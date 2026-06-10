4.4 مليار جنيه تمويلات عقارية مصدرة خلال فبراير الماضي

MENAFN - Al-Borsa News) قفزت إجمالي التمويلات العقارية الممنوحة خلال فبراير الماضي بنحو 56% لتسجل 4.4 مليار جنيه، مقارنة بحوالي 2.8 مليار جنيه خلال فبراير 2025، وفقًا لتقرير الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وارتفع إجمالي التمويل الممنوح خلال أول شهرين من العام الجاري بحوالي 42.9% لتسجل 7.3 مليار جنيه، مقارنة بـ5.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

موضوعاتالأراضي تستحوذ على 59% من نشاط التأجير التمويلي خلال فبراير “أبوظبي التجاري” يطلق أول صندوق استثماري بالتعاون مع“إي إف چي هيرميس” “لايم ڤست” تعتزم إنشاء مصنع أدوية في السعودية باستثمارات 70 مليون دولار

وأظهر التقرير تراجعًا طفيفًا في نشاط إعادة التمويل العقاري بنسبة 1.7% خلال فبراير المنصرم ليصل إلى 513 مليون جنيه، مقابل 522 مليون جنيه في الشهر المقابل من العام الماضي.

وشهدت عقود التمويل العقاري انخفاضًا ملحوظًا بنحو 39.1% ليبلغ 865 عقدًا، مقارنة بـ1420 عقدًا خلال نفس الشهر من العام الماضي.

واستحوذت المحافظ المشتراة من الشركات العقارية على القيمة الأكبر من إجمالي التمويلات والتي بلغت 2.6 مليار جنيه بعدد عقود 789 عقدًا. فيما تلاها العملاء العاديين بـ76 عقدًا بقيمة 1.8 مليار جنيه، مقابل 673 مليون جنيه خلال فبراير 2025.

وجاءت القاهرة في الصدارة من حيث التوزيع الجغرافي لعقود التمويل العقاري، حيث استحوذت على تمويلات بنحو 3.5 مليار جنيه، وتلتها الجيزة بقيمة 424 مليون جنيه، ثم الإسكندرية ومطروح بنحو 107 ملايين.