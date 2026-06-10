تقرير عالمي: الذكاء الصناعي يعيد تشكيل الصناعات وسط تحديات الحوكمة
ويستند التقرير إلى أكثر من 275 مقابلة مع قيادات تنفيذية من 12 قطاعاً حول العالم، إضافة إلى دراسات حالة من موانئ ومناطق صناعية دولية، بهدف تحليل كيفية توظيف الذكاء الصناعي في بناء منظومات أعمال متكاملة وإدارتها وتوسيع نطاقها.
وخلال جلسة نقاش رئيسية، استعرض كاسبر هرتسبيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة أڤيڤا، مع البروفيسور مايكل ويد من IMD، أبرز نتائج التقرير، والتي أظهرت وجود فجوة واضحة بين الطموحات والتنفيذ الفعلي في التحول نحو المنظومات الرقمية.
وبحسب التقرير، يرى 74% من القادة أن المنظومات الرقمية تمثل أولوية استراتيجية، إلا أن 27% فقط من المؤسسات تقوم بمشاركة واسعة أو كبيرة للبيانات مع شركاء المنظومة، ما يعكس تحديات مرتبطة بالتكامل والحوكمة والأنظمة التقليدية.
ويعرّف التقرير مفهوم ((الذكاء الصناعي)) بأنه القدرة المؤسسية التي تدمج بين تقنيات التشغيل وتقنيات المعلومات والذكاء الاصطناعي، بما يتيح اتخاذ قرارات مترابطة وقائمة على البيانات عبر منظومات صناعية متكاملة.
وأشار التقرير إلى أن الشركات تتجه بشكل متزايد إلى بناء هذه المنظومات لمواجهة تحديات مثل تعقيد سلاسل التوريد، وتسريع الابتكار، وخفض الانبعاثات، إلا أن النجاح في التنفيذ لا يزال متفاوتاً بسبب تحديات الحوكمة والتنسيق وتبادل البيانات.
وأكد كاسبر هرتسبيرغ أن التعاون مع IMD يهدف إلى فهم العوامل التي تقود التحول نحو المنظومات الرقمية، وتحديد الأطر والكفاءات القيادية التي تساعد الشركات على تجاوز العزلة بين الأنظمة وبناء نماذج تشغيل أكثر مرونة.
من جانبه، شدد مايكل ويد على أن الحوكمة والتكامل والتعلم أصبحت أكثر أهمية من الخوارزميات نفسها، موضحاً أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز مشاركة البيانات وتوضيح الأدوار وتطوير القيادة المؤسسية لتحويل المنظومات الرقمية إلى ميزة تنافسية استراتيجية.
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