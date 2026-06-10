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أمين عام الجامعة العربية يدين العدوان الإيراني على الكويت والبحرين والأردن

أمين عام الجامعة العربية يدين العدوان الإيراني على الكويت والبحرين والأردن

2026-06-10 08:03:03
(MENAFN- Al-Anbaa)

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الأربعاء، بشدة ، العدوان الإيراني الغاشم على دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

وجدّد أبو الغيط في بيان تضامن الجامعة العربية الكامل مع الكويت والبحرين والأردن في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة، معربا عن قلقه الشديد إزاء استمرار إيران في استهداف الأراضي العربية في سياق التصعيد القائم بالمنطقة.

وأكد أن هذا النهج مرفوض ويكشف عن مساع ايرانية لزعزعة الأمن الإقليمي العربي وابتزاز المجتمع الدولي في آن واحد، داعيا الأطراف المعنية إلى تسريع التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة المستمرة منذ 100 يوم ويسهم في احتواء التصعيد ووقف تداعياته على أمن واستقرار المنطقة.

MENAFN10062026000130011022ID1111238610

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