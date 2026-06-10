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الطاقة والاتحاد الأوروبي تبحثان تعزيز كفاءة شبكة الكهرباء عبر المركبات الكهربائية

الطاقة والاتحاد الأوروبي تبحثان تعزيز كفاءة شبكة الكهرباء عبر المركبات الكهربائية

2026-06-10 08:03:36
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 10 حزيران (بترا)- نظمت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، ورشة العمل الختامية لمناقشة نتائج دراسة "خيارات استخدام المركبات الكهربائية لتطبيقات النظام الكهربائي في الأردن"، ضمن مشروع المساعدة الفنية لدعم الاقتصاد الأخضر الممول من الاتحاد الأوروبي.

وبحسب بيان للوزارة اليوم الأربعاء، أكد مدير مديرية التحول الطاقي في الوزارة المهندس يعقوب مرار، أهمية دعم المشاريع التي تسهم في زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، موضحا أن تقنيات تخزين الطاقة باستخدام المركبات الكهربائية تمثل فرصة واعدة لتعزيز كفاءة النظام الكهربائي.

من جانبه، أكد ممثل بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن المهندس عمر أبو عيد، أن هذه المشاريع تسهم في إدخال مفاهيم جديدة تدعم التحول نحو الطاقة الخضراء، وتعد من الحلول الواعدة لتعزيز كفاءة المنظومة الكهربائية واستدامتها.

وأكد المشاركون أهمية الاستفادة من المركبات الكهربائية وتقنيات الشحن ثنائي الاتجاه (V2G) بوصفها حلولا مبتكرة لتعزيز مرونة الشبكة الكهربائية، ورفع كفاءة استغلال الطاقة المتجددة، ودعم أهداف التحول الطاقي في المملكة.

واستعرض المشاركون أبرز نتائج الدراسة والتجارب العالمية في مجال استخدام المركبات الكهربائية كمخازن للطاقة، إضافة إلى الفرص والتحديات الفنية والتنظيمية المرتبطة بتطبيق هذه التقنيات في الأردن، وأوصوا بأهمية تنفيذ مشاريع تجريبية وتطوير الأطر التنظيمية اللازمة لتمكين تطبيقها مستقبلا.

--(بترا) م ف/ ع أ/ ن ح

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