الحكومة تخصص 73 ألف فدان لصالح صندوق تحيا مصر

الحكومة تخصص 73 ألف فدان لصالح صندوق تحيا مصر
كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 16.47 فدان ناحية قرية الحلفاية بحري، بمركز نجع حمادي في محافظة قنا؛ وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لاستخدامها في إقامة محطة معالجة ثنائية لمشروع الصرف الصحي.موضوعات متعلقة الأراضي تستحوذ على 59% من نشاط التأجير التمويلي خلال فبراير الحكومة تشتري من الفلاحين 4.6 مليون طن قمح منذ بدء موسم الحصاد مصر تعتزم توجيه عوائد صفقة محطة جبل الزيت إلى خفض الدين
ووافق أيضاً على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص عدد من قطع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظات الإسماعيلية، وشمال سيناء، وبورسعيد؛ لاستخدامها في إقامة وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية.
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