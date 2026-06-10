10.2 مليار جنيه إجمالي الأوراق المخصمة خلال فبراير

10.2 مليار جنيه إجمالي الأوراق المخصمة خلال فبراير
وتوزعت الأوراق بين 4.6 مليار جنيه لأوراق مع حق الرجوع، و5.7 مليار جنيه لأوراق بدون حق رجوع.موضوعات متعلقة 4.4 مليار جنيه تمويلات عقارية مصدرة خلال فبراير الماضي الأراضي تستحوذ على 59% من نشاط التأجير التمويلي خلال فبراير “أبوظبي التجاري” يطلق أول صندوق استثماري بالتعاون مع“إي إف چي هيرميس”
وبحسب تقرير الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، شهد نشاط التخصم نموًا قويًا منذ بداية العام الجاري بنسبة 44.9%.
ليصل إجمالي قيمة الأوراق المخصمة إلى 53.6 مليار جنيه، مقارنة بنحو 37 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من 2025.
وبلغت الشركات المحيلة في بنهاية فبراير حوالي 928 شركة، مقابل 707 شركة محيلة خلال فبراير من 2025، بنسبة تغير 31.3%.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment