ترامب أنا على وشك إصدار أوامر بشن ضربات جديدة على محطات الطاقة والجسور الإيرانية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن القوات الإيرانية في حالة فوضى، متوعدا بأنهم سيدفعون الثمن.

وكتب ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال: «الجيش الإيراني في حالة فوضى عارمة. معظمه، كالبحرية والقوات الجوية، لم يعد له وجود - لقد هزموا هزيمة نكراء. إيران مجرد كلام بلا فعل. لقد مات مستبد الشرق الأوسط! لقد تأخروا كثيرا في التفاوض على اتفاق كان سيحقق لهم مكاسب هائلة، والآن سيدفعون الثمن!».



وفي تصريح لاحق لشبكة " فوكس نيوز" الاميركية، قال ترامب إن "إيران أخذت وقتا طويلا لإبرام اتفاق، وانا على وشك إصدار أوامر بشن ضربات جديدة ضد محطات الطاقة والجسور الإيرانية.