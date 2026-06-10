مصر تعتزم توجيه عوائد صفقة محطة جبل الزيت إلى خفض الدين

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم الحكومة توجيه عائد صفقة محطة طاقة رياح جبل الزيت، والذي يصل إلى نحو 420 مليون دولار، وبقدرة 580 ميجاوات، إلى وزارة المالية بهدف استخدامه في خفض الدين، بحسب تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأكد مدبولي، خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، أن هذا لا يُعد المكسب الوحيد من هذه الصفقة؛ حيث إن هناك عوائد أخرى منها حق انتفاع الأرض الذي سيتم سداده من جانب المستثمر، والتزامه برفع كفاءة المشروع وتطويره، وغيرها.

موضوعاتصفر مديونية.. مصر تنتهي من متأخرات مستحقات شركات البترول الأجنبية “أبوظبي التجاري” يطلق أول صندوق استثماري بالتعاون مع“إي إف چي هيرميس” الحكومة تعتزم إعلان النسخة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة الشهر الجاري

على صعيد آخر، أوضح أنه تم بالأمس سداد آخر دولار من مستحقات شركات الطاقة الأجنبية ، وذلك برغم التحديات التي تسببت فيها الحرب بالمنطقة، وعلى رأسها ارتفاع أسعار الوقود، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تمكنت من الوفاء بالتزاماتها لنصل إلى صفر مستحقات.

وأشار إلى أن هذه الخطوة ستدفع خلال السنوات المقبلة نحو المزيد من الاستثمارات والاكتشافات الجديدة ومشروعات التنمية والإنتاج، بما يعزز أمن الطاقة، ويدعم الاقتصاد المصري، ويعظم الاستفادة من موارد مصر الطبيعية لصالح الأجيال الحالية والقادمة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية أكدت الانتهاء بشكل كامل من سداد مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز، لتصل إلى صفر دولار لأول مرة منذ سنوات، مقارنة بنحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024.