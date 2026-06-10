حزب الليكود يعلن اعتزام نتنياهو الترشح لخوض الانتخابات

خبرني - قال حزب الليكود الإسرائيلي الأربعاء، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، زعيم الحزب، سيسعى لخوض الانتخابات مجددا هذا العام، وذلك بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه غير متأكد مما إذا كان نتنياهو سيترشح مرة أخرى.

وذكر الحزب في بيان مقتضب أن نتنياهو سيترشح في الانتخابات، ومن المحتمل أن يفوز. ولم يعلن بعد عن موعد الانتخابات رسميا، لكن يجب إجراؤها بحلول تشرين الأول.

وقال جوناثان كارل كبير مراسلي شبكة (إيه.بي.سي نيوز) في واشنطن على منصة إكس إن ترامب أخبره بأنه لا يعرف ما إذا كان نتنياهو سيترشح.

ونقل المراسل عن ترامب قوله "لا أعرف، كانت مسيرته المهنية مذهلة. هل يريد الاستمرار؟".

وستكون الانتخابات هي الأولى منذ عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول 2023، والذي شكل أسوأ فشل أمني لإسرائيل التي ردت بشن حملة عسكرية على قطاع غزة.

واتسمت فترة ولاية نتنياهو باضطرابات منذ عودته إلى السلطة في كانون الأول 2022، على رأس حكومة ائتلافية هي الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل. وواجه احتجاجات جماهيرية مناهضة للحكومة قبل الحروب في غزة ولبنان وإيران.

وأشارت استطلاعات رأي مرارا إلى أن حكومة نتنياهو الائتلافية لن تتمكن من الفوز بأغلبية في الانتخابات المقبلة.

وأظهر استطلاع نشره المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس، في التاسع من حزيران أن 61% من الإسرائيليين يعتقدون أنه يجب ألا يترشح.

لكن استطلاعات الرأي تظهر أيضا أن أي ائتلاف محتمل لأحزاب المعارضة لن يحصل على الأغلبية البرلمانية ما لم يشكل ائتلافا مع الأحزاب العربية، وهو ما استبعده بعض قادة المعارضة.

وقال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون إن العلاقات بين ترامب ونتنياهو لا تزال وثيقة رغم ما تشهده أحيانا من توتر، مثل الذي حدث في الأسابيع القليلة الماضية عندما طالب ترامب إسرائيل بكبح أعمالها العسكرية في لبنان في الوقت الذي تتفاوض فيه واشنطن على اتفاق سلام مع طهران.

وأقر ترامب الأسبوع الماضي بأنه وصف نتنياهو "بالمجنون" في مكالمة هاتفية اتسمت بالحدة، لكنه قال أيضا إن علاقتهما جيدة. ودعا ترامب رئيس إسرائيل مرارا إلى العفو عن نتنياهو من تهم فساد تنظرها المحكمة وينفي نتنياهو ارتكابها.