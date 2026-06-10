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توقعات بارتفاع الديون المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى 570 مليار دولار في 2026

توقعات بارتفاع الديون المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى 570 مليار دولار في 2026

2026-06-10 08:05:47
(MENAFN- Al-Borsa News) توقع بنك“مورجان ستانلي” تضاعف حجم إصدارات الديون المرتبطة بالذكاء الاصطناعي عالميًا إلى 570 مليار دولار خلال 2026، مدفوعًا بتزايد اعتماد شركات التكنولوجيا على التمويل عبر أسواق الدين لتغطية الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وذكر البنك في مذكرة نقلتها وكالة“رويترز”، أن إصدارات الديون العالمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بلغت نحو 236 مليار دولار منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية مايو، أي أربعة أضعاف ما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي.

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وتوقع البنك أن تنفق شركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك“ألفابت” و”أمازون” و”مايكروسوفت” و”ميتا”، نحو 700 مليار دولار هذا العام، وسط توقعات بتجاوز إنفاقها حاجز تريليون دولار في 2027.

وأضاف أن وتيرة إصدارات السندات مرشحة للتسارع خلال النصف الثاني من 2026، مع اتجاه شركات التكنولوجيا إلى تنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين، بما في ذلك زيادة الاعتماد على الإصدارات المقومة بعملات غير الدولار.

المصدر:

MENAFN10062026000202011048ID1111238643

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