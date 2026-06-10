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الخدمات الطبية الملكية تعلن الخميس عطلة رسمية بالمستشفيات التابعة لها
(MENAFN- Khaberni)
خبرني - أعلنت مديرية الخدمات الطبية الملكية بأن الخميس الموافق 11/ 6/ 2026 عطلة رسمية في المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها، بمناسبة ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش.
وتؤكد مديرية الخدمات الطبية الملكية بأن مستشفياتها تستقبل المرضى في أقسام الطوارئ على مدار ٢٤ ساعة.
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