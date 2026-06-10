الحكومة تخصص 73 ألف فدان لصالح صندوق تحيا مصر

MENAFN - Al-Borsa News) وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 73085.58 فدان، على طريق (القاهرة / الواحات البحرية)؛ وذلك لصالح صندوق“تحيا مصر”، لاستخدامها في تنفيذ مشروعاته.

كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 16.47 فدان ناحية قرية الحلفاية بحري، بمركز نجع حمادي في محافظة قنا؛ وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لاستخدامها في إقامة محطة معالجة ثنائية لمشروع الصرف الصحي.

موضوعاتالأراضي تستحوذ على 59% من نشاط التأجير التمويلي خلال فبراير الحكومة تشتري من الفلاحين 4.6 مليون طن قمح منذ بدء موسم الحصاد مصر تعتزم توجيه عوائد صفقة محطة جبل الزيت إلى خفض الدين

ووافق أيضاً على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص عدد من قطع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظات الإسماعيلية، وشمال سيناء، وبورسعيد؛ لاستخدامها في إقامة وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية.