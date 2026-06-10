22.6 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان
عمان 10 حزيران (بترا)- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الأربعاء، 22.6 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 6.2 مليون سهم، نفذت من خلال 6561 عقدا.
وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى 3927 نقطة، بنسبة 1.24 بالمئة، إذ انخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 4.23 بالمئة، وفي قطاع الخدمات بنسبة 1.11 بالمئة، وفي القطاع المالي بنسبة 0.39 بالمئة.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 104 شركات مع إغلاقاتها السابقة، أظهرت 19 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و 54 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.
--(بترا) ح خ/ع أ/ن ح
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment