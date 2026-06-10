"تايم هومز" العقارية تفتتح فرعاً رئيسياً جديداً في دبي

MENAFN - Al-Bayan) افتتحت شركة ((تايم هومز)) العقارية رسمياً فرعها الرئيسي الجديد في منطقة ((قرية جميرا الدائرية)) بدبي، ضمن خطة التوسع المدروسة للشركة في الممرات العقارية ذات العوائد المرتفعة بالإمارة. تم اختيار موقع المكتب الجديد استراتيجياً لخدمة قاعدة واسعة من العملاء المتميزين، وترسيخ الحضور الميداني للشركة، بالإضافة إلى تقديم خدمات استشارية نخبوية وسلسة للمستثمرين الدوليين، والمشترين العقاريين، والملاك، والمستأجرين على حد سواء.

وفي ظل ما تشهده القطاعات العقارية الفاخرة والرئيسية في دبي من طلب عالمي غير مسبوق، نجحت منطقة ((قرية جميرا الدائرية)) في تعزيز مكانتها كأحد أكثر الأنظمة السكنية حيوية وديناميكية في المدينة.

ويسهم الموقع المركزي للمجمع، ونموه البنيوي القوي، ومحفظته المتنوعة من الشقق والفيلات الفاخرة، في جعل المنطقة مركزاً جاذباً لرؤوس الأموال الاستثمارية؛ ومن خلال وجود خبرائها مباشرة داخل هذا المجمع، تسعى ((تايم هومز العقارية)) إلى سد الفجوة بين المستثمرين ذوي الملاءة المالية العالية والفرص الاستثمارية المربحة والمتاحة في الوقت الفعلي.

ويقدم الفريق الاستشاري المتخصص في فرع ((قرية جميرا الدائرية)) حزمة متميزة من خدمات إدارة الأصول والحلول العقارية المصممة خصيصاً للحد من المخاطر وتحسين عمليات الاستحواذ العقاري، سواء للمشاريع الجاهزة أو التي ما زالت على المخطط.

وتشمل هذه الخدمات إجراء مقارنات صارمة وفحص دقيق للمطورين العقاريين لحماية رؤوس أموال المستثمرين، وتقديم توجيهات استراتيجية بشأن الأسعار بناءً على تقييمات مدعومة بالبيانات لخرائط اتجاهات السوق الحالية ومسارات النمو المستقبلي، فضلاً عن هيكلة المشاريع التي على المخطط عبر توفير وصول حصري للإطلاقات الجديدة وخطط السداد المرنة، وصولاً إلى إدارة المعاملات الشاملة بدءاً من التوثيق الدقيق ودعم الحجز القانوني وحتى التخطيط الهيكلي للمحافظ العقارية.

وتؤكد ((تايم هومز)) على القيمة الجوهرية للاستشارات الشخصية المباشرة؛ إذ يشكل مكتبها الجديد مركزاً نخبوياً لجمع وتحليل معلومات السوق المحلية، وتتبع مستويات الطلب على الإيجارات، ومنحنيات ارتفاع الأسعار، وتوجهات نمو المجمع السكني، مما يضمن تزويد العملاء برؤى حية وعملية تمنحهم ميزة تنافسية واضحة في منظومة دبي العقارية سريعة الحركة.

وتعمل الشركة، بقيادة الرؤية الريادية لمؤسسها ورئيس مجلس إدارتها السيد عمران أنور جيواني، وفقاً للركائز الأساسية المتمثلة في الشفافية المطلقة، والثقة المؤسسية، وبناء علاقات طويلة الأمد، مدعومة بأكثر من 12 عاماً من الخبرة الجماعية في السوق، مما يعكس خريطة طريق مدروسة تهدف إلى الارتقاء بالرحلة العقارية للمستخدمين النهائيين ومستثمري المحافظ العالمية الباحثين عن أصول مستقرة وعالية العوائد في الإمارات.