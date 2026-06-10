سوق عقارات دبي يمر بمرحلة نضج شامل

MENAFN - Al-Bayan) أكد موقع "بريف جلانس" أن سوق العقارات في دبي يمر بمرحلة نضج استراتيجي شامل. وذكر الموقع أن هذا الزخم والنضج لا يقتصر على قطاع العقارات الفاخرة فحسب، بل يعكس طلباً واسع النطاق مدعوماً بأسس اقتصادية متينة ونمو سكاني متزايد.

وأضاف الموقع: يتزامن هذا النمو بشكل حاسم مع جهود حثيثة لتعزيز نضج السوق، وهو ما أثمر عن تقدم الإمارة إلى المرتبة الثامنة والعشرين في مؤشر الشفافية العقارية العالمي لعام 2024، في خطوة تؤكد التزامها طويل الأمد بحماية المستثمرين وحوكمة القطاع لضمان بناء ثقة مستدامة. وتعد هذه الشفافية ركيزة أساسية في "استراتيجية دبي العقارية 2033"، وهي خطة طموحة تهدف إلى ترسيخ مكانة المدينة كوجهة عالمية من الطراز الأول للاستثمار العقاري.

وتبرهن المبادرات المنبثقة عن هذه الاستراتيجية، مثل "مؤشر الإيجار الذكي" المعتمد على الذكاء الاصطناعي لضمان القيمة العادلة وتقليل النزاعات، على وجود نهج متطور في تنظيم السوق يسهم في تقليل مخاطر الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المؤسسية.

وتستند ريادة دبي العقارية إلى بيانات قوية تؤكد تحقيق نمو مستدام بعيداً عن حمى المضاربات؛ حيث تجلت مرونة السوق في ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة قوية بلغت 11.62% خلال عام 2024، استكمالاً لعدة أرباع متتالية من النمو المتواصل.

وفي هذا السياق، يبرز معرض العقارات الدولي IPS 2026، المقرر عقده في الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، كمؤشر حاسم ومحفز رئيسي لهذا التطور، ليعكس تحول السوق من مجرد منصة للمعاملات التجارية إلى مركز عالمي متطور للاستثمار والابتكار والسياسات الحضرية. وفي ظل هذا الأداء المتميز والسياسات المستقبلية الرائدة، تبرز الأهمية الاستراتيجية للمعرض الذي يُعقد بشراكة استراتيجية مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ليجسد هذه الرؤية على أرض الواقع.

وتؤكد لغة الأرقام مدى تأثير هذا الحدث، حيث استقطبت النسخة السابقة في عام 2025 أكثر من 30 ألف زائر من 150 دولة، وشهدت تسهيل صفقات وتعاملات تجاوزت قيمتها 500 مليون دولار، مما يبرز حجمه وتأثيره بعد أن تطور من مجرد معرض عقاري إلى منظومة استراتيجية متكاملة تخدم سلسلة القيمة العقارية بأكملها.

ولعل المؤشر الأبرز على هذا التحول في المشهد العقاري هو التنظيم المشترك للمعرض مع "ملتقى الاستثمار السنوي" المنصة الاستثمارية الرائدة عالمياً.

وهذا التوافق الاستراتيجي يرتقي بالحدث لتتجاوز آفاقه حدود القطاع العقاري، خالقاً تكاملاً قوياً يربط التطوير العقاري بالتيارات الأوسع لرأس المال العالمي، والتكنولوجيا، والتجارة العابرة للحدود، في خطوة تؤكد أن مستقبل التنمية الحضرية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالقوى الاقتصادية والتكنولوجية الشاملة.

وفي هذا الصدد، سلط داوود الشيزاوي، رئيس معرض العقارات الدولي، الضوء على هذه الرؤية الموسعة قائلاً: يعكس المعرض قوة مكانة دبي كمركز عالمي للاستثمار العقاري، ويبرز الأهمية المتزايدة للمنصات التي تربط بين رأس المال والسياسات والابتكار، مما يكسب نسخة هذا العام أهمية استثنائية.