حرب المئة ساعة.. كيف أشعلت مباراة كرة قدم حرباً بين دولتين؟

MENAFN - Al-Bayan) في نهاية ستينيات القرن الماضي وقعت "حرب كرة القدم"، أو ما يُعرف تاريخيّاً بـ "حرب المئة ساعة"، بين دولتي هندوراس والسلفادور في أمريكا الوسطى في الفترة من 14 إلى 18 يوليو عام 1969.

ورغم أن الشائع لدى غالبية الناس أن سبب الحرب هي مباراة كرة قدم، إلا أن الحقيقة التاريخية أن مباريات تصفيات كأس العالم بين البلدين لم تكن سوى القشة التي قصمت ظهر البعير، فالمشكلة بين البلدين لها جذور أعمق بكثير.

التقى المنتخبان الوطنيان لهندوراس والسلفادور في يونيو 1969 ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 1970 في ظل احتقان سياسي وإعلامي بين البلدين.

تحولت المباريات الثلاث المؤهلى لكأس العالم إلى ساحات حرب، ففي المباراة الأولى في تيغوسيغالبا (عاصمة هندوراس)، تعرضت البعثة السلفادورية لمضايقات شديدة وفازت هندوراس بهذه المباراة.

وفي مباراة الإياب في سان سلفادور، رد الجمهور السلفادوري باعتداءات عنيفة، واضطر لاعبو هندوراس للانتقال إلى الملعب في سيارات مصفحة تحت حراسة مشددة، وفازت السلفادور.

ونظراً لتعادل الفريقين، أقيمت مباراة فاصلة على أرض محايدة في مكسيكو سيتي في 27 يونيو، حيث حسمت السلفادور الفوز في الوقت الإضافي.

لكن الأزمة كانت قد تجاوزت حدود المستطيل الأخضر، فقبل أقل من 24 ساعة من المباراة الفاصلة، قطعت الدولتان علاقاتهما الدبلوماسية وتبادلتا الاتهامات بانتهاك حقوق الإنسان واضطهاد الرعايا.

وفي 14 يوليو 1969، نفذت القوات الجوية السلفادورية ضربات مباغتة ضد أهداف داخل هندوراس، وتبعتها بتوغل بري سريع استولى على مدن حدودية وهدد العاصمة الهندوراسية.

صدم الهجوم القوات الهندوراسية في البداية، لكنها سرعان ما أعادت تنظيم صفوفها وشنت ضربات جوية ارتدادية عطلت الإمدادات السلفادورية وشلت حركتها.

أمام هذا التصعيد، عقدت منظمة الدول الأمريكية (OAS) جلسة طارئة مارست خلالها ضغوطاً اقتصادية ودبلوماسية هائلة على السلفادور، مهددة بفرض عقوبات شاملة إن لم تسحب قواتها.

وفي 18 يوليو، امتثلت السلفادور للقرارات الدولية وتم إعلان وقف إطلاق النار بعد نحو 100 ساعة من القتال الفعلي.

ورغم قصر مدة هذه الحرب، إلا أن تبعاتها كانت مدمرة وممتدة، فقد أسفرت عن مقتل وتشريد الآلاف، وتسببت في تدمير "السوق المشتركة لأمريكا الوسطى" التي انهار التحالف الاقتصادي بين أعضائها.

والأخطر من ذلك، أن التدفق المفاجئ لقرابة 300 ألف لاجئ سلفادوري عادوا إلى بلادهم شكل ضغطاً هائلاً على البنية الاجتماعية والاقتصادية، مما عمق الفوارق الطبقية وغذّى حالة عدم الاستقرار السياسي التي قادت السلفادور مباشرة، بعد عقد واحد، إلى أتون حرب أهلية دموية استمرت 12 عاماً (1979-1992).