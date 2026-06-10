ترامب أنا على وشك إصدار أوامر بشن ضربات جديدة على محطات الطاقة والجسور الإيرانية

ترامب أنا على وشك إصدار أوامر بشن ضربات جديدة على محطات الطاقة والجسور الإيرانية
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن القوات الإيرانية في حالة فوضى، متوعدا بأنهم سيدفعون الثمن.
وكتب ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال: «الجيش الإيراني في حالة فوضى عارمة. معظمه، كالبحرية والقوات الجوية، لم يعد له وجود - لقد هزموا هزيمة نكراء. إيران مجرد كلام بلا فعل. لقد مات مستبد الشرق الأوسط! لقد تأخروا كثيرا في التفاوض على اتفاق كان سيحقق لهم مكاسب هائلة، والآن سيدفعون الثمن!».
وفي تصريح لاحق لشبكة " فوكس نيوز" الاميركية، قال ترامب إن "إيران أخذت وقتا طويلا لإبرام اتفاق، وانا على وشك إصدار أوامر بشن ضربات جديدة ضد محطات الطاقة والجسور الإيرانية.
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