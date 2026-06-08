الذهب يواصل تراجعه بفعل المخاوف من رفع أسعار الفائدة الأمريكية

MENAFN - Al-Bayan) واصلت أسعار الذهب تراجعها اليوم الاثنين ​مع تزايد المخاوف من رفع أسعار الفائدة ‌في ​الولايات المتحدة عقب صدور تقرير وظائف قوي في حين دفع تجدد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط أسعار النفط إلى الارتفاع وأثار مخاوف بشأن التضخم.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4313.11 دولارا للأوقية (الأونصة) ⁠بحلول الساعة 03:02 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت الأسعار بنحو ثلاثة بالمئة يوم الجمعة، مسجلة أدنى مستوى لها منذ 24 مارس. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ‌تسليم أغسطس بنسبة 0.7 بالمئة إلى 4336.30 دولارا.

وقال كيلفين وونغ، كبير محللي السوق في أواندا " كل هذا ‌يعتمد على النزعة المتشددة التي بدأ السوق ‌في وضعها على العقود الآجلة لمجلس الاحتياطي الاتحادي" ، ‌مضيفا أن ارتفاع عوائد ‌سندات الخزانة يضغط بشكل أكبر على الذهب.

وارتفع العائد على سندات الخزانة ​الأمريكية القياسية لأجل ‌10 سنوات بعد ​أن قفز إلى أعلى ⁠مستوى له في أسبوعين في الجلسة السابقة، مما زاد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس الذي ​لا ⁠يدر عائدا.

وقالت إسرائيل إنها ⁠ضربت أهدافا عسكرية في غرب ووسط إيران اليوم الاثنين، حتى بعد أن طلب الرئيس الأمريكي دونالد ⁠ترامب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الامتناع عن شن مزيد من الهجمات. وارتفعت أسعار النفط بأكثر من ثلاثة دولارات للبرميل، مما زاد من المخاوف بشأن التضخم ورفع أسعار الفائدة.

وفي حين يُنظر إلى الذهب على ‌أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يميل إلى التأثير ​سلبا على المعدن الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 67.56 دولارا للأوقية ونزل البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1767.15 دولارا، بينما ​استقر البلاديوم عند ‌1225.66 دولارا.