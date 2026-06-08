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دوي انفجارات في القدس

دوي انفجارات في القدس

2026-06-08 01:00:45
(MENAFN- Al-Bayan) دوت في القدس اليوم الاثنين انفجارات عدة بحسب مراسلي وكالة فرانس برس فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه يعمل على اعتراض وابل من الصواريخ التي أطلقت من إيران.

وقال الجيش في بيان إنه "رصد صواريخ أطلقت من إيران" وإنه يعمل على اعتراض التهديد.

ودعت الجبهة الداخلية في إسرائيل السكان إلى الاحتماء في الملاجئ.

ورصد صحافي في فرانس برس عملية اعتراض واحدة على الأقل في سماء القدس.

وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إنها لم تتلق أي بلاغات عن وقوع إصابات.

وأطلقت إيران مساء الأحد دفعات من الصواريخ نحو إسرائيل للمرة الأولى منذ إعلان وقف إطلاق النار في الثامن من أبريل الماضي، ردا على قصف إسرائيل للضاحية الجنوبية لبيروت، معقل "حزب الله" الموالي لطهران.

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