الملك يرعى احتفال الجيش العربي بالمناسبات الوطنية في صرح الشهيد

خبرني - رعى جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، احتفال القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بعيد الجلوس الملكي، وذكرى الثورة العربية الكبرى، ويوم الجيش.

وأنعم جلالته، خلال الحفل الذي أقيم في صرح الشهيد، بأوسمة ملكية على عدد من الضباط وضباط الصف المتميزين من منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، تقديرا لجهودهم في خدمة الوطن.