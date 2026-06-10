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22.6 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

22.6 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

2026-06-10 08:03:35
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 10 حزيران (بترا)- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الأربعاء، 22.6 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 6.2 مليون سهم، نفذت من خلال 6561 عقدا.

وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى 3927 نقطة، بنسبة 1.24 بالمئة، إذ انخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 4.23 بالمئة، وفي قطاع الخدمات بنسبة 1.11 بالمئة، وفي القطاع المالي بنسبة 0.39 بالمئة.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 104 شركات مع إغلاقاتها السابقة، أظهرت 19 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و 54 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.

--(بترا) ح خ/ع أ/ن ح

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