‭ ‬الخصم،‭ ‬حيث‭ ‬ستكون‭ ‬الأطراف‭ ‬التركية‭ ‬مكانا‭ ‬مناسبا‭ ‬لانطلاقات‭ ‬مهاجمي‭ ‬أستراليا،‭ ‬بينما‭ ‬سيتعين‭ ‬على‭ ‬الدفاع‭ ‬الأسترالي‭ ‬الصمود‭ ‬أمام‭ ‬الطوفان‭ ‬الهجومي‭ ‬التركي‭.‬