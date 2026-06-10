ترمب: طهران ستدفع ثمن تأخرها بالتفاوض ومن المحتمل أن آمر بشن ضربات جديدة

خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الجيش الإيراني يعيش "حالة فوضى كاملة وشاملة"، مؤكدا أن أجزاء كبيرة منه، بما في ذلك القوات البحرية والجوية، "لم تعد موجودة".

وأضاف ترمب، في منشور عبر منصته للتواصل الاجتماعي، الأربعاء، أن إيران "هزمت بالكامل"، واصفا إياها بأنها "كثيرة الكلام ومن دون أفعال".

كما وصف ترمب إيران بأنها "متنمر الشرق الأوسط"، مضيفا أن هذا المتنمر "مات".

وقال إن إيران استغرقت وقتا طويلا للتفاوض على اتفاق كان سيكون "رائعا بالنسبة لها"، مشيرا إلى أنها "ستضطر الآن إلى دفع الثمن" نتيجة ذلك.

ونقلت قناة فوكس نيوز الأربعاء عن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قوله في مقابلة عبر الهاتف إن من المحتمل أن يأمر بشن ضربات جديدة على محطات طاقة وجسور إيرانية لأن طهران تستغرق وقتا طويلا جدا للتوصل إلى اتفاق.