مساعد رئيس النواب تبحث مع ناشطين اجتماعيين مشروع قانون الإدارة المحلية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 حزيران (بترا)- ناقشت النائب ميسون القوابعة، مساعد رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مع عدد من الناشطين الاجتماعيين والمهتمين بالشأن العام، مشروع قانون الإدارة المحلية، وذلك في إطار نهج تشاركي يهدف إلى تعزيز الحوار حول التشريعات الناظمة لعمل الإدارة المحلية وتطويرها.

وبحسب بيان للمجلس، أكدت القوابعة، أن مشروع القانون يشكل محطة مهمة في مسيرة الإصلاح الإداري وتعزيز اللامركزية، مشيرة إلى أن تطوير التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية يسهم في تمكين المجالس المنتخبة من أداء دورها التنموي والخدمي بكفاءة أكبر، ويعزز مشاركة المواطنين في صناعة القرار على المستوى المحلي.

وقالت إن المجلس يحرص على الاستماع إلى مختلف وجهات النظر والاستفادة من الخبرات عند مناقشة مشاريع القوانين، بما يضمن الخروج بتشريعات تعكس احتياجات المواطنين وتواكب متطلبات التنمية في المحافظات.

وشددت على أهمية الدور الذي يقوم به الناشطون الاجتماعيون ومؤسسات المجتمع المدني في رفد العملية التشريعية بالمقترحات والأفكار البناءة، مؤكدة أن الحوار والتشاور يمثلان ركيزة أساسية للوصول إلى تشريعات أكثر فاعلية واستجابة للتحديات.

وشهدت الجلسة نقاشا حول عدد من المحاور المتعلقة بمشروع القانون، أبرزها صلاحيات المجالس المحلية، وآليات التنسيق بين الوحدات الإدارية، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وتوسيع مشاركة المواطنين في تحديد الأولويات التنموية، إلى جانب بحث سبل رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمجتمعات المحلية.

وأكدت القوابعة، في ختام اللقاء أن جميع التوصيات والملاحظات ستؤخذ بعين الاعتبار في إطار النقاشات الجارية حول مسودة القانون، بما يسهم في تطوير تشريع يعزز كفاءة الإدارة المحلية ويرسخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والشراكة المجتمعية.

--(بترا) م خ/ع أ/س أ