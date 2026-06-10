الأراضي تستحوذ على 59% من نشاط التأجير التمويلي خلال فبراير

الأراضي تستحوذ على 59% من نشاط التأجير التمويلي خلال فبراير
وعلى الرغم من ذلك أظهر تقرير الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية تراجع عدد العقود بنسبة 9.1%، ليبلغ 179 عقدًا مقابل 197 عقدًا في فبراير من العام المنصرم.موضوعات متعلقة الحكومة تشتري من الفلاحين 4.6 مليون طن قمح منذ بدء موسم الحصاد مصر تعتزم توجيه عوائد صفقة محطة جبل الزيت إلى خفض الدين صفر مديونية.. مصر تنتهي من متأخرات مستحقات شركات البترول الأجنبية
واستحوذ قطاع العقارات والأراضي على نحو 59.4% من تعاملات النشاط خلال فبراير، تلاه قطاع الآلات والمعدات بنسبة 12.6%، ثم سيارات النقل بنسبة 9.2%، فيما جاءت السيارات الملاكي بنسبة 3.8% من إجمالي العقود.
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