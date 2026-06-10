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الخدمات الطبية الملكية تعلن الخميس عطلة رسمية بالمستشفيات التابعة لها

الخدمات الطبية الملكية تعلن الخميس عطلة رسمية بالمستشفيات التابعة لها

2026-06-10 07:25:37
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أعلنت مديرية الخدمات الطبية الملكية بأن الخميس الموافق 11/ 6/ 2026 عطلة رسمية في المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها، بمناسبة ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش.

وتؤكد مديرية الخدمات الطبية الملكية بأن مستشفياتها تستقبل المرضى في أقسام الطوارئ على مدار ٢٤ ساعة.

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