الأراضي تستحوذ على 59% من نشاط التأجير التمويلي خلال فبراير

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع نشاط التأجير التمويلي خلال فبراير الماضي بنسبة 1.9%، لتسجل قيمة العقود نحو 11.3 مليار جنيه، مقابل 11.1 مليارات جنيه خلال الشهر المقارن من العام الماضي.

وعلى الرغم من ذلك أظهر تقرير الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية تراجع عدد العقود بنسبة 9.1%، ليبلغ 179 عقدًا مقابل 197 عقدًا في فبراير من العام المنصرم.

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واستحوذ قطاع العقارات والأراضي على نحو 59.4% من تعاملات النشاط خلال فبراير، تلاه قطاع الآلات والمعدات بنسبة 12.6%، ثم سيارات النقل بنسبة 9.2%، فيما جاءت السيارات الملاكي بنسبة 3.8% من إجمالي العقود.