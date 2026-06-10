توقعات بارتفاع الديون المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى 570 مليار دولار في 2026

توقعات بارتفاع الديون المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى 570 مليار دولار في 2026
وذكر البنك في مذكرة نقلتها وكالة“رويترز”، أن إصدارات الديون العالمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بلغت نحو 236 مليار دولار منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية مايو، أي أربعة أضعاف ما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي.موضوعات متعلقة ألمانيا تواجه خطر الركود الاقتصادي بفعل صدمة أسعار الطاقة “أوكيو” العُمانية تراهن على مضاعفة الأرباح في 2026 مستفيدة من أزمة هرمز رينو تسجل قفزة بـ 50% في طلبيات السيارات الكهربائية وتبحث زيادة الإنتاج
وتوقع البنك أن تنفق شركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك“ألفابت” و”أمازون” و”مايكروسوفت” و”ميتا”، نحو 700 مليار دولار هذا العام، وسط توقعات بتجاوز إنفاقها حاجز تريليون دولار في 2027.
وأضاف أن وتيرة إصدارات السندات مرشحة للتسارع خلال النصف الثاني من 2026، مع اتجاه شركات التكنولوجيا إلى تنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين، بما في ذلك زيادة الاعتماد على الإصدارات المقومة بعملات غير الدولار.المصدر:
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