الملياردير كيفن أوليري: لو أُتيحت لي الفرصة لاخترت تأسيس شركتي في دبي

MENAFN - Al-Bayan) تواصل دبي تعزيز جاذبيتها العالمية وجهة رائدة للأعمال والاستثمار والسياحة، مستفيدة من بيئة تشريعية مرنة وبنية تحتية متطورة وشبكة ربط دولية واسعة جعلتها منصة مثالية للشركات الناشئة ورواد الأعمال الطامحين للتوسع عالمياً. وقد أسهم هذا النموذج في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً لانطلاق المشاريع المبتكرة نحو الأسواق الإقليمية والدولية، وجذب نخبة المستثمرين وقادة الأعمال من مختلف أنحاء العالم.

وفي هذا السياق أشاد المستثمر الملياردير كيفن أوليري، أحد أبرز المستثمرين العالميين ونجم برنامج Shark Tank، بالمكانة المتنامية لدبي مركزاً عالمياً للأعمال، مؤكداً أنه ((لو أُتيحت له الفرصة لاختار تأسيس شركة في دبي))، نظراً لموقعها الاستراتيجي وقدرتها على خدمة أسواق آسيا وأوروبا من قاعدة تشغيلية واحدة.

وجاءت تصريحات أوليري خلال حوار مطول استمر 103 دقائق مع رائد الأعمال المقيم في دبي ومؤسس كلية تيتر للأعمال براثام ميتال، تناول مستقبل ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي وبناء الشركات الناشئة والقيادة في بيئة الأعمال العالمية المتغيرة.

وشهد الحوار التطرق إلى لقاء جمع ميتال بسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، حيث أوضح أن رواد الأعمال المشاركين طُلب منهم تقديم مقترحات وسياسات، من شأنها تسريع نمو أعمالهم في دبي، مشيراً إلى أن عدداً من هذه التوصيات تم تطبيقه خلال أيام قليلة. ووصف أوليري هذا النهج بأنه نموذج لـ((القيادة المستنيرة))، التي تسهم في تحفيز الابتكار، ودعم نمو الشركات.

كما شدد أوليري على أن نجاح الشركات الناشئة لا يعتمد على الأفكار وحدها، بل على جودة التنفيذ ووجود طلب حقيقي في السوق، لافتاً إلى أن نحو 80 % من الشركات الناشئة تفشل، فيما تنجح الشركات التي تبني أعمالها على أسس تجارية قوية وقدرة مستمرة على التكيف مع المتغيرات.

وأكد أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يمثلان أدوات مهمة للنمو، إلا أنهما لا يغنيان عن مبادئ الإدارة السليمة والانضباط التشغيلي، محذراً من الانجراف وراء ((ضوضاء المحتوى)) الناتجة عن التوسع السريع في استخدامات الذكاء الاصطناعي.

ويعكس الحوار المكانة المتنامية لدبي بيئة حاضنة لريادة الأعمال العالمية، وقدرتها على استقطاب كبار المستثمرين والمؤسسين، في وقت تواصل فيه الإمارة ترسيخ دورها مركزاً عالمياً للابتكار والاقتصاد الجديد.