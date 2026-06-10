موانئ دبي العالمية تحول ميناء كالاو في بيرو إلى مركز لوجستي عالمي

MENAFN - Al-Bayan) عززت إحدى أقوى شركات إدارة الموانئ على مستوى العالم رهانها الاستراتيجي على أمريكا اللاتينية، من خلال استثمار ضخم يتجاوز 400 مليون دولار، يهدف إلى إحداث تحول جذري في أحد الموانئ الرئيسية على المحيط الهادئ، بحسب موقع ((cronista)).

وتقود هذا المشروع الطموح شركة موانئ دبي العالمية، حيث تتولى تطوير ما يُعرف بـ((رصيف المئوية)) في ميناء كالاو بجمهورية بيرو، ويسعى هذا الاستثمار إلى تعزيز القدرة اللوجستية للميناء، ودفع عجلة التجارة الخارجية، وترسيخ مكانة بيرو بوابة استراتيجية للأسواق الدولية، وواحداً من أهم المراكز اللوجستية الكبرى في أمريكا اللاتينية.

يأتي مشروع ((رصيف المئوية)) ضمن خطة توسعية شاملة، تنفذها ((موانئ دبي العالمية)) في ميناء كالاو، الذي يُعد المحطة البحرية الرئيسية في بيرو، وأحد أهم الموانئ على ساحل المحيط الهادئ في أمريكا الجنوبية.

ومن المنتظر أن تسهم هذه الأعمال التوسعية في زيادة طاقة استيعاب البضائع بشكل كبير، والسماح باستقبال سفن تجارية أضخم، فضلاً عن تقليل أوقات التشغيل بشكل ملحوظ.

وتتضافر هذه العوامل مجتمعة للارتقاء بالتنافسية اللوجستية للبلاد، وزيادة حجم التبادل التجاري الدولي.

ولضمان تحقيق هذه الأهداف التنموية يتضمن الاستثمار المخصص للمشروع دمج بنية تحتية، تعتمد على أحدث التقنيات العالمية في هذا القطاع.

وتشمل خطة التطوير الشاملة إنشاء أرصفة متخصصة جديدة، وتزويد الميناء بمعدات آلية بالكاملن ورافعات جسرية عالية السعة، كما سيتم تفعيل أنظمة تكنولوجية متطورة لإدارة العمليات اللوجستية بكفاءة، إلى جانب توسيع مناطق التشغيل الحالية لتلبية الطلب المتزايد، وتسهيل حركة تدفق البضائع.