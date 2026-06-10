أمين عام الجامعة العربية يدين العدوان الإيراني على الكويت والبحرين والأردن

أمين عام الجامعة العربية يدين العدوان الإيراني على الكويت والبحرين والأردن
أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الأربعاء، بشدة ، العدوان الإيراني الغاشم على دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.
وجدّد أبو الغيط في بيان تضامن الجامعة العربية الكامل مع الكويت والبحرين والأردن في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة، معربا عن قلقه الشديد إزاء استمرار إيران في استهداف الأراضي العربية في سياق التصعيد القائم بالمنطقة.
وأكد أن هذا النهج مرفوض ويكشف عن مساع ايرانية لزعزعة الأمن الإقليمي العربي وابتزاز المجتمع الدولي في آن واحد، داعيا الأطراف المعنية إلى تسريع التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة المستمرة منذ 100 يوم ويسهم في احتواء التصعيد ووقف تداعياته على أمن واستقرار المنطقة.
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