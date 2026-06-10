الطاقة والاتحاد الأوروبي تبحثان تعزيز كفاءة شبكة الكهرباء عبر المركبات الكهربائية

الطاقة والاتحاد الأوروبي تبحثان تعزيز كفاءة شبكة الكهرباء عبر المركبات الكهربائية
عمان 10 حزيران (بترا)- نظمت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، ورشة العمل الختامية لمناقشة نتائج دراسة "خيارات استخدام المركبات الكهربائية لتطبيقات النظام الكهربائي في الأردن"، ضمن مشروع المساعدة الفنية لدعم الاقتصاد الأخضر الممول من الاتحاد الأوروبي.
وبحسب بيان للوزارة اليوم الأربعاء، أكد مدير مديرية التحول الطاقي في الوزارة المهندس يعقوب مرار، أهمية دعم المشاريع التي تسهم في زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، موضحا أن تقنيات تخزين الطاقة باستخدام المركبات الكهربائية تمثل فرصة واعدة لتعزيز كفاءة النظام الكهربائي.
من جانبه، أكد ممثل بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن المهندس عمر أبو عيد، أن هذه المشاريع تسهم في إدخال مفاهيم جديدة تدعم التحول نحو الطاقة الخضراء، وتعد من الحلول الواعدة لتعزيز كفاءة المنظومة الكهربائية واستدامتها.
وأكد المشاركون أهمية الاستفادة من المركبات الكهربائية وتقنيات الشحن ثنائي الاتجاه (V2G) بوصفها حلولا مبتكرة لتعزيز مرونة الشبكة الكهربائية، ورفع كفاءة استغلال الطاقة المتجددة، ودعم أهداف التحول الطاقي في المملكة.
واستعرض المشاركون أبرز نتائج الدراسة والتجارب العالمية في مجال استخدام المركبات الكهربائية كمخازن للطاقة، إضافة إلى الفرص والتحديات الفنية والتنظيمية المرتبطة بتطبيق هذه التقنيات في الأردن، وأوصوا بأهمية تنفيذ مشاريع تجريبية وتطوير الأطر التنظيمية اللازمة لتمكين تطبيقها مستقبلا.
--(بترا) م ف/ ع أ/ ن ح
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