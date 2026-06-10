66 مليار دولار استثمارات "داماك ديجيتال" في مراكز البيانات تمتد إلى 13 دولة حول العالم

MENAFN - Al-Bayan) تتجه شركة ((داماك)) الإماراتية إلى تعزيز استثماراتها في قطاع مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية، ضمن استراتيجية توسّع تهدف إلى ترسيخ حضورها في اقتصاد الذكاء الاصطناعي سريع النمو، عبر مشاريع ضخمة تمتد عبر عدة أسواق عالمية.

وقال رجل الأعمال حسين سجواني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة ((داماك))، في مقابلة مع وكالة فرانس برس، إن المجموعة استثمرت مليارات الدولارات في تطوير مراكز بيانات ضمن ذراعها الرقمية ((داماك ديجيتال))، التي أُطلقت عام 2021، بهدف بناء شبكة عالمية من البنية التحتية الداعمة للتقنيات السحابية والذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن الشركة أنجزت بالفعل مواقع لمراكز بيانات في كل من تايلاند والسعودية، مع خطط لدخول ثمانية مواقع إضافية حيز التشغيل بحلول نهاية العام، إلى جانب مشاريع قيد الدراسة في 13 دولة في أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، بطاقة إجمالية مستهدفة تصل إلى 6000 ميغاواط، وباستثمارات تُقدّر بنحو 66 مليار دولار.

وأشار سجواني إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية طويلة الأمد لتحويل ((داماك ديجيتال)) إلى لاعب رئيسي في قطاع مراكز البيانات عالمياً، قائلاً إن الهدف هو بناء مشروع واسع النطاق قادر على المنافسة في سوق يشهد نمواً متسارعاً مدفوعاً بالطلب على خدمات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

وأضاف أن الشركة تستند في توسعها إلى توقعات بنمو كبير في الطلب خلال السنوات المقبلة، مع تسارع التحول الرقمي واعتماد الشركات العالمية على حلول المعالجة السحابية وتخزين البيانات، مشيراً إلى أن قرارات الاستثمار جاءت منذ جائحة كوفيد-19 بعد ملاحظة الارتفاع الكبير في الاعتماد على خدمات الاتصال الرقمي والعمل عن بعد.

وفي ما يتعلق بمستقبل القطاع، توقع سجواني استمرار النمو القوي في الطلب على مراكز البيانات خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة، مستبعداً حدوث فائض في المعروض، في ظل توسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي عالمياً.

وتأتي هذه الاستراتيجية في وقت تتسارع فيه الاستثمارات العالمية في البنية التحتية الرقمية، مع سعي الشركات إلى تلبية الطلب المتزايد على قدرات المعالجة والتخزين، خصوصاً مع توسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية على نطاق واسع.