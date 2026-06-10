الحكومة تشتري من الفلاحين 4.6 مليون طن قمح منذ بدء موسم الحصاد

MENAFN - Al-Borsa News) قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنمن المزارعين بلغت حتى الآن 4.6 مليون طن، مؤكداً أن هذا يعدُّ رقماً تاريخياً لم يتم تحقيقه سابقاً، حيث كان حجم توريدات العام الماضي نحو 4 ملايين طن.

وتسعى الحكومة لتوريد 5 ملايين طن قمح من المزارعين خلال الموسم الحالي، الذي بدأ يوم 15 أبريل ويستمر حتى 15 أغسطس، إذ تتجاوز المساحة المنزرعة بالقمح نحو 3.7 مليون فدان، بزيادة تقارب 600 ألف فدان عن الموسم الماضي، مع توقعات بإنتاج إجمالى يقترب من 10 ملايين طن.

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واستعرض مدبولي، خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، أبرز المؤشرات الإيجابية في الملف الاقتصادي، مشيراً إلى ارتفاع الإيرادات السياحية في الفترة من يوليو إلى مارس 2025-2026، لتسجل نحو 14.4 مليار دولار، مقابل نحو 12.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وأضاف أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت قفزة خلال ذات الفترة، لتصل إلى نحو 34.9 مليار دولار، مقابل نحو 26.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وتابع أن معدل التضخم السنوي تراجع بشكل ملحوظ إلى 13.0% في مايو 2026، بما يشير إلى بداية تباطؤ وتيرة الضغوط التضخمية، وانخفاض حدة الزيادات السعرية مقارنة بالأشهر السابقة.

كما تراجع معدل التضخم على أساس شهري إلى 1.2% في أبريل و 1.4% في مايو، بعد أن بلغ ذروته عند 3.3% في مارس 2026، بما يشير إلى انتقال الأسعار إلى وتيرة نمو أكثر اعتدالاً، مع استمرار بعض العوامل الهيكلية المرتبطة بتكاليف الإنتاج والتطورات الاقتصادية العالمية.