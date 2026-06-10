ترمب: طهران ستدفع ثمن تأخرها بالتفاوض ومن المحتمل أن آمر بشن ضربات جديدة

ترمب: طهران ستدفع ثمن تأخرها بالتفاوض ومن المحتمل أن آمر بشن ضربات جديدة
خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الجيش الإيراني يعيش "حالة فوضى كاملة وشاملة"، مؤكدا أن أجزاء كبيرة منه، بما في ذلك القوات البحرية والجوية، "لم تعد موجودة".
وأضاف ترمب، في منشور عبر منصته للتواصل الاجتماعي، الأربعاء، أن إيران "هزمت بالكامل"، واصفا إياها بأنها "كثيرة الكلام ومن دون أفعال".
كما وصف ترمب إيران بأنها "متنمر الشرق الأوسط"، مضيفا أن هذا المتنمر "مات".
وقال إن إيران استغرقت وقتا طويلا للتفاوض على اتفاق كان سيكون "رائعا بالنسبة لها"، مشيرا إلى أنها "ستضطر الآن إلى دفع الثمن" نتيجة ذلك.
ونقلت قناة فوكس نيوز الأربعاء عن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قوله في مقابلة عبر الهاتف إن من المحتمل أن يأمر بشن ضربات جديدة على محطات طاقة وجسور إيرانية لأن طهران تستغرق وقتا طويلا جدا للتوصل إلى اتفاق.
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