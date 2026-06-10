4.4 مليار جنيه تمويلات عقارية مصدرة خلال فبراير الماضي
وارتفع إجمالي التمويل الممنوح خلال أول شهرين من العام الجاري بحوالي 42.9% لتسجل 7.3 مليار جنيه، مقارنة بـ5.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.موضوعات متعلقة الأراضي تستحوذ على 59% من نشاط التأجير التمويلي خلال فبراير “أبوظبي التجاري” يطلق أول صندوق استثماري بالتعاون مع“إي إف چي هيرميس” “لايم ڤست” تعتزم إنشاء مصنع أدوية في السعودية باستثمارات 70 مليون دولار
وأظهر التقرير تراجعًا طفيفًا في نشاط إعادة التمويل العقاري بنسبة 1.7% خلال فبراير المنصرم ليصل إلى 513 مليون جنيه، مقابل 522 مليون جنيه في الشهر المقابل من العام الماضي.
وشهدت عقود التمويل العقاري انخفاضًا ملحوظًا بنحو 39.1% ليبلغ 865 عقدًا، مقارنة بـ1420 عقدًا خلال نفس الشهر من العام الماضي.
واستحوذت المحافظ المشتراة من الشركات العقارية على القيمة الأكبر من إجمالي التمويلات والتي بلغت 2.6 مليار جنيه بعدد عقود 789 عقدًا. فيما تلاها العملاء العاديين بـ76 عقدًا بقيمة 1.8 مليار جنيه، مقابل 673 مليون جنيه خلال فبراير 2025.
وجاءت القاهرة في الصدارة من حيث التوزيع الجغرافي لعقود التمويل العقاري، حيث استحوذت على تمويلات بنحو 3.5 مليار جنيه، وتلتها الجيزة بقيمة 424 مليون جنيه، ثم الإسكندرية ومطروح بنحو 107 ملايين.
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