مصر تعتزم توجيه عوائد صفقة محطة جبل الزيت إلى خفض الدين

مصر تعتزم توجيه عوائد صفقة محطة جبل الزيت إلى خفض الدين
وأكد مدبولي، خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، أن هذا لا يُعد المكسب الوحيد من هذه الصفقة؛ حيث إن هناك عوائد أخرى منها حق انتفاع الأرض الذي سيتم سداده من جانب المستثمر، والتزامه برفع كفاءة المشروع وتطويره، وغيرها.موضوعات متعلقة صفر مديونية.. مصر تنتهي من متأخرات مستحقات شركات البترول الأجنبية “أبوظبي التجاري” يطلق أول صندوق استثماري بالتعاون مع“إي إف چي هيرميس” الحكومة تعتزم إعلان النسخة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة الشهر الجاري
على صعيد آخر، أوضح أنه تم بالأمس سداد آخر دولار من مستحقات شركات الطاقة الأجنبية ، وذلك برغم التحديات التي تسببت فيها الحرب بالمنطقة، وعلى رأسها ارتفاع أسعار الوقود، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تمكنت من الوفاء بالتزاماتها لنصل إلى صفر مستحقات.
وأشار إلى أن هذه الخطوة ستدفع خلال السنوات المقبلة نحو المزيد من الاستثمارات والاكتشافات الجديدة ومشروعات التنمية والإنتاج، بما يعزز أمن الطاقة، ويدعم الاقتصاد المصري، ويعظم الاستفادة من موارد مصر الطبيعية لصالح الأجيال الحالية والقادمة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية أكدت الانتهاء بشكل كامل من سداد مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز، لتصل إلى صفر دولار لأول مرة منذ سنوات، مقارنة بنحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment