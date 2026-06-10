طيران الإمارات الأكبر عالمياً في السعة التشغيلية خلال يونيو

MENAFN - Al-Bayan) تصدّرت "طيران الإمارات" شركات الطيران العالمية من حيث حجم السعة التشغيلية خلال شهر يوينو الجاري مسجلة أعلى معدل للمقاعد المتاحة لكل كيلومتر على الرحلات الدولية، وذلك بحسب تقرير حديث صادر عن مؤسسة "أو إيه جي" المتخصصة في بيانات الطيران وتحليل مؤشرات الأداء التشغيلي عالمياً.

ويعد مؤشر المقاعد المتاحة لكل كيلومتر (ASK) أحد أهم المقاييس الاستراتيجية لقياس حجم العمليات الدولية لشركات الطيران، إذ يعكس القدرة الاستيعابية الفعلية المعروضة في السوق.

وأظهر التقرير أن ((طيران الإمارات)) ستشغل خلال شهر يوينو الجاري نحو 26.3 مليار مقعد-كيلومتر متاح، وهو ما يزيد بنسبة 5.3 % مقارنة مع شركة ((رايان إير)) التي تحتل المرتبة الثانية عالمياً من حيث المقاعد المتاحة على الرحلات الدولية بـ 24.9 مليار مقعد.

ويظهر تصدر ((طيران الإمارات)) لهذه القائمة حجم الاستثمار الكبير الذي قامت به الشركة في أسطولها المتنوع، بما في ذلك الطائرات ذات المدى الطويل مثل ((إيرباص A380)) و((بوينج 777))، و((إيرباص A350)) والتي مكنت الشركة من زيادة عدد المقاعد الدولية بشكل ملحوظ دون التضحية بجودة الخدمة.

ووفقاً لبيانات مؤشرات السعة التشغيلية العالمية لشهر يونيو 2026، حلت شركة ((يونايتد)) الأمريكية في المركز الثالث من حيث عدد المقاعد المتاحة لكل كيلومتر بنحو 22.8 مليار مقعد. وجاء بعد ذلك شركة ((الخطوط الجوية التركية)) في المركز الرابع بنحو 19.5 مليار مقعد متاح لكل كيلومتر.

وبحسب البيانات، احتلت الخطوط الجوية القطرية المركز الخامس بنحو 17.4 مليار مقعد متاح لكل كيلومتر، ثم شركة ((دلتا)) الأمريكية بنحو 16.7 مليار مقعد، وحلت الخطوط الجوية الأمريكية في المركز السابع بـ 16.3 مليار مقعد، ثم الخطوط البريطانية في المركز الثامن بـ 15.2 مليار مقعد، تلتها الخطوط الفرنسية في المركز التاسع بـ 14.3 مليار مقعد، وجاء في المركز العاشر ((لوفتهانزا)) 14.1 مليار مقعد.

وتجاوزت "الاتحاد للطيران" التي حلت في المركز 16 عالمياً سعة مقاعدها المتاحة مقارنة بالعام الماضي، مع نمو بنسبة 11.1% مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي.