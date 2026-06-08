لماذا تعتمد شركات التكنولوجيا العالمية على اللون الأزرق في شعاراتها؟

MENAFN - Al-Bayan) كشف تقرير جديد عن الأسباب النفسية والتسويقية التي دفعت كبرى شركات التكنولوجيا العالمية إلى اعتماد اللون الأزرق في شعاراتها، في توجه أصبح سمة بارزة للقطاع التقني على مدار العقود الماضية.

ويشير التقرير إلى أن شركات عملاقة مثل IBM وDell وIntel وFacebook اختارت اللون الأزرق بشكل متعمد، استنادا إلى دراسات التسويق وعلم النفس التي تربط هذا اللون بمشاعر الثقة والهدوء والكفاءة.

ووفقا لخبراء العلامات التجارية، يُصنف الأزرق ضمن الألوان الباردة التي تمنح إحساسا بالاستقرار والطمأنينة، وهي صفات تسعى شركات التكنولوجيا إلى ترسيخها لدى المستخدمين والعملاء.

كما يرتبط اللون الأزرق بمفاهيم التواصل الواضح والتركيز الذهني والموثوقية، ما يجعله خيارا مثاليا للشركات التي تعتمد على بناء الثقة مع جمهورها.

وتعزز هذه الفرضية نتائج دراسة نُشرت عام 2019 في مجلة Journal of Marketing Theory and Practice، والتي خلصت إلى أن المستهلكين يربطون اللون الأزرق بالثقة بدرجة أكبر من اللون الأحمر، وهو ما ساهم في ترسيخ مكانة الأزرق كأحد أكثر الألوان تأثيرا في استراتيجيات التسويق والهوية البصرية.

وتوضح بيانات شركة DeSantis Breindel المتخصصة في استراتيجيات العلامات التجارية أن نحو 50 شركة من أكبر 100 علامة تجارية تقنية في العالم تستخدم اللون الأزرق ضمن هويتها البصرية الرئيسية، في محاولة لإبراز عناصر الاعتمادية والاستقرار وسط المنافسة المتزايدة في القطاع.

تحديات تشابه الهوية البصرية

ورغم المزايا التسويقية التي يوفرها اللون الأزرق، فإن انتشاره الواسع بدأ يطرح تحديات جديدة أمام الشركات.

فبحسب بيانات شركة WizardPins المتخصصة في المنتجات الترويجية المخصصة، يظهر اللون الأزرق في شعارات 275 شركة مدرجة ضمن قائمة Fortune 500، ما أدى إلى تراجع قدرة المستهلكين على التمييز بين العلامات التجارية المختلفة نتيجة التشابه المتزايد في الهويات البصرية.

ويرى مختصون أن الإفراط في استخدام الأزرق أضعف عنصر التفرد الذي تسعى الشركات عادة إلى تحقيقه من خلال شعاراتها، إذ باتت العديد من العلامات التجارية تبدو متقاربة من حيث الألوان والانطباع البصري العام.

شركات تتجه إلى مسارات مختلفة

وعلى الرغم من استمرار هيمنة اللون الأزرق على قطاع التكنولوجيا، فإن بعض الشركات اتخذت قرارات مختلفة في السنوات الأخيرة.

ويُعد تحول Twitter إلى X عام 2023 من أبرز الأمثلة، حيث تخلت المنصة عن اللون الأزرق السماوي الذي ارتبط بها لسنوات طويلة، واعتمدت هوية بصرية بالأبيض والأسود.

في المقابل، فضّلت شركات أخرى الاحتفاظ بالأزرق مع إجراء تعديلات على درجاته اللونية فقط، ومن بينها IBM وLinkedIn وMicrosoft.

كما نجحت شركات كبرى أخرى في بناء هويات بصرية قوية بعيدا عن اللون الأزرق، من بينها Apple وAmazon وSpotify وOpenAI، حيث اعتمدت ألوانا مختلفة تعكس رسائل وهوية كل علامة تجارية.

ويؤكد خبراء التسويق أن اختيار ألوان الشعارات لا يتم بشكل عشوائي، بل يُبنى على دراسات نفسية واستراتيجية دقيقة تهدف إلى تعزيز الرسائل التي ترغب الشركات في إيصالها إلى جمهورها، سواء كانت الثقة أو الابتكار أو البساطة أو التميز، وهو ما يفسر استمرار أهمية الألوان كأحد أبرز عناصر بناء العلامات التجارية في العصر الرقمي.