كاظم الساهر: ضميري يؤنبني ولن أتزوج مرة أخرى .. فيديو

حل الفنان العراقي كاظم الساهر ضيفا على حلقة خاصة من برنامج ABtalks مع الإعلامي أنس بوخش، حيث تحدث بصراحة عن انكساراته ونجاحاته وأسرار كشفها للمرة الأولى.

واستعاد الساهر خلال الحلقة تفاصيل طفولته ونشأته في بيئة فقيرة وصعبة، مؤكدا أن المعاناة كانت الشرارة الأولى لمسيرته، وقال: "خلقت من رحم المعاناة، لكن التحدي والمسؤولية كانا جزءا من جيناتي وطبيعة شخصيتي منذ الصغر".

كما استرجع محطات من طفولته بين الرسم الذي أحبه منذ سنواته الأولى وأبرز الذكريات التي رافقته، مشيرا إلى أن أجمل لحظة عاشها كانت عندما اشترت له والدته قميصا جديدا، فيما بقيت وفاة شقيقته "صباح" وهي طفلة لم تتجاوز السنة والنصف إثر لدغة عقرب أو أفعى، الذكرى الأقسى في حياته.

ووصف الساهر والدته بـ”المرأة الجبارة” التي تحملت الكثير، خصوصاً بعدما تزوج والده أربع نساء، معلقا: "الرجال غير ملتزمين بشكل عام".

وشهد اللقاء حديثا صريحا عن الوجه الآخر للشهرة، إذ اعتبر الساهر أن النجومية أشبه بالسجن، موضحا أن الفنان يعيش حالة دائمة من الضغط والسعي لإرضاء الجمهور وتقديم الأفضل. وروى تفاصيل زيارته للأيقونة فيروز، قائلا: "خرجت من عند السيدة فيروز وأنا متأذ نفسيا، رأيت حياتها وشعرت بأنها لم تعش الحياة كما تستحق. الفنان إنسان قد يكون أقل من الصورة التي رسمها له الجمهور، لكنه يضحي بكل شيء ليبقى مقدسا في عيونهم".

وأعلن الساهر بوضوح في أحد أكثر المحاور العاطفية تأثيرا أنه لا يفكر في الزواج مجددا، مؤكدا رغبته في العيش وحيدا، بل أقسم على عدم تكرار التجربة. وأرجع ذلك إلى شعوره المستمر بالذنب تجاه زوجته السابقة الراحلة عروبة الساهر، أم أولاده وابنة عمه، التي توفيت عام 2022، رغم انفصالهما عام 1996، قائلا: "أنا حساس جدا في هذا العمر لكل كلمة، وأرفض أن أظلم امرأة أخرى معي، لذلك فضلت الوحدة على تعقيدات العلاقات".

كما كشف أنه استعان أخيرا بمختص نفسي لمساعدته على مواجهة أزمة "جلد الذات" التي ترافقه منذ سنوات. وتطرق الساهر أيضا إلى ألم الفقد بعد وفاة أم أولاده، مؤكدا أن هذه التجربة جعلته يدرك أن الحياة وهم، لكنه استطاع تجاوز محنته من خلال الصلاة وعلاقته القوية بالله، إلى جانب الدعم الذي تلقاه من أصدقائه.