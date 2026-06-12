رونالدو ينفجر غضباً بوجه المشككين ويهدد عمالقة المونديال

في سن الحادية والأربعين، وبينما يستعد لخوض غمار النسخة السادسة له في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 كإنجاز تاريخي غير مسبوق، أثبت النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو أن عمره مجرد رقم في سجلات الاتحاد الدولي (فيفا)، مبرهناً على قوته الذهنية والبدنية في مواجهة عاصفة الشائعات التي لاحقته مؤخراً بشأن تراجع لياقته الفنية والصحية.

وفي حوار حاسم مع شبكة "إي إس بي إن" (ESPN) الإخبارية، رد الدون البرتغالي بنبرة حملت مزيجاً من الثقة والسخرية المعهودة عنه، حاسماً الجدل المثار حول جاهزيته لخوض المعترك المونديالي في أمريكا الشمالية.

جاءت تصريحات رونالدو كقذيفة مباشرة في وجه التقارير الإعلامية التي شككت في قدرته على مجاراة الرتم العالي لبطولة تضم 48 منتخباً لأول مرة في التاريخ. وتساءل رونالدو بتهكم واضح: "من الناحية الجسدية؟ أنا بخير - ألم تشاهدوا مبارياتي؟"، في إشارة صريحة إلى الأرقام والمجهود السخي الذي ما زال يقدمه على المستطيل الأخضر. وفي الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم".

ورغم أن "صاروخ ماديرا" غاب عن التهديف في مباراتي البرتغال الوديتين الأخيرتين أمام كل من تشيلي ونيجيريا، إلا أنه قلل من أهمية غياب التوفيق الرقمي في اللقاءات التحضيرية، مؤكداً أن السيطرة الجماعية للمنتخب البرتغالي كانت الهدف الأسمى، وأن المقياس الحقيقي يبدأ مع الصافرة الرسمية يوم 17 يونيو الجاري حيث "سيشتد الضغط، وحينها سنرى الأبطال الحقيقيين".

خلف الكواليس، خاض رونالدو رفقة زملائه معسكراً بدنياً وُصف بـ "الصارم" تحت قيادة الجهاز الفني للبرتغال. واعترف القائد البرتغالي بحجم الجهد المبذول قائلاً: "كانت الاستعدادات جيدة، وإن كانت مرهقة، لأننا بذلنا جهداً كبيراً".

وتشير التقارير الواردة من معسكر البرتغال إلى أن رونالدو يخضع لبرنامج بدني خاص وصارم للحفاظ على مرونة عضلاته وتجنب الإجهاد الناتج عن السفر الطويل بين الدول الثلاث المستضيفة (أمريكا، كندا، المكسيك). يركز البرنامج على:"تمرينات الاستشفاء السريع باستخدام غرف التبريد (Cryotherapy).- تدريبات الكارديو المكثفة لرفع معدلات التحمل الأكسجيني. - حصص تدريبية منفردة داخل صالة الألعاب الرياضية بعد المران الجماعي لزيادة القوة الانفجارية".

كل هذا الجهد يأتِ في إطار تجهيز الماكينة البرتغالية للمواجهة الافتتاحية المرتقبة ضد منتخب الكونغو الديمقراطية يوم الأربعاء المقبل، والتي يراها البرتغاليون بوابة العبور الأساسية في مجموعة مفخخة.

يمثل مونديال 2026 بالنسبة لكريستيانو رونالدو أكثر من مجرد بطولة؛ إنه "الرقصة الأخيرة" والفرصة التاريخية الأخيرة لملامسة الذهب العالمي الذي استعصى عليه طوال مسيرته الأسطورية. وبمشاركته السادسة، يعادل رونالدو الرقم القياسي كأكثر اللاعبين ظهوراً في كأس العالم عبر التاريخ، وهو دافع معنوي يجعله يقاتل بشراسة لإثبات خطأ المشككين في قدراته.وفي الوقت الذي يرى فيه خبراء لغة الجسد أن رونالدو يعيش حالة من التركيز التام والهدوء النفسي، فإن تصريحاته الأخيرة بعثت برسالة طمأنينة لجمهوره العريض، ورسالة تحذير شديدة اللهجة للمنافسين: "الدون مستعد، والبطولة لم تبدأ بعد".