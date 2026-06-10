"إيه إتش إس" تستحوذ على فندق "شانغريلا دبي" بـ1.1 مليار درهم

MENAFN - Al-Bayan) سجل سوق العقارات الفاخرة في دبي صفقة ضخمة جديدة لافتة للأنظار، حيث استحوذت شركة ((إيه إتش إس العقارية)) على عقار فندق ((شانغريلا دبي)) الواقع على شارع الشيخ زايد مقابل 1.1 مليار درهم. وتعد هذه الصفقة واحدة من كبرى صفقات الأصول العقارية الفردية، التي شهدتها المدينة في السنوات الأخيرة، ما يعكس استمرار طلب المستثمرين وثقتهم بالأصول الممتازة داخل أحد أعرق الممرات التجارية والفندقية في دبي.

ويتكون هذا المشروع متعدد الاستخدامات والمكون من 42 طابقاً من فندق فاخر، وشقق سكنية، ومساحات مكتبية. وتجدر الإشارة إلى أن هذا العقار كان قد بِيع سابقاً مقابل 700.2 مليون درهم في عام 2020، عبر مزاد إلكتروني مرتبط بإجراءات استرداد ديون تخص ((مجموعة الجابر))، ليمثل سعر البيع الأخير زيادة بنسبة تقارب 57 % خلال ست سنوات.

ورغم إتمام عملية الاستحواذ بنجاح لم تضع ((إيه إتش إس العقارية)) حتى الآن خططها طويلة الأجل لهذا الأصل. وفي هذا الصدد أوضح عباس سجواني، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، أنهم يدرسون حالياً استراتيجيات عدة لتعزيز قيمة العقار، والتي قد تشمل تجديد المكاتب، وتحديث أجزاء من المشروع، واتخاذ تدابير لزيادة الإيرادات. وقال: تركز ((إيه إتش إس)) على العقارات الفاخرة، سواء كانت سكنية أو تجارية أو في قطاع الضيافة. نحن نقيم حالياً أفضل السبل للارتقاء بالمشروع وتعظيم القيمة، التي يمكننا تحقيقها.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لتعزز الحضور المتنامي لشركة ((إيه إتش إس العقارية)) على امتداد شارع الشيخ زايد، حيث تقوم الشركة بالفعل بتطوير مشروعي ((برج إيه إتش إس)) و((مدينة إيه إتش إس)). وكشف سجواني أيضاً عن خطط الشركة لإطلاق مشروع آخر متعدد الاستخدامات في المنطقة ذاتها في وقت لاحق من هذا العام، واصفاً إياه بأنه مشروع تطويري بقيمة 25 مليار درهم لا يزال حالياً في مرحلة التصميم.

وفي تعليقه على السوق العقاري بشكل عام توقع سجواني أن تواصل المواقع الحيوية في دبي ارتفاع قيمتها نظراً لمحدودية الأراضي المتاحة وقوة الطلب على المساحات السكنية والتجارية الفاخرة، مختتماً بالقول: ((ستستمر دبي في النمو، وستظل المواقع الحيوية محتفظة بمكانتها. لم يتبق مزيد من الأراضي على شارع الشيخ زايد، وهو ما يدعم القيمة طويلة الأجل لهذه الأصول)).