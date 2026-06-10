الحكومة تشتري من الفلاحين 4.6 مليون طن قمح منذ بدء موسم الحصاد
وتسعى الحكومة لتوريد 5 ملايين طن قمح من المزارعين خلال الموسم الحالي، الذي بدأ يوم 15 أبريل ويستمر حتى 15 أغسطس، إذ تتجاوز المساحة المنزرعة بالقمح نحو 3.7 مليون فدان، بزيادة تقارب 600 ألف فدان عن الموسم الماضي، مع توقعات بإنتاج إجمالى يقترب من 10 ملايين طن.موضوعات متعلقة مصر تعتزم توجيه عوائد صفقة محطة جبل الزيت إلى خفض الدين صفر مديونية.. مصر تنتهي من متأخرات مستحقات شركات البترول الأجنبية “أبوظبي التجاري” يطلق أول صندوق استثماري بالتعاون مع“إي إف چي هيرميس”
واستعرض مدبولي، خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، أبرز المؤشرات الإيجابية في الملف الاقتصادي، مشيراً إلى ارتفاع الإيرادات السياحية في الفترة من يوليو إلى مارس 2025-2026، لتسجل نحو 14.4 مليار دولار، مقابل نحو 12.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وأضاف أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت قفزة خلال ذات الفترة، لتصل إلى نحو 34.9 مليار دولار، مقابل نحو 26.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وتابع أن معدل التضخم السنوي تراجع بشكل ملحوظ إلى 13.0% في مايو 2026، بما يشير إلى بداية تباطؤ وتيرة الضغوط التضخمية، وانخفاض حدة الزيادات السعرية مقارنة بالأشهر السابقة.
كما تراجع معدل التضخم على أساس شهري إلى 1.2% في أبريل و 1.4% في مايو، بعد أن بلغ ذروته عند 3.3% في مارس 2026، بما يشير إلى انتقال الأسعار إلى وتيرة نمو أكثر اعتدالاً، مع استمرار بعض العوامل الهيكلية المرتبطة بتكاليف الإنتاج والتطورات الاقتصادية العالمية.
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