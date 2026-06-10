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راشد الغفلي رئيساً تنفيذياً للعمليات في "نيروفيا للذكاء الاصطناعي"

راشد الغفلي رئيساً تنفيذياً للعمليات في "نيروفيا للذكاء الاصطناعي"

2026-06-10 08:00:59
(MENAFN- Al-Bayan) أعلنت شركة ((روبوت.اي)) الإماراتية المتخصصة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتقنيات البيانات المرئية، عن تعيين راشد الغفلي في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات لشركتها التابعة والمملوكة بالكامل ((نيروفيا للذكاء الاصطناعي)) Neurovia AI، والمتخصصة في معالجة البيانات وضغطها، حيث سيتولى الإشراف على العمليات التشغيلية اليومية وتنفيذ استراتيجيات النمو الأساسية للشركة.
ويأتي هذا التعيين بالتزامن مع تأكيد مشاركة ((نيروفيا للذكاء الاصطناعي)) بصفتها الشريك الرسمي للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي في قمة الإمارات للبنية التحتية للبيانات والحوسبة السحابية 2026، المقرر عقدها في 11 يونيو في أبوظبي، بتنظيم من مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات.
ومن المقرر أن يشارك راشد الغفلي في القمة بصفته التنفيذية الجديدة، حيث سيلقي كلمة رئيسية بعنوان "تخفيف عبء البيانات وإطلاق قوة الذكاء الاصطناعي: بناء بنية تحتية مرنة للذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات"، مستعرضاً رؤية الشركة لتطوير أسس البنية التحتية للبيانات الداعمة للذكاء الاصطناعي.
ويتمتع الغفلي بخبرة تمتد لأكثر من عقد داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث شغل مناصب في مجالات التعاون الحكومي والإدارة التشغيلية ضمن حكومة عجمان، وأسهم في إدارة مبادرات تشغيلية ومشاريع تنسيقية على مستوى عالٍ.
وتسعى ((نيروفيا للذكاء الاصطناعي)) من خلال مشاركتها في القمة إلى تعزيز حضورها في مشهد البنية التحتية الرقمية الإقليمية، ودعم تكامل حلولها لمعالجة البيانات ضمن مشاريع التحول الرقمي، بما يعزز بناء منظومات الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات والحكومات في المنطقة.

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