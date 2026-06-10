الملك يرعى احتفال الجيش العربي بالمناسبات الوطنية في صرح الشهيد
خبرني - رعى جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، احتفال القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بعيد الجلوس الملكي، وذكرى الثورة العربية الكبرى، ويوم الجيش.
وأنعم جلالته، خلال الحفل الذي أقيم في صرح الشهيد، بأوسمة ملكية على عدد من الضباط وضباط الصف المتميزين من منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، تقديرا لجهودهم في خدمة الوطن.
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