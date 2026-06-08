دوي انفجارات في القدس
وقال الجيش في بيان إنه "رصد صواريخ أطلقت من إيران" وإنه يعمل على اعتراض التهديد.
ودعت الجبهة الداخلية في إسرائيل السكان إلى الاحتماء في الملاجئ.
ورصد صحافي في فرانس برس عملية اعتراض واحدة على الأقل في سماء القدس.
وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إنها لم تتلق أي بلاغات عن وقوع إصابات.
وأطلقت إيران مساء الأحد دفعات من الصواريخ نحو إسرائيل للمرة الأولى منذ إعلان وقف إطلاق النار في الثامن من أبريل الماضي، ردا على قصف إسرائيل للضاحية الجنوبية لبيروت، معقل "حزب الله" الموالي لطهران.
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