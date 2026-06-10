ألمانيا تواجه خطر الركود الاقتصادي بفعل صدمة أسعار الطاقة

MENAFN - Al-Borsa News) تتجه ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، نحو ركود فني محتمل خلال العام الحالي، وذلك في ظل الضغوط الكبيرة التي تفرضها صدمة أسعار الطاقة الناتجة عن الحرب في إيران، والتي أدت إلى عرقلة مسار التعافي الاقتصادي للبلاد.



وخفض معهد“دي آي دبليو” الألماني للبحوث الاقتصادية توقعاته لنمو الاقتصاد الألماني للنصف، حيث يتوقع المعهد حاليًا أن يسجل الاقتصاد نمواً بنسبة 0.5% فقط خلال عام 2026، وبنسبة 0.8% في عام 2027، وهي معدلات تقل بنحو نصف نقطة مئوية عن التقديرات التي أعلنها المعهد سابقًا.

موضوعات“أوكيو” العُمانية تراهن على مضاعفة الأرباح في 2026 مستفيدة من أزمة هرمز رينو تسجل قفزة بـ 50% في طلبيات السيارات الكهربائية وتبحث زيادة الإنتاج أسعار النفط تتحول للانخفاض وبرنت يتداول دون 91 دولارًا



ويرجح خبراء المعهد أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي انكماشاً طفيفاً خلال الربعين الثاني والثالث من العام الجاري، وهو ما يتعارف عليه الاقتصاديون بأنه ركود فني، قبل أن يبدأ الاقتصاد في مرحلة من الاستقرار النسبي مع اقتراب نهاية العام، بحسب“رويترز”.



وتعزو المؤسسة الاقتصادية هذا التراجع إلى الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط والغاز، الأمر الذي أدى إلى دفع أسعار المستهلكين للصعود، ما أسهم في إضعاف القوة الشرائية للأسر وزيادة حالة عدم اليقين لدى الشركات والمستثمرين في السوق الألماني.



ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 2.9% خلال عام 2026، وأن يرتفع إلى 3% في عام 2027، وهي مستويات تظل أعلى من المستهدف الذي وضعه البنك المركزي الأوروبي والمحدد بنسبة 2%.

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