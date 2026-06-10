تقرير عالمي: الذكاء الصناعي يعيد تشكيل الصناعات وسط تحديات الحوكمة

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت شركة أڤيڤا، المتخصصة في البرمجيات الصناعية، بالتعاون مع كلية الأعمال الدولية IMD، عن إطلاق النسخة الأولى من تقرير الذكاء الصناعي حول المنظومات الرقمية ومستقبل الصناعات المتصلة، وذلك خلال فعاليات AVEVA World 2026 في مدينة ميلانو.

ويستند التقرير إلى أكثر من 275 مقابلة مع قيادات تنفيذية من 12 قطاعاً حول العالم، إضافة إلى دراسات حالة من موانئ ومناطق صناعية دولية، بهدف تحليل كيفية توظيف الذكاء الصناعي في بناء منظومات أعمال متكاملة وإدارتها وتوسيع نطاقها.

وخلال جلسة نقاش رئيسية، استعرض كاسبر هرتسبيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة أڤيڤا، مع البروفيسور مايكل ويد من IMD، أبرز نتائج التقرير، والتي أظهرت وجود فجوة واضحة بين الطموحات والتنفيذ الفعلي في التحول نحو المنظومات الرقمية.

وبحسب التقرير، يرى 74% من القادة أن المنظومات الرقمية تمثل أولوية استراتيجية، إلا أن 27% فقط من المؤسسات تقوم بمشاركة واسعة أو كبيرة للبيانات مع شركاء المنظومة، ما يعكس تحديات مرتبطة بالتكامل والحوكمة والأنظمة التقليدية.

ويعرّف التقرير مفهوم ((الذكاء الصناعي)) بأنه القدرة المؤسسية التي تدمج بين تقنيات التشغيل وتقنيات المعلومات والذكاء الاصطناعي، بما يتيح اتخاذ قرارات مترابطة وقائمة على البيانات عبر منظومات صناعية متكاملة.

وأشار التقرير إلى أن الشركات تتجه بشكل متزايد إلى بناء هذه المنظومات لمواجهة تحديات مثل تعقيد سلاسل التوريد، وتسريع الابتكار، وخفض الانبعاثات، إلا أن النجاح في التنفيذ لا يزال متفاوتاً بسبب تحديات الحوكمة والتنسيق وتبادل البيانات.

وأكد كاسبر هرتسبيرغ أن التعاون مع IMD يهدف إلى فهم العوامل التي تقود التحول نحو المنظومات الرقمية، وتحديد الأطر والكفاءات القيادية التي تساعد الشركات على تجاوز العزلة بين الأنظمة وبناء نماذج تشغيل أكثر مرونة.

من جانبه، شدد مايكل ويد على أن الحوكمة والتكامل والتعلم أصبحت أكثر أهمية من الخوارزميات نفسها، موضحاً أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز مشاركة البيانات وتوضيح الأدوار وتطوير القيادة المؤسسية لتحويل المنظومات الرقمية إلى ميزة تنافسية استراتيجية.