10.2 مليار جنيه إجمالي الأوراق المخصمة خلال فبراير

MENAFN - Al-Borsa News) سجلت الأوراق المخصمة خلال فبراير الماضي ارتفاعًا بنسبة 29.41% لتصل قيمتها إلى 10.2 مليار جنيه، مقابل 7.9 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وتوزعت الأوراق بين 4.6 مليار جنيه لأوراق مع حق الرجوع، و5.7 مليار جنيه لأوراق بدون حق رجوع.

موضوعات4.4 مليار جنيه تمويلات عقارية مصدرة خلال فبراير الماضي الأراضي تستحوذ على 59% من نشاط التأجير التمويلي خلال فبراير “أبوظبي التجاري” يطلق أول صندوق استثماري بالتعاون مع“إي إف چي هيرميس”

وبحسب تقرير الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، شهد نشاط التخصم نموًا قويًا منذ بداية العام الجاري بنسبة 44.9%.

ليصل إجمالي قيمة الأوراق المخصمة إلى 53.6 مليار جنيه، مقارنة بنحو 37 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من 2025.

وبلغت الشركات المحيلة في بنهاية فبراير حوالي 928 شركة، مقابل 707 شركة محيلة خلال فبراير من 2025، بنسبة تغير 31.3%.